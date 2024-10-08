這天帶公婆來吃師大必吃泰式餐廳《Thai Love Thai泰愛泰》，平常不太喜歡吃重口味的長輩，也都讚不絕口說這家泰式很合胃口耶！但其實口味超級道地，每一道菜色都讓人驚豔醬汁調味、食材不馬虎，每人均消約 600-800 之間，全新裝潢的環境空間非常適合聚餐。
《Thai Love Thai泰愛泰》提供4-6人圓桌、14人長桌，若有50人內包場活動也非常適合在這邊舉行，像是春酒、尾牙、生日派對等活動性質，是一間氣氛很棒的泰式餐廳，不同於連鎖泰式餐廳的明亮光線，這邊更有低調奢華的氛圍，推薦給正找尋找高評價大安區泰式餐廳的你，交通方便搭乘捷運至台電大樓3號出口，走路只要3分鐘即可抵達，開車的話旁邊有付費停車場可以停車唷！
我們四個人總共點了七菜一湯，其實有點太多吃不完，最後還有打包！但我們吃得很滿足，隔餐還能繼續吃，來分享當天在《Thai Love Thai泰愛泰》點的菜色：涼拌青木瓜絲、黃咖哩蛋燒軟殼蟹、金錢蝦餅、曼谷火山排骨、清蒸檸檬魚、酸辣綜合海鮮湯、蝦醬四季豆、打拋豬，白飯的部分每人費用是30元，可以無限續加唷！吃泰式料理真的會忍不住吃很多飯，因為所有的菜色真的都太下飯了！尤其是打拋豬這類型的菜色，淋上檸檬魚的醬汁，大推我每次都這樣吃❤️
先帶大家看一下《Thai Love Thai泰愛泰》的用餐環境▼
先帶大家看一下《Thai Love Thai泰愛泰》的用餐環境▼
涼拌青木瓜絲
拌入鹹蛋黃的青木瓜絲，風胃酸爽十分開胃！尤其是師傅恰到好處的刀工，能提升青木瓜絲清脆的口感，非常推薦一定要點！外面真的很少吃到讓人滿意的涼拌青木瓜絲，《Thai Love Thai泰愛泰》的涼拌青木瓜絲絕對在水準之上。
蝦醬四季豆
超級下飯的蝦醬四季豆，肉末讓這道菜的層次更為豐富，大人小孩都愛吃！
打拋豬
打拋豬是白飯的好朋友，也是我們家吃泰式料理必點菜色，沒注意蝦醬四季豆有肉末，所以跟另一道菜色有點重疊，但打拋豬加入九層塔、番茄，更有打拋豬的經典風味，而且吃起來不會辣，還帶有洋蔥的甜味，也難怪長輩的接受度相當高。
黃咖哩蛋燒軟殼蟹
咖哩配軟法的組合，真的讓人很難抵擋，加上黃咖哩配白飯也很搭，軟殼蟹充分融入柔和細緻的黃咖哩醬汁，這道也是我們很喜歡的菜色！裡面還有加入蛋一起乾燒入味，如果跟我們一樣喜歡泰式黃咖哩的話，菜單上還有其他選擇，可以換成黃咖哩燒大蝦、黃咖哩蛋燒海鮮，或是季節限定的肥美沙公或沙母（需事先預訂）
金錢蝦餅
超厚的金錢蝦餅就像是錢幣的立體版，吃了好像就會變有錢（笑）因為筷子夾起都覺得超有份量感！飽嘴的口感真的太難以抵擋了吧！使用純蝦泥製作，真的肉眼可見滿滿的蝦泥超扎實，口感很彈牙欸～外皮炸的金黃酥脆，沾上酸酸甜甜的醬汁，好對味！這反而是泰國吃不到的菜色，喜歡蝦餅的朋友們可以在《Thai Love Thai泰愛泰》吃好吃滿！
曼谷火山排骨
心心念念的曼谷火山排骨，真的是我被燒到已久的泰式料理，也是這幾年突然竄紅的菜色，一直礙於沒有去當地吃，《Thai Love Thai泰愛泰》推出的曼谷火山排骨，肉質軟嫩骨邊肉非常好啃，而且居然不會很辣欸，所以長輩也可以安心吃！非常適合台灣人的口味，店內還有販售即食包，可以買回家輕鬆端上桌，想吃的時候就打開來加菜即可，目前售價是3盒1000元
清蒸檸檬魚
檸檬加好加滿的清蒸檸檬魚，肉質好細緻充滿檸檬香氣，吃起來真的相當入味，酸酸辣辣的尤其檸檬魚的醬汁，我都用來淋白飯或泰式炒河粉，喜歡他們火侯掌握的剛剛好，魚肉吃起來很嫩也沒有腥味，非常好吃！！！
酸辣綜合海鮮湯
泰式酸辣綜合海鮮湯頭相當正點，尤其酸甜平衡的湯頭，剛好份量較為精緻，適合趁上桌後，每人直接來一碗熱熱喝最好喝！有洋蔥、菇類、番茄、花枝、蝦蠣的甜釋放在裡面，喜愛酸辣重口味的朋友一定會喜歡
《Thai Love Thai泰愛泰》
⊚ 道地泰國料理、海鮮、酒吧、咖啡、精緻飲料甜點 ⊚
用餐環境舒適，約會聚餐的泰菜餐廳、停車交通方便
地址：台北市大安區師大路105巷3號（台電大樓3號出口步行3分鐘）
電話：（02）23678667
營業時間：11:00～15:00，17:00～22:00
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