這天帶公婆來吃

師大必吃泰式餐廳

《Thai Love Thai泰愛泰》

，平常不太喜歡吃重口味的長輩，也都讚不絕口說這家泰式很合胃口耶！但其實

口味超級道地，每一道菜色都讓人驚豔醬汁調味、食材不馬虎，每人均消約 600-800 之間，全新裝潢的環境空間非常適合聚餐。

《Thai Love Thai泰愛泰》

提供4-6人圓桌、14人長桌，若有50人內包場活動也非常適合在這邊舉行 ，像是春酒、尾牙、生日派對等活動性質，是一間氣氛很棒的泰式餐廳，不同於連鎖泰式餐廳的明亮光線，這邊更有低調奢華的氛圍，推薦給正找尋找高評價大安區泰式餐廳的你，

交通方便

搭乘捷運至

台電大樓3號出口，走路只要3分鐘即可抵達，開車的話

旁邊有付費停車場可以停車唷！