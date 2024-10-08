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神隱之森系列是我來九份最愛的民宿，他們又有一間新的 神隱之月 Twilight Moon 和其他的稍微有些不同，位在水湳洞、可以看到日出，周邊還有一些網美景點可以拍照，夢幻的海景和舒適的設施，是一家很適合渡假九份住宿。

九份神隱之森

九份九份神隱之森 木質調館

九份暮石民宿 Twilight Stone

神隱之月 Twilight Moon(訂房)

📍新北市瑞芳區洞頂路253號

☎️ 09 0578 8650

神隱之月 Twilight Moon 環境

開車來很方便～可以將車停在濂洞國小前的停車格，步行約一分鐘即可到達民宿。搭乘公車至「水湳洞遊客中心」，下車後步行約五分鐘即可抵達。儘管民宿位於山區，但交通方式多樣且便利。無論是自行開車還是搭乘公車，都能輕鬆到達 。

大量使用木地板和木牆板，營造出一種自然、溫馨的環境。同時搭配帶有濃厚復古氣息的家具，融合現代簡約及復古風格。

神隱之森、神隱之月 Twilight Moon系列民宿，最讓人驚喜的總是他們完善、設想周到的設備，有咖啡機、泡茶組、製冰機、小餅乾、付費酒飲。電視旁還附上英國Marshall藍芽音響，完全可以在民宿享有私人影院，來這裡不出門，窩在家狂看電影、追劇都很悠哉！

民宿提供多種自費活動，如到府按摩、日夜間導覽和和服體驗等。讓住宿體驗更豐富、提供更多的休閒選擇 。

共有兩間衛浴、乾濕分離，提供免治馬桶、吹風機、洗手乳等基本用品。浴室的裝潢結合了現代與復古的元素，讓人印象深刻 。

民宿共四個個獨立房間，可入住2-12人，2人即可入住，最多到12人的家庭旅遊也沒問題。每間房間都有大窗戶，可以讓自然光充分進入室內，並提供絕佳的海景視野，因此在房間內就能直接觀賞日出 。很可惜當天下雨，太陽被厚厚的雲遮住。

第一房發呆區，我很喜歡的臥榻空間，加入一些日式的氛圍。

第二三房的房間內擺放了許多復古的小物件，如老式的燈具、照片框和手工藝品，這些細節使房間更具個性和魅力 。

最後一房空間雖狹長但可依人數增添床墊 。以白色和淺色系為主色調，搭配木質家具和綠植，營造出溫馨且清新的環境。每間房間都配有現代化的設施，如冷氣、空氣清淨機和除濕機，在任何季節都能享受舒適的環境 。

神隱之月 Twilight Moon 早餐

提供當地知名餐廳製作的早餐，包括雞絲軟法潛艇堡、生菜沙拉、咖啡和紅茶。一邊享用美食，一邊欣賞海景 。

神隱之月 Twilight Moon 周邊景點

小希臘

附近有兩個點大推一定要拍，尤其被譽為小希臘的全白場景，離民宿走路約莫5分鐘，天氣好的時候超好拍！

濱海公路

稍微遠一點的是陰陽海旁的濱海公路，是IG上熱門打卡點～這邊常常會有許多人爭相拍照，所以會稍微要排一下隊。

月光石美麗的景觀、舒適的設施和貼心的服務，成為九份旅遊中非常值得推薦的住宿選擇。在旅行中能好好享受一段寧靜且浪漫的假期，遠離城市的喧囂，徹底放鬆身心。