🌿【假日家庭旅行推薦】超值一泊二食！🎉



還沒想好週末去哪裡放鬆？《扇平山莊》是一個隱藏在山林中的靜謐角落，能遠眺壯麗的十八羅漢山景，彷彿進入一個療癒的山林世界。歐風木屋、自然美景，這裡是全家大小都能找到快樂的地方～ 📸



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🌟 小孩愛翻的兒童設施 🎈

🏞 大人沉醉的壯麗景色 🌿

🎤 草地音樂會、露天電影、KTV 🎬

🏊‍♂️ 溫泉、戲水池，完美度假全體驗！



來《扇平山莊》，不只讓小朋友在草地上跑跳，還有球池、溜滑梯等遊樂設施，保證讓孩子們玩到不想回家！家長們也可以靜靜地喝杯茶，享受這片寧靜山林的悠閒時光。



📢【超值優惠來了！】🎉



現在入住『趣淘山林樂住宿專案』，含早晚餐一泊二食，電話報上優惠碼「#木偶來扇平」，還能再享95折！而且平日假日都能用，這麼划算怎麼錯過？



此外，全新星空別墅區✨也限時開放，露營小屋備有冷氣、床鋪、啤酒桌等設備，讓露營不再辛苦！10月開賣，限時體驗價平日1400元、假日1800元，優惠僅到2024/12/31，趕快手刀搶購吧～



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扇平山莊

地址：高雄市六龜區中興里尾庄45-1號

電話：07 689 5882