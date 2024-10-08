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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 高雄市六龜區假日玩翻高雄！在自然中緩步，超值一泊二食！《扇平山莊》遠眺十八羅漢山，歐風木屋、兒童樂園、大人小孩都愛的高雄秘境！靜享遠山與時光…

高雄市六龜區假日玩翻高雄！在自然中緩步，超值一泊二食！《扇平山莊》遠眺十八羅漢山，歐風木屋、兒童樂園、大人小孩都愛的高雄秘境！靜享遠山與時光流動的溫柔。

2024-10-08 23:17:00 引線木偶 人氣：41
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窩客好文

引線木偶

發表篇數：201篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

扇平山莊(民宿)(高雄市民宿029號)
phone07-6895882
place高雄市六龜區中興里尾庄45-3號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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🌿【假日家庭旅行推薦】超值一泊二食！🎉
　
還沒想好週末去哪裡放鬆？《扇平山莊》是一個隱藏在山林中的靜謐角落，能遠眺壯麗的十八羅漢山景，彷彿進入一個療癒的山林世界。歐風木屋、自然美景，這裡是全家大小都能找到快樂的地方～ 📸
　
詳全文：https://kielkiel.com/%e6%89%87%e5%b9%b3%e5%b1%b1%e8%8e%8a/
　
🌟 小孩愛翻的兒童設施 🎈  
🏞 大人沉醉的壯麗景色 🌿  
🎤 草地音樂會、露天電影、KTV 🎬  
🏊‍♂️ 溫泉、戲水池，完美度假全體驗！
　
來《扇平山莊》，不只讓小朋友在草地上跑跳，還有球池、溜滑梯等遊樂設施，保證讓孩子們玩到不想回家！家長們也可以靜靜地喝杯茶，享受這片寧靜山林的悠閒時光。
　
📢【超值優惠來了！】🎉
　
現在入住『趣淘山林樂住宿專案』，含早晚餐一泊二食，電話報上優惠碼「#木偶來扇平」，還能再享95折！而且平日假日都能用，這麼划算怎麼錯過？
　
此外，全新星空別墅區✨也限時開放，露營小屋備有冷氣、床鋪、啤酒桌等設備，讓露營不再辛苦！10月開賣，限時體驗價平日1400元、假日1800元，優惠僅到2024/12/31，趕快手刀搶購吧～
　
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扇平山莊
地址：高雄市六龜區中興里尾庄45-1號
電話：07 689 5882

 

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