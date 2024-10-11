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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (…

新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

踢小米 人氣：41
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1318篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

秀海福金湯麻辣燙
phone03-6670701
place新竹縣竹北市勝利二路111號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

全球擁有2000多家分店的「秀海福金湯麻辣燙」，台灣首家分店就在竹北 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

食材選擇性豐富，採自助夾取，想要吃豐盛或經濟實惠任君選擇 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

招牌金湯是我們最愛，奶香中帶麻辣，辣度可選微辣或不辣，愛吃麻辣燙的朋友不能錯過！

不喜歡湯湯水水的朋友可以點麻辣拌。

店內提供冰水和檸檬茶免費喝，邊吃邊喝超爽的 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

最重要的是店家全天營業、下午沒有休息，過了飯點也不怕找不到東西吃 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

快跟著小米一起去看看吧。

PS.店家有參與UBER 熊貓外送平台

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

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👉秀海福金湯麻辣燙- 竹北店位置

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秀海福金湯麻辣燙位於勝利二路，昇旺乾洗店旁。

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👉秀海福金湯麻辣燙- 竹北店環境介紹

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門口的候位區有土豪鬥牛犬可以拍IG照喔 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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店內風格簡約明亮，重點是冷氣夠冷用餐起來很舒適 XD

進店後先找到位置，再去夾取喜愛的食材、結帳，接著等待叫號取餐就可以享用美食啦 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

有2-4人的位置，人多可以合併桌子，提醒用餐時間人潮較多，不想等候太久的話，建議避開用餐時間來。

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老闆娘很注重衛生，餐具有專門的消毒櫃消毒殺菌，再讓客人取用 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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店內有冰水和雀巢檸檬茶，邊吃麻辣燙邊喝飲料最爽了 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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因為湯底鹹度已經調整好了，所以店家沒有提供醬油，不過有芝麻醬、麻椒油、辣油等醬料。

覺得不夠辣的話，可以加入朝天椒，包你辣得過癮 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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餐盤一樣有專門的消毒櫃消毒殺菌。

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店家沒有收服務費，用餐完記得要自行回收餐具 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉秀海福金湯麻辣燙- 竹北店消費方式

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食材採自助夾取，100公克49元，想要吃豐盛或經濟實惠任君選擇~

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小結巴負責夾食材，小米在旁邊指揮要夾什麼，結果夾了滿滿一盤，到底多少錢呢？待會揭曉~

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食材擺放整齊乾淨，有肉類、海鮮、蔬菜、火鍋料和特色食材，選擇性豐富 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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大陸特色食材有小寬粉、紅薯粉絲，還有特別的玉米麵條，沒吃過的朋友不妨嚐看看 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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來揭曉花費多少錢吧 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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排在前面的客人很會夾，有菜、菇類、冬粉和5-6片肉片，18X元！

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像這樣有蔬菜、火鍋料、荷包蛋和鍋燒炊粉，也是200元就可以吃飽飽的 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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這樣一盤大家猜猜多少錢呢？

有海鮮、超過10片肉片、好多火鍋料、蔬菜和三種麵食等等，總共395元 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小結巴說小米真是敗家子 XD

這些大約兩人份，再加點白飯，平均一人100多也OK啦。

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夾好食材後可以挑選口味~

招牌金湯麻辣燙是必點的，辣度可以選擇完全不辣或微辣，小米推薦微辣，大部分人應該都可以接受，愛吃辣的人可以加入朝天椒，包你辣得過癮 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

可惜番茄麻辣燙缺貨，等原物料到貨，小米一定要來嚐嚐 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

不愛湯湯水水的朋友可以選秀ㄦ麻辣拌，有鹹、甜兩種口味，辣度都是小辣，小米推薦鹹口味喔！

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只要Google五星好評，就可以免費兌換主食一份 (王子麵、蒸煮麵、白飯、雞絲麵、鍋燒麵擇一)。

免費兌換主食，讓秤重時可以少一些重量超划算 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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有一些形狀大小不合標準的食材，老闆娘會請客人吃喔 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣 (謎之聲:老闆娘真的是人美心也美)

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外帶的話，還有特製碗、餐具和提袋，老闆娘真的很佛心 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉秀海福金湯麻辣燙- 竹北店用餐心得分享

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開動吧！

今天跟小結巴點了招牌金湯麻辣燙和秀ㄦ麻辣拌，我們點太多了，最後吃不完還打包呢 XD

打包回家第二天再吃一樣很夠味 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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第一次來必點金湯麻辣燙，湯頭麻辣鮮香又甜美，不會重鹹很好喝，秋冬來臨吃麻辣燙是很好的選擇 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

他們的碗很大，即使小米點了那麼多食材，還是裝得下喔！

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金湯有奶香帶小麻小辣的滋味，很順口~

吃完食材後再喝完湯頭，真的會超級飽 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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牛五花和豬梅花肉質還不錯，吸附金湯後配麵配飯都超對味 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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愛吃辣的朋友可以加上朝天椒和麻椒油，讓你辣得過癮。

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荷包蛋是必夾的啦，跟金湯搭配很完美 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小米很喜歡金湯微麻微辣的口味，而且加入蔬菜和麵食熬煮後，涮嘴又好吃~

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玉米麵條和寬粉都很推薦~

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不愛湯湯水水的朋友，可以點秀ㄦ麻辣拌，我們選的是鹹口味 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

這些食材花了195元，份量也不少耶！

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鍋燒炊粉有彈牙的口感，吸附醬汁又麻又辣，鹹香的滋味，讓我們一口接一口吃不停 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

PS. 乾拌麵一律小辣口味。

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豆皮吸附麻辣醬，光是豆皮都可以吃半碗飯了 XD

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小豆卷搭配麻辣拌挺不錯的，搭配金湯應該也很適合。

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最後跟老闆娘要了甜口味的醬來嚐看看，口味偏甜，南部的朋友可以點看看喔 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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最後來個檸檬茶解膩吧！

以上是我們的心得分享，秀海福金湯麻辣燙讓我們很驚豔，金湯順口好喝，老闆娘嚴謹的態度與作法，讓我們能享用美味的湯頭和食材 新竹縣竹北市新竹秀海福金湯麻辣燙。全球擁有2000多家分店麻辣燙插旗竹北！ 自助式吃多少夾多少！ 白天下午晚上都可以大啖金湯麻辣的美味！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

最後分享一下，因為火鍋料重量比較重，所以夾肉和蔬菜比較能減輕重量喔~

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👉秀海福金湯麻辣燙- 竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：秀海福金湯麻辣燙- 竹北店
🏠地址：新竹縣竹北市勝利二路111號1樓
☎電話：03 667 0701
⏰營業時間：11:00–21:00
粉絲團：秀海福金湯麻辣燙
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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