相傳台北有間24h不睡覺豆漿店，讓你隨時想吃都可以， 顛覆對傳統豆漿店的想像，喝豆漿也可以很文青，平價就能擁有高品質享受，結合傳統與創新料理，推出天婦羅炸蝦蛋餅只要75元，銅板價就能享用，可以一次吃到日式炸蝦和傳統蛋餅結合，喜歡吃辣的別忘了沾上他們的特殊辣椒，非常夠味，沒有低消不收服務費，地點在國父紀念館捷運附近，交通便利，成為東區CP值高早餐首選。

白色的店面，日式裝潢，如果不說是賣中式早餐，我還以為我來到那間網美咖啡廳了～

整間店充滿日式文青風格，木質桌椅、精緻擺盤，豆漿30元，餅糰45元跟一般的豆漿店一樣，可用餐環境好太多了～

最新DM，實際DM以店家為主。

用餐環境乾淨舒適。餐具醬料自取，不收服務費。

招牌必點：招牌飯糰45元，居然幫你對切好，還有擺盤，老油條酥脆，熱熱的相當好吃。影片分享

招牌必點：天婦羅炸蝦蛋餅75元，可以吃到一整隻天婦羅炸蝦，傳統與日式結合，超特別的～

蘿蔔糕45元加葱蛋20元，港式蘿蔔糕切成六小塊，淋上醬汁超美味的～

招牌必點：每天新鮮現煮，香醇好喝的豆漿30元，用馬克杯盛裝，相當有儀式感，吃中式早餐也可以吃的很高級。

吃飽很足我們騎Ubike到敦南之森看免費展覽。

全台最大戶外光廊：Taipei Lumitree 敦南之森

360度呈現LED光之樹之美～影片分享

展演時間：08:00-21:00，每次展演約15分鐘，重覆播放，展演期間內隨時來都可以看到。

還可輕鬆與LED牆合影。

經典必拍：可愛的小石虎，表情多變，超萌的，讓人看了會心一笑。影片分享

不定期更新主題光影秀，讓你每次來都有不同的驚喜！

傳統的天燈也有。

還可以跟太空人在月球漫步。

每個場景都超美超好拍的～

每天都會秀出當天的日期，相當值得一遊，為全台最大戶外光廊。

周邊景點：平安公園互動裝置藝術廣場

敦南之森：就位在敦化南路二段18號寶紘建設旁。

周邊美食：客美多咖啡

敦南之森Taipei Lumitree：台北市大安區敦化南路二段19號

老漿家OHsoymilk 台北延吉店 - 24h不睡覺豆漿店：台北市大安區延吉街110號1F

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