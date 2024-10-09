台北最新打造大稻埕2.0版貨櫃巿集在關渡碼頭，成為新北最新約會聖地，在這裡可以一邊享受美食一邊欣賞夕陽河景，旁邊就是碼頭可以搭船，另外也有自行車道和關渡宮廟，周邊附有收費停車場一次50元，交通十分便利，這次順便到關渡宮拜拜祈福，意外發現後山靈山公園居高臨下，視野極好，可以欣賞大台北巿區美景

旁邊就是關渡宮，可以來此祈福參拜。

坐擁海景第一排貨櫃巿集，愈夜愈浪漫～

一、二樓都有海景座位區任君挑選。

一樓有遮陽網防雨透風，相當貼心。

二樓沒有遮蔽物，適合傍晚前來，微風徐徐，超Chill～

這裡吃喝玩樂一應俱全，成為年輕人最愛的集散地。

現場多達14個攤位，有打卡咖啡、漢堡、泰式料理、沖繩飯糰、熱狗堡、義大利麵、韓式炸雞、鰻魚飯、精釀啤酒等，充滿異國風情。

結合美食、美景、音樂和藝術的關渡碼頭貨櫃巿集，成為假日休閒好去處～影片分享

周邊景點：關渡宮

停車場旁有美食廣場，前方超多鴿子的～

關渡宮必去：財神洞，位於正殿的正後方，入口從凌霄寶殿的一樓進入。

洞內的供奉的神尊為天官與財神，各有一對鳳凰和雙龍石雕柱，洞內兩旁則以石雕安金、襯托五路財神的布局。

關渡宮必去：靈山古佛洞，影片分享

開放時間：08:00-19:00，夏天來在隧道內超涼的～

古佛洞入口：凌霄寶殿大樓外側。

主祀神為千手千眼觀世音佛祖，兩旁供奉護法韋陀、伽藍，以及帝釋天、緊那羅王等二十八尊天王。

大殿周圍則安立有四大金剛，中央奉祀千手千眼觀世音菩薩，是臺灣少見的佛教石窟造像。

以上資訊來自官網

來此別忘了來摸摸財石，帶財運回去。

關渡宮秘境：靈山公園

靈山公園視野極好，可以遠眺觀音山、關渡大橋、社子島等將整個大台北地區盡收眼底。

靈山公園為欣賞關渡大橋最佳美拍視角。

靈山公園符其實的靈山勝境。

沿途都有綠蔭遮蔽，涼亭座位休憩，為最佳的賞景公園。

隨手拍都像明信片一樣的美。

美的像一幅畫一樣，像走入畫裡。

開放時間從早上7:00到晚上7:00

周邊美食：綿綿冰50元起，吃起來像香蕉似的綿綿冰，好吃又便宜～

關渡宮旁關渡碼頭前海景第一排冰店。

米苔目冰55元

關渡宮前的美食廣場。

關渡碼頭貨櫃市集：台北市北投區知行路360-1號；營業時間：平日16:00-22:00；假日12：00-22:00

【大稻埕碼頭市集PIER5】2018台北新景點/坐擁第一排河岸貨櫃巿集/大稻埕美食古蹟之旅

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