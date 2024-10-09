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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 楠梓高CP值聚餐推薦 鬥牛士二鍋，通關密語免費贈大肉盤、高達14種肉品供應、熟食生菜鍋物料自助吧 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

楠梓高CP值聚餐推薦 鬥牛士二鍋，通關密語免費贈大肉盤、高達14種肉品供應、熟食生菜鍋物料自助吧 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-10-09 09:28:00 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：51
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星級窩客
窩客好文

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1732篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鬥牛士二鍋（楠梓店）
phone07 -5916633
place高雄市楠梓區藍昌路389號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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楠梓高CP值聚餐推薦 鬥牛士二鍋，通關密語免費贈大肉盤、高達14種肉品供應、熟食生菜鍋物料自助吧 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

楠梓聚餐最推薦的鍋物吃到飽， 一定都要追 鬥牛士二鍋壽喜燒
在地超過7年經營，斥資百萬重新裝潢新潮亮麗登場
最便宜吃到飽只要，鬥牛士二鍋 楠梓店 平日只要368元就可以享有六種肉品吃到飽
高達30種以上的蔬菜、鍋物料、麵食，還有熟食、飲料、冰淇淋、水果點心等美食

真的是很超值的鍋物吃到飽，深受很多學生、家庭客愛來聚餐
公司行號聚餐也很ok，空間環境超大，提早預訂

對了!!只要四人以上用餐，電話預約告知通關密語:鬥牛士二鍋好好吃唷
就免費送大拼盤肉肉，每日限量五份
提前一天以上電話預約，四人以上（成人收費）

鬥牛士二鍋 楠梓店、吃到飽
位置：高雄市楠梓區藍昌路389號
營業時間：
週一~週五 11:00~14:00、17:00~22:00
週六、週日 11:00~22:00
電話號碼： 07 591 6633
IG：鬥牛士二鍋楠梓店(@k075916633)
粉絲團：Facebook

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楠梓聚餐、吃火鍋、吃到飽，推薦二鍋 壽喜燒鍋物放題
高達六種湯頭，30種以上的蔬菜鍋物料自助吧

還有熟食美食，真的很超值阿~~~

整個重新裝潢後，環境更加明亮舒適，摩托車都可以於旁邊側門停車唷!

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等待時還可以拍照，很有趣~

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採一人一鍋自助式吃到飽的用餐方式
依人頭收費，用餐時間為90分鐘

平日午餐368$+10%
晚餐及假日398$+10%
精選升級498$+10%

同組同桌客人需消費相同價位，另加1成清潔費

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八種湯頭可以選，喜歡吃海鮮另外可以升級加購

壽喜燒、日式味噌湯、北海道昆布湯、蔬菜豚骨湯、起司牛奶鍋(加購59元)、
韓式大醬泡菜鍋(加購59元)、川味麻辣鍋(加購69元)、石頭爆炒鍋(加購59元)

愛吃肉肉的來二鍋就對了

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平日午餐最超值，最便宜只要368元即可享有六種肉品、歡樂自助吧吃到飽

老饕特選 598元，可享用14種肉品，真的很超值~~~

現在很多火鍋店，一鍋都要4~5百元，還不能吃到飽唷!

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百坪占地，多人聚餐、家庭聚會、公司行號聚餐、學生聚會都很OK
少人約會痛快吃肉肉，也推薦來二鍋

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網美逗趣拍照打卡區，吃飽就可以舉高高？！

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附近很多家庭客聚餐都會挑選平日中午，真的很懂吃阿~最超值划算

升級改造後環境更加明亮，在地經營超過7年以上，很多回流常客
甚至學生吃火鍋、吃肉肉，都會來二鍋

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第一次來用餐服務人員也都會協助介紹

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季節性蔬菜、鍋物料、麵食等食材，超過30種以上可挑選
肉品通通採用Qrcode做線上點餐，不用跑來跑去，有專人送肉盤

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我都會夾取大量蔬菜，孩子、家人都會吃鍋物料

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選擇性很多，平日中午來用餐最超值

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生菜沙拉多樣性選擇，很特別的還有石蓮花

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日式涼麵、開胃小菜

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熟食餐點都會不斷的變化，都是當日主廚新鮮備料製作
還可以吃到炒飯唷~

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麻辣鴨血豆腐可自取，可以單吃或者丟入麻辣鍋內熬煮提味

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不僅有泡麵、意麵，還有天然的原味麵、火龍果麵

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自助吧上有湯底，可自取添加

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炸物都會放置於保溫櫃內

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醬料、腐皮等等食材都會保鮮，採用跟海底撈一樣的保鮮檯

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取用完記得把蓋子蓋上唷~

 

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取餐動線還沒順暢的

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用餐時間90分鐘，使用線上點肉盤，會由專員送到桌

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只要四人以上用餐，電話預約告知通關密語:鬥牛士二鍋好好吃唷
就免費送大拼盤肉肉，每日限量五份
提前一天以上電話預約，四人以上（成人收費）

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四人以上聚餐建議先預定，每日限量五份儀式感大肉盤

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記得說通關密語唷！

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多人聚餐少不了的大肉盤，記得訂位講出通關密語

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壽喜燒
招牌一定要點壽喜燒，熬煮蔬菜、肉肉都很適合
口味都可以做調整，壽喜燒本身湯頭就不太建議喝唷！

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蔬菜豚骨湯
帶有甘醇風味，很受到長輩的喜歡

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川味麻辣鍋(加購69元)
香麻夠味還配上老油條，喜歡吃麻辣鴨血、麻辣豆腐都能於自助吧自取

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起司牛奶鍋(加購59元)
乳香十足的牛奶鍋，鍋內還有起司片，記得熬煮的時候要攪拌唷！

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肉品都會陸續上桌，都是線上點餐現切肉片
不用跑來跑去，會由服務人員直接送到桌上

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當天吃了老饕特選，高達14種肉無限量供應

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安格斯極上霜降、紐西蘭小莎朗、美國Choice雪花牛、紐西蘭特選羊五花
紐澳嫩肩牛、台灣 黑毛豬、板腱牛、宜蘭櫻桃鴨、宜蘭櫻桃鴨、美國牛五花、草飼低脂牛、板腱牛、豬五花肉片、梅花豬肉片
去骨雞腿肉、醃製雞柳條

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安格斯極上霜降

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油花細膩，五分熟度最好吃

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紐西蘭小莎朗

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紐西蘭特選羊五花

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紅色盤子都是高單價的，推薦多點多吃

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美國Choice雪花牛

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推薦給牛肉控，入口即化的軟嫩口感

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Choice級嫩肩牛

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梅花豬肉片、宜蘭櫻桃鴨

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去骨雞腿肉、醃製雞柳條

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豬肉也都精選過的，使用台灣黑毛豬

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大口吃肉肉，最超值的二鍋
光是這樣在外面可能都要一人上千元以上的價格
二鍋只要老饕特選，就可以吃到高達14種肉品，還無限量供應

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來二鍋吃最划算，還有歡樂自助吧

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綜合海鮮（蛤蠣、多利魚片、鯛魚片、白蝦、生蠔）
喜歡吃海鮮，慰勞家人，推薦可以單點綜合海鮮一起分享吃
高達五種海味美食，讓湯頭也可以提出鮮味

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安格斯極上霜降

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熬煮後還是很大塊，香濃夠味的牛肉香！好吃

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Choice級嫩肩牛

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都是牛肉控的愛，口感更豐富

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美國Choice雪花牛，入口的軟嫩度好咀嚼

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帶有嫩筋口感的紐澳嫩肩牛

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真的是愛吃肉肉的天堂，涮肉、大口吃肉

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可以吃到原快肉的滋味，不用沾醬提出湯頭的鹹香，讓肉品味道更佳突出

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晚餐建議早點卡位，不然很快就客滿唷！

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飲料區還有古早味飲品、無糖茶飲、咖啡、汽水都有

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還有自家熬煮的古早味紅茶、鳳梨汁、青茶

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日式茶飲、熱咖啡飲品、汽水

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冰淇淋

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有趣的還有diy剉冰，配料自選

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還有小餅乾可自行添加

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尾牙季 2024.11.16-2025.01.19



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