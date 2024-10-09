楠梓聚餐最推薦的鍋物吃到飽， 一定都要追 鬥牛士二鍋壽喜燒

在地超過7年經營，斥資百萬重新裝潢新潮亮麗登場

最便宜吃到飽只要，鬥牛士二鍋 楠梓店 平日只要368元就可以享有六種肉品吃到飽

高達30種以上的蔬菜、鍋物料、麵食，還有熟食、飲料、冰淇淋、水果點心等美食

真的是很超值的鍋物吃到飽，深受很多學生、家庭客愛來聚餐

公司行號聚餐也很ok，空間環境超大，提早預訂

對了!!只要四人以上用餐，電話預約告知通關密語:鬥牛士二鍋好好吃唷

就免費送大拼盤肉肉，每日限量五份

提前一天以上電話預約，四人以上（成人收費）



鬥牛士二鍋 楠梓店、吃到飽

位置：高雄市楠梓區藍昌路389號

營業時間：

週一~週五 11:00~14:00、17:00~22:00

週六、週日 11:00~22:00

電話號碼： 07 591 6633

IG：鬥牛士二鍋楠梓店(@k075916633)

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楠梓聚餐、吃火鍋、吃到飽，推薦二鍋 壽喜燒鍋物放題

高達六種湯頭，30種以上的蔬菜鍋物料自助吧

還有熟食美食，真的很超值阿~~~

整個重新裝潢後，環境更加明亮舒適，摩托車都可以於旁邊側門停車唷!

等待時還可以拍照，很有趣~

採一人一鍋自助式吃到飽的用餐方式

依人頭收費，用餐時間為90分鐘

平日午餐368$+10%

晚餐及假日398$+10%

精選升級498$+10%

同組同桌客人需消費相同價位，另加1成清潔費

八種湯頭可以選，喜歡吃海鮮另外可以升級加購

壽喜燒、日式味噌湯、北海道昆布湯、蔬菜豚骨湯、起司牛奶鍋(加購59元)、

韓式大醬泡菜鍋(加購59元)、川味麻辣鍋(加購69元)、石頭爆炒鍋(加購59元)

愛吃肉肉的來二鍋就對了

平日午餐最超值，最便宜只要368元即可享有六種肉品、歡樂自助吧吃到飽

老饕特選 598元，可享用14種肉品，真的很超值~~~

現在很多火鍋店，一鍋都要4~5百元，還不能吃到飽唷!

百坪占地，多人聚餐、家庭聚會、公司行號聚餐、學生聚會都很OK

少人約會痛快吃肉肉，也推薦來二鍋

網美逗趣拍照打卡區，吃飽就可以舉高高？！

附近很多家庭客聚餐都會挑選平日中午，真的很懂吃阿~最超值划算

升級改造後環境更加明亮，在地經營超過7年以上，很多回流常客

甚至學生吃火鍋、吃肉肉，都會來二鍋

第一次來用餐服務人員也都會協助介紹

季節性蔬菜、鍋物料、麵食等食材，超過30種以上可挑選

肉品通通採用Qrcode做線上點餐，不用跑來跑去，有專人送肉盤

我都會夾取大量蔬菜，孩子、家人都會吃鍋物料

選擇性很多，平日中午來用餐最超值

生菜沙拉多樣性選擇，很特別的還有石蓮花

日式涼麵、開胃小菜

熟食餐點都會不斷的變化，都是當日主廚新鮮備料製作

還可以吃到炒飯唷~

麻辣鴨血豆腐可自取，可以單吃或者丟入麻辣鍋內熬煮提味

不僅有泡麵、意麵，還有天然的原味麵、火龍果麵

自助吧上有湯底，可自取添加

炸物都會放置於保溫櫃內

醬料、腐皮等等食材都會保鮮，採用跟海底撈一樣的保鮮檯

取用完記得把蓋子蓋上唷~

取餐動線還沒順暢的

用餐時間90分鐘，使用線上點肉盤，會由專員送到桌

只要四人以上用餐，電話預約告知通關密語:鬥牛士二鍋好好吃唷

就免費送大拼盤肉肉，每日限量五份

提前一天以上電話預約，四人以上（成人收費）

四人以上聚餐建議先預定，每日限量五份儀式感大肉盤

記得說通關密語唷！

多人聚餐少不了的大肉盤，記得訂位講出通關密語

壽喜燒

招牌一定要點壽喜燒，熬煮蔬菜、肉肉都很適合

口味都可以做調整，壽喜燒本身湯頭就不太建議喝唷！

蔬菜豚骨湯

帶有甘醇風味，很受到長輩的喜歡

川味麻辣鍋(加購69元)

香麻夠味還配上老油條，喜歡吃麻辣鴨血、麻辣豆腐都能於自助吧自取

起司牛奶鍋(加購59元)

乳香十足的牛奶鍋，鍋內還有起司片，記得熬煮的時候要攪拌唷！

肉品都會陸續上桌，都是線上點餐現切肉片

不用跑來跑去，會由服務人員直接送到桌上

當天吃了老饕特選，高達14種肉無限量供應

安格斯極上霜降、紐西蘭小莎朗、美國Choice雪花牛、紐西蘭特選羊五花

紐澳嫩肩牛、台灣 黑毛豬、板腱牛、宜蘭櫻桃鴨、宜蘭櫻桃鴨、美國牛五花、草飼低脂牛、板腱牛、豬五花肉片、梅花豬肉片

去骨雞腿肉、醃製雞柳條

安格斯極上霜降

油花細膩，五分熟度最好吃

紐西蘭小莎朗

紐西蘭特選羊五花

紅色盤子都是高單價的，推薦多點多吃

美國Choice雪花牛

推薦給牛肉控，入口即化的軟嫩口感

Choice級嫩肩牛

梅花豬肉片、宜蘭櫻桃鴨

去骨雞腿肉、醃製雞柳條

豬肉也都精選過的，使用台灣黑毛豬

大口吃肉肉，最超值的二鍋

光是這樣在外面可能都要一人上千元以上的價格

二鍋只要老饕特選，就可以吃到高達14種肉品，還無限量供應

來二鍋吃最划算，還有歡樂自助吧

綜合海鮮（蛤蠣、多利魚片、鯛魚片、白蝦、生蠔）

喜歡吃海鮮，慰勞家人，推薦可以單點綜合海鮮一起分享吃

高達五種海味美食，讓湯頭也可以提出鮮味

安格斯極上霜降

熬煮後還是很大塊，香濃夠味的牛肉香！好吃

Choice級嫩肩牛

都是牛肉控的愛，口感更豐富

美國Choice雪花牛，入口的軟嫩度好咀嚼

帶有嫩筋口感的紐澳嫩肩牛

真的是愛吃肉肉的天堂，涮肉、大口吃肉

可以吃到原快肉的滋味，不用沾醬提出湯頭的鹹香，讓肉品味道更佳突出

晚餐建議早點卡位，不然很快就客滿唷！

飲料區還有古早味飲品、無糖茶飲、咖啡、汽水都有

還有自家熬煮的古早味紅茶、鳳梨汁、青茶

日式茶飲、熱咖啡飲品、汽水

冰淇淋

有趣的還有diy剉冰，配料自選

還有小餅乾可自行添加