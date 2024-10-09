今天帶大家來到桃園的中路特區吃一家位在二樓，看起來有點神祕的【森森燒肉桃園中路店】

【森森燒肉】是從台中來的燒肉店，我沒吃過台中的，但它就這麼突然地開在家附近，當然要找一天來試試看囉!

【森森燒肉桃園中路店】

店址: 桃園區正光路377號2樓

電話: 03-217-1388

線上菜單提供給大家看看

http://ttps://linevoom.line.me/post/1171894835367373286

價位真的是不便宜，基本上是以二人和三人套餐為主

如果沒有點套餐的話，一個人需收388元使用自助吧的費用,大家可以看自己的預算來做選擇

等下再來幫大家介紹自助吧有什麼好吃的

這天剛好要幫女兒慶生，牙一咬就訂位了!

訂位時有註明要慶生，剩下的就是時間到了用期待的心情走進餐廳

一往裡面走! 哇餐廳很美呢! 走到我們的座位旁，看到有簡單的慶生布置，好驚喜!!

我們的桌上放著HBD和一頂生日帽，看著我們的壽星青春期有點酷的女兒露出笑容，突然覺得有點值得

座位後方還有掛這一條喔!還算蠻有儀式感的

入座之後會送上菜單跟一壺雞湯，雞湯真的是熱呼呼的好溫暖，味道很不錯，而且是可以續的喔!

先來看看自助吧有什麼可以吃的吧

小孩最愛的小餅乾區，爆米花的部分還不錯吃!

手工餅乾區

可以夾去烤的【杏鮑菇自由】區

白飯和豬肉咖哩

醬料區，也有一些醃漬小菜

生菜沙拉跟水果區

飲料區

冰淇淋和甜品區，會有專人幫忙服務的，想吃什麼，儘管說就好

最後要介紹的我今日心中的MVP【甜點區】

有瑪德蓮，有可麗露，有烤布雷，有奶酪，有檸檬塔，有巧克力塔，有達克瓦茲，

我每一個都想吃!! 差點忘了自己是來吃燒肉的

這區一樣有專人服務，想吃什麼直接說就好

一下就失去理智點了好幾樣，這裡面最喜歡巧克力達克瓦茲! 一下就吃了兩塊，好瘋喔!哈哈

自助吧的部分介紹得差不多，回來看看套餐的肉品們吧!

雖然是兩人套餐，但肉品的份量不少，我只是先拍幾張，因為我的重心已經移轉到甜點上了

這是當月壽星送的肉花花，真的蠻美的，一直有種【美女與野獸】的既視感

特別介紹這個套餐裡的【芝心起司鳳梨薄餅】，不是每一種套餐都有附的喔! 不過是可以用加購的方式

餅兒烤得脆脆的，還不錯吃喔!

用餐有限制時間120分鐘喔! 後來我們差點烤不完，立刻有專人來幫忙代烤，感覺幸福!

用餐體驗整體來說還不錯，當然價位真的是有點高

但是當作慶生餐廳，還蠻有儀式感! 跟大家分享!