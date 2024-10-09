這間剛開幕的「酉喜炭火燒鳥研製所」絕對是你下班後放鬆小酌的好選擇！他們家的雞肉可是生食等級，選用的是天然地雞，加上高級備長炭燒烤，現點現烤的每一道料理都保證美味，完全不踩雷。不只雞肉，還有鴨、豬、羊、牛、海鮮甚至各種蔬菜，選擇非常豐富，價格從$60到$550不等，不管是想小酌一下還是跟朋友聚餐，這裡都是超合適的地方。

酉喜炭火燒鳥研製所 在哪？

酉喜炭火燒鳥研製所位在西區的忠明南路上，開車可以停路邊停車格或者是Times 台中忠明南路第2停車場，如果有喝酒建議叫Taxi或找代駕唷！！

店內空間

「酉喜」的店內裝潢走的是典雅日式風格，木質的桌椅搭配暖色系燈光，讓人一進去就覺得很放鬆。

最特別的是半開放式的吧台，可以直接看到師傅在烤串的實況，彷彿和食材一起呼吸，特別有氛圍感。

這裡的座位分為吧檯區和沙發區，大約能容納26人，想一個人靜靜小酌或是三五好友相聚都很適合。

建議提前預約，因為客滿的情況可不罕見喔！

VIP包間

多人聚餐的話，可以考慮訂他們家的VIP包廂。這包廂可以容納12人，是團體聚會的好選擇，但要記得提前預訂喔，晚了可是會沒位子的！

來「酉喜」怎能不喝酒呢？這裡的酒單豐富到讓人眼花撩亂，光是清酒就有19種選擇，還有果實酒、燒酌、洋酒、調酒、生啤酒，總之不怕找不到你喜歡的口味。想要輕鬆小酌一下的話，這裡絕對是個好地方。

「酉喜」的燒烤之所以特別，是因為他們使用的是能達到1000度以上高溫的備長炭，加上師傅專業的燒烤手法，食材的鮮美完全鎖住，吃起來香氣撲鼻，還不會過於油膩。更棒的是，這裡的排煙做得很好，不用擔心吃完一身燒烤味，這點特別貼心！

菜單MENU

菜單有雞肉、鴨豚羊肉、牛肉、前菜、稀有珍物、蔬菜、炸物、海鮮、逸品料理、主食、暖胃湯品、職人甜點等，價位落在$60~$550之間，每人低消500元，需酌收一成服務費唷！！

餐點

牛肋條串

牛肋條串，碳烤後的牛肉多汁有嚼勁，特別適合當作下酒菜。

雞肉丸串

雞肉丸串則有別於一般的丸子狀，這裡的雞肉丸串長得像小香腸，搭配生蛋黃，口感滑嫩。

紋甲花枝串/雞白子串

紋甲花枝串，Q彈爽口，再來一串雞白子串，爆漿的滋味絕對讓你一吃難忘。

帶皮玉米筍

蔬菜類只要是碳烤我都超愛帶皮玉米筍，帶皮碳烤過後會保留著水分，吃起來鮮甜好吃

炸軟殼蟹

炸軟殼蟹外酥內嫩，搭配塔塔醬吃完全不需要去殼。

自家製米餅

自家製的米餅像鍋巴一樣酥脆，沾明太子醬更是絕配。

奶油扇貝

愛海鮮的朋友千萬別錯過奶油扇貝，超大顆又鮮甜，搭配奶油香氣，口感豐富極了！

厚切牛舌排

牛舌的熟度剛好掌控在5分熟，外表微烤帶點焦香，內裡卻保持粉嫩多汁，搭配黑松露生蛋黃，濃郁的松露香與滑嫩蛋黃融合，整體口感相當豐富。

牛舌的Q彈有嚼勁，但不會過於硬韌，吃起來油脂恰到好處，帶有豐富的牛肉香氣但不會讓人覺得油膩。

揚出豆腐

這道揚出豆腐是簡單又美味的輕食選擇，外層的麵衣經過油炸，呈現微酥的口感，內裡的豆腐依然保持嫩滑。

搭配上一旁的特製醬料，一口咬下，豆腐的軟嫩與外皮的酥脆完美結合，不過這道菜的口感最佳是在熱騰騰的時候食用，所以建議一定要趁熱享用，才能品味到最原始的美味。

炸牡蠣

酥炸牡蠣一定要試試！每顆炸牡蠣都大顆飽滿，外皮酥脆不油膩，裡頭的牡蠣鮮嫩多汁，搭配清爽的特製醬汁，不僅能中和炸物的油膩感，還能突顯出牡蠣的鮮美滋味，超級適合搭配啤酒一起享用！

炸鹽酥蝦

酥這道炸鹽酥蝦炸得又香又酥，連蝦殼都可以一起吃。外皮炸得脆脆的，蝦肉鮮甜，鹹香十足，是燒烤時不可或缺的經典下酒菜之一，搭配冰涼的生啤，真的是一口接一口停不下來。

海大蝦

經過炭火烤製的海大蝦，蝦肉Q彈鮮甜，輕輕沾點醬料即可，原汁原味最是迷人。

厚切日本山藥

和一般薄切山藥不同，厚切下去碳烤後依然保持爽脆的口感。搭配上明太子醬，整道菜吃起來有滑糊的口感，明太子的鹹香與山藥的清爽脆口完美結合，讓人感受到不同層次的味覺享受。

砂鍋雞濃湯

如果想來碗暖胃的湯品，砂鍋雞濃湯絕對是首選！這鍋雞湯使用天然地雞熬製，湯頭清甜不油膩，雞肉鮮嫩彈牙，喝上一口熱湯，整個人都暖心暖胃，特別適合在寒冷的夜晚來上一碗，為整個晚餐劃上完美句點。

職人手作焦糖布丁

甜點部分也不容錯過，尤其是店家的職人手作焦糖布丁，布丁的口感細膩滑順，每一口都能感受到濃郁的焦糖香氣。甜度略重但不膩口，對於喜歡甜點的人來說，這道布丁絕對是飯後的甜美享受。

梅乃宿 柚子酒 / 鳳凰美田 私藏梅酒

如果你喜歡清爽果香的酒類，那梅乃宿的柚子酒一定能滿足你！它的柚子清香自然，喝起來特別清爽不膩口。而鳳凰美田的私藏梅酒則是另一種濃郁醇厚的選擇，口感豐富，酸甜平衡，是非常受歡迎的果實酒之一。

生啤酒

生啤酒也是這裡的招牌之一，375ml的剛好適合小酌，1000ml的大杯則是超豪邁的選擇，這裡提供三種不同的生啤口味，不管你偏好濃郁或清爽，都能找到適合自己口味的啤酒，搭配燒烤簡直完美！

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