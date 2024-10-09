朋友揪團要吃居酒屋，結果一到現場才發現，哇塞！這麼高級的一家店！這裡是專賣天然地雞的串燒居酒屋，而且用的是日本高級備長炭來烤，整間店從食材到裝潢都透著一股高級感。店裡主廚還全都是帥哥型男，甚至還流傳著「包手料理最美味」的傳說！裡面還有包廂，感覺根本像是私人招待所級別的居酒屋。

酉喜炭火燒鳥研製所｜交通位置

地址：台中市西區忠明南路327號

電話：18:00–01:00

時間：04 23010098

官網：酉喜炭火燒鳥研製所（@yoshi.yakitori）• Instagram

這次我們到的時候已經很晚了，就決定來這裡吃一頓好料。位置很好找，就在台中市西區忠明南路，旁邊還有不少收費停車場，停車相對方便。

店內設計走的是日式木質風，簡約時尚，U字型的開放式廚房設計讓人可以看到主廚們現場料理，那畫面真的很有感覺！

單身朋友還可以坐在單身專區，有種專屬待遇的感覺。

竟然還有設置包廂區，也太高級了吧！

來到居酒屋，酒當然是少不了的！啤酒、梅酒、清酒一應俱全，超適合邊喝邊吃串燒。

酉喜炭火燒鳥研製所｜MENU

這家店的餐點主要是串燒，低消五百元，菜單種類很多，有雞肉、牛肉、豬肉，甚至還有鴨肉和蔬菜等。

麒麟啤酒｜可爾必思｜烏龍茶｜梅酒

麒麟啤酒很爽口，後來我們還點了微酸甜的梅酒，真是絕配！

帶皮玉米筍

這道帶皮玉米筍很有巧思，半封的外皮能完美鎖住湯汁，烤過後的口感脆甜又多汁。雖然處理有點麻煩，但這樣的烹調方式真的超值得！

干貝串｜櫛瓜串｜香菇串

干貝串真的是海味的代表，烤過後稍微縮水，但鮮味完全沒打折。櫛瓜串則是健康又清爽，烤過後更甜，是小朋友最愛。香菇串上滿滿的蔥，香氣超誘人，蔥控絕對會大呼過癮。

手羽先｜櫻桃鴨肉串｜豬五花蘆筍｜牛肋條串

這些肉串烤得恰到好處，焦香四溢，蔬菜的清甜中和了油膩感，讓每一口都更有層次。

雞肉丸串

這串雞肉丸沒吃到有點可惜，聽說搭配蛋黃一起吃特別滑順，雞肉的香氣加上蛋黃的濃郁，應該超級好吃！

梅漬番茄

吃多了肉食，梅漬番茄真的是最好的解膩小品，酸甜滋味還讓人更有食慾！

厚切日本山藥明太子

這道絕對是我的愛，不管在台灣還是日本居酒屋，我都一定會點！炙燒明太子的鹹香完美搭配脆口的山藥，每一口都是絕佳享受。

鹽昆布高麗菜

這道看似簡單，但芝麻、鹽和昆布的搭配讓整個口感都升級了，真的是超級日本風味。

櫻桃鴨肉串

這道櫻桃鴨烤出來的油脂香氣太誘人了，每一口都能感受到肉質的鮮嫩多汁。

炸雞翅

這炸雞翅不油不膩，外酥內嫩，搭配日式高麗菜絲特別爽口，有點像日式的咔啦雞腿，口感超好！

奶油扇貝

這道真的是上桌就秒殺，我沒來得及吃到，但從大家的反應來看，食材絕對新鮮好吃！

砂鍋雞濃湯

這鍋雞湯熬得超濃，連膠質都出來了，喝起來湯頭濃郁，雞肉嫩得不行，簡單的食材就能煮出這樣的鮮甜味，真是厲害。

自家製米餅

喜歡脆脆口感的人一定會愛上這道自家製米餅，像鍋巴一樣酥脆，搭配醬汁一起吃超對味，口感真的很有趣。

厚切牛舌排

這道牛舌排真的厚實，烤得剛剛好，脆中帶焦的口感讓人驚喜，沾上蛋黃松露醬，整個層次瞬間提升，高級感爆棚。

炸軟殼蟹

炸得酥酥的軟殼蟹誰能不愛呢？每一口都是滿滿的蟹香和酥脆感，讓人停不下來！

揚出豆腐

這揚出豆腐外酥內嫩，真的要趁熱吃才最棒，配上醬汁更是讓人一口接一口。

職人手作焦糖布丁

這居酒屋的手作焦糖布丁不輸任何咖啡館，濃郁的焦糖香氣和濃厚的蛋香交織，讓人意猶未盡。

每道菜真的是道道都精彩，一不小心就點了滿滿一桌，完全沒踩雷，下次決定直接包廂約起來！

酉喜炭火燒鳥研製所

地址：台中市西區忠明南路327號

電話：18:00–01:00

時間：04 23010098

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