《用盡心雞巨無霸雞排》真的太狂了！上次朋友說這間用盡心雞巨無霸雞排很厲害，阿偉當時還真不當一回事，畢竟經歷過浮誇的台中美食洗禮，台中雞排在大，好像也就那麼回事，但朋友買來《用盡心雞巨無霸雞排》後，阿偉真的錯了⋯這尺寸⋯也太扯了吧🤣幾乎兩倍紙袋大，厚度也很夠，吃起來真的飽到一個誇張。

用盡心雞巨無霸雞排

《用盡心雞巨無霸雞排》真的很快就出名了，那天朋友才帶這間盡心雞巨無霸雞排找我，隔兩周就休息一陣子，前幾天又看到好多人介紹，馬上就把先前拍得照片拿出來，不過店口跟菜單就要下次再補了，改天再去《用盡心雞巨無霸雞排》補拍一下，《用盡心雞巨無霸雞排》的雞排真的很扯，大到的一個很傻眼，拿在手上深深感覺一片抵一餐不是問題。

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用盡心雞巨無霸雞排

電話：0966513278

時間：15:00–22:00；六日公休

地址：414台中市烏日區中山路一段466號 / 地圖

用盡心雞巨無霸雞排在哪

盡心雞巨無霸雞排就會在台中烏日中山路明道中學對面，附近算好停車。

用盡心雞巨無霸雞排菜單

用盡心雞巨無霸雞排菜單品項真的不少，台中炸物店、台中鹹酥雞攤上有的，《用盡心雞巨無霸雞排》都能買到。

用盡心雞巨無霸雞排 / 招牌大雞排

盡心雞巨無霸雞排大小真的太誇張，單單拿在手上尺寸就很浮誇了，幾乎有兩個手掌大。

別看《用盡心雞巨無霸雞排》只是很大片，其實厚度也是有的！雖然沒有一中天使雞排的厚實多汁，但份量跟美味程度都很讚～

用盡心雞巨無霸雞排 / 地瓜

《用盡心雞巨無霸雞排》地瓜有過關，每塊的SIZE都不錯，厚度跟灑上的梅粉都很過關。

用盡心雞巨無霸雞排 / 米腸

炸米腸也是台中炸物經典必吃，喜歡吃Q彈口感的米腸，推薦點炸的！

用盡心雞巨無霸雞排 / 米血

米血略硬一點點，吃起來是香的，但建議點小份的就好，因為米血略硬，吃多嘴會酸😂

用盡心雞巨無霸雞排 / 七里香（雞屁股）

七里香味道不錯，因為是油炸的，外觀完整度、鎖住肉汁都很厲害，吃起來嫩口有點小爆汁，但比起烤七里香，我更喜歡烤的，乾一些更美味。

用盡心雞巨無霸雞排 / 魷魚

盡心雞巨無霸雞排的炸魷魚很不錯！吃起來有彈性有Q度，口感回饋也是新鮮的清甜滋味。

用盡心雞巨無霸雞排評價

如果有經過《用盡心雞巨無霸雞排》，這間台中雞排可以買！這可不是隨便說說的，盡心雞巨無霸雞排他們家炸物是真的不錯，台中炸物、台中鹽酥雞店能買到的，這裡也都有，當然用盡心雞巨無霸雞排招牌就是大大大雞排啦～好稱全台中最大是名符其實～

台中景點美食懶人包

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台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：盡心雞巨無霸雞排

所在地址：414臺灣台中市烏日區中山路一段466號

營業時間：一 二 三 四 五 15:00-22:00

店家電話：0966513278

評價：★★★★★ Google即時導航





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