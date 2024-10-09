

台北又有好吃的火鍋啦！位於林森北路欣欣大眾2樓的「星曜雞湯」以多款香醇雞湯作為湯頭，再加入高級食材，無論是日本A5和牛、美國Prime級牛肉，或是生食級生蠔、大干貝等海鮮，都讓這鍋火鍋吃得超過癮又滿足。

其中最招牌的是以「人蔘花膠蟲草雞湯」為基底的招牌全雞金湯，採用珍貴的人蔘、花膠、冬蟲夏草、金華火腿、伯爵紅玉土雞、干貝、豬腳，十多種中藥材、新鮮蔬果等不老秘方，細火慢燉、繁複粹煉一天一夜而成，簡直像是熬雞精煮火鍋，被稱作「台灣雞湯界的LV」一點也不為過！而且使用日本達人手工陶鍋「萬古燒」，它是日本三重縣四日市傳承200年得國家傳統工藝品，導熱循環快，可以鎖住最佳的鮮味。我們今天就要來品嘗這鍋雞湯，來看看有多特別吧！

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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)



星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

電話：02-25412555

地址：台北市中山區林森北路247號2樓（欣欣大眾2樓）

營業時間：11:00-21:30（週日-週四）/11:00-22:00（週五-週六）

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這裡樓上是秀泰影城，以後看完電影就來吃火鍋，就是最完美的安排，但請記得提前訂位喔！



門面既有中國風卻也很時尚，盞盞燈光有如繁星點點，呼應著店名「星曜」。



這個招牌也超美，很有設計感。

從欣欣大眾搭手扶梯上二樓右手邊就是星曜雞湯，從這裡進來就對了。

每個座位都用中國風格的雕花隔板隔出來，用餐更有隱私。

座位空間寬敞舒適。

我發現每桌的天花板都有投射燈，很適合愛拍美食照的現代人，這樣拍桌上的鍋與食物都會很漂亮。

也有這種兩人座位，適合熱戀的情侶。

這裡有一個蠻大的吧檯，因為這兒也有很多特色調酒，都是用AI調酒機調製，有標準的sop，品質保證喔！

如果多人來聚餐，這裡也有20人大包廂。

以及8人的小包廂。

每人都有三碟蘸醬，由右至左分別是胡麻醬、檸檬醬、特製沙茶醬。

九宮格私房小菜

來用餐一人送四道，兩人送九宮格，所以最好揪朋友至少兩人來用餐。

分別是長壽醋嫩薑、涼拌南瓜、小魚乾、紫蘇梅番茄、鮑魚、花椰菜、港式醃蘿蔔、小魚乾…等。

這九樣小菜包括調味全都是店裡師傅做的，色彩繽紛、道道入味且開胃。

紫蘇梅番茄-酸甜度剛好，一吃就喜歡。

鮑魚-很少看到免費的小菜裡有鮑魚，一般來說鮑魚比較沒味道，但這裡的師傅將它用醬汁調味，口感彈Q又好吃。

黃金泡菜-清脆爽口，微酸不辣，怕辣的我都讚不絕口。

小魚乾-非常入味的小魚乾，稍微偏辣，下酒好菜！

每桌附上四碟佐料，玫瑰岩鹽、蒜泥、辣椒、蔥花。



===以下是菜單===



只要點這頁的「招牌全雞金湯」，用的就是人蔘花膠蟲草雞湯為湯底，並以日本達人手工陶鍋萬古燒盛裝，由於8月下旬剛開幕，部份陶鍋還在空運過程中。

只要點這頁的「招牌全雞金湯」，用的就是人蔘花膠蟲草雞湯為湯底，並以日本達人手工陶鍋萬古燒盛裝，由於8月下旬剛開幕，部份陶鍋還在空運過程中。









人蔘全雞竹笙金湯3880元/鍋

這鍋號稱是「台灣雞湯界的LV」，以人蔘花膠蟲草雞湯為湯底，再用傳承200年來自日本三重縣四日市的萬古燒手工陶鍋盛裝，個頭碩大的伯爵紅玉土雞在鍋中，一上桌就引起眾人讚嘆。

湯頭顏色呈現漂亮的金黃色，真的是名符其實的「金湯」。

由日本達人手工製成的陶鍋，將熱力完美循環，放在電磁爐上，很快就滾了，並飄出陣陣雞湯香氣，聞到都會流口水。

接著店員拿出野生竹笙，據說含有多種氨基酸，對皮膚、對脾胃都很好。

另外還有娃娃菜及豆腐。

店員將鍋裡的雞取出，放進一旁的不鏽鋼鍋裡。

他帶進廚房將雞拆解，分為兩盤端出來，每盤各半隻雞，吃之前放進湯裡加熱一下。

將野生竹笙放進去湯裡煮。

店員先盛了1.5杓的原湯，希望我們先喝喝看。

裝在小碗中的雞湯，顏色似乎更為金黃，喝起來甘醇又有韻味，仔細品嘗喝得出雞湯與金華火腿的鮮、豬腳的膠質。

將竹笙煮開後，變得更濃郁，也多了竹笙的香氣。

吸收湯汁的竹笙一咬下，雞湯就在口中散發，變得相當好吃。

湯中有好幾塊豬腳，帶著皮與肉，忍不住拿出來啃。

這是師傅特調的椒麻醬汁，可用來蘸雞肉，是帶著一點點微辣，香氣十足。

星曜海鮮盛合698元

這份海鮮盛合裡的食材有明蝦、白蝦、大扇貝、九孔鮑、干貝、鮮蚵、小卷、鱸魚、花枝、鮭魚菲力及蛤蜊等，每一樣都很新鮮。

北海道干貝盛合799元

共有八顆超大的北海道干貝，如果單點一顆就要138元，八顆要1104元，現在點這份盛合可省三佰多塊，太划算了！

鮮蝦手工滑268元

我還是第一次看到裝在湯匙上的蝦滑，再也不用拿著竹片撥了。

原來這湯匙有這樣的功能，懸掛在鍋邊，蝦滑不會跑掉，到時想吃還要撈來撈去。

瞧，煮熟的蝦滑就在湯匙上，把湯匙拿起來就可吃了。

這裡的蝦滑似乎特別紮實，除了吃得到完整蝦肉，裡面也有荸薺，帶一點脆脆的口感。

芹菜手工肉丸138元

這是店裡的招牌，以往吃過香菜肉丸，好像是第一次吃芹菜肉丸。

芹菜的香氣與肉丸的鮮甜完美搭配，我覺得超好吃，沾一點沙茶醬口味更豐富。

綜合菜盤288元

除了有高麗菜、娃娃菜等葉菜類，也有香菇、金針菇、鴻喜菇、玉米等食材，放進雞湯裡煮添加甜味。

這裡提供17種調酒，每種都是加入兩三種水果風味，無論口感與視覺都讓人驚豔。

這是我們點的三款調酒，由左至右：

桃醉青蘋280元，內有Vodka、水蜜桃、蘋果、檸檬，這是我點的，喝來有水蜜桃的清甜，酒味其實很淡。

蔓桂星河280元，內有Vodka、桂花、蔓越梅、蘋果、檸檬。

霜華玉露280元，內有Vodka、荔枝、檸檬，喝起來荔枝的甜香很明顯。

日本空運生食級大生蠔（6顆月光寶盒）1688元

個頭碩大飽滿的大生蠔，躺在鋪滿檸檬、鮮花木盒中，整個氛圍感拉滿，大家搶拍照。

新鮮無腥味的大生蠔，擠上檸檬汁咕溜入口，超級滿足！不敢吃生的，也可下鍋煮了再吃喔！

Prime無骨牛小排980

這一盤的份量相當多，我們三個人吃差點吃不完，油花細密漂亮，是我的最愛！

稍微涮個幾秒就起鍋，讓肉質維持粉嫩，吃來又軟又甜，我大推！

A5日本和牛1680元

這盤油花更勝一籌，畢竟是A5日本和牛，而且份量也超多！

越看越想吃，趕緊下鍋煮吧！

和牛只要涮3-5秒，千萬不能超過5秒喔！才能感受入口即化的快感，軟嫩到極致，還帶有雞湯的鮮，不容錯過！

當這鍋雞湯煮久了，需要加湯，可以續一次金湯，一壺600元。

加完湯之後，我們來煮海鮮。

大干貝煮過後吸附雞湯，與本身干貝的鮮嫩度相得益彰。

煮過後的明蝦金黃的顏色讓人食指大動。

裡面還有鮮美的蝦膏，實在幸福！

花膠

古裝宮廷劇常出現的養顏聖品，是一種由大型海魚的魚鰾所製煉而成的大塊白色膠狀物體，在這也吃得到。

但切記不能煮太久，否則會化掉，大約燙個一分鐘就可起鍋，吃它彈Q帶脆的口感。

鮮蚵粒粒飽滿鮮甜。

烏龍麵煮軟一點，淋些胡麻醬，再加點沙茶醬，超級好吃！



甜點是檸檬愛玉及水果，清爽解膩，完美的Ending。



星曜雞湯真是我近期吃過食材最講究、湯頭最棒的火鍋，喜歡喝雞湯的更不可錯過！

星曜雞湯就位於林森北路欣欣大眾二樓，外觀就有很大的招牌，很容易找到。 星曜雞湯就位於林森北路欣欣大眾二樓，外觀就有很大的招牌，很容易找到。

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