「酉喜炭火燒鳥研製所」是台中近期熱騰騰開幕的高級日式串燒店家，串燒種類多樣，真的隨便點都好吃，師傅的燒烤技術一流，食材烤的恰到好處，調味也剛剛好，連炸物、甜點布丁也都極度美味，多人聚餐也有大包廂可以直接包場，不論是朋友聚餐或是只是想小酌一下，「酉喜炭火燒鳥研製所」都是很棒的選擇！inline線上訂位

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酉喜炭火燒鳥研製所 營業資訊

酉喜炭火燒鳥研製所

評分： / 5

/ 5 地址：403台灣台中市西區忠明南路327號( 地圖 )

電話：04 2301 0098

營業時間

星期一: 18:00 – 01:00,

星期二: 18:00 – 01:00,

星期三: 18:00 – 01:00,

星期四: 18:00 – 01:00,

星期五: 18:00 – 01:00,

星期六: 18:00 – 01:00,

星期日: 18:00 – 01:00

星期一: 18:00 – 01:00, 星期二: 18:00 – 01:00, 星期三: 18:00 – 01:00, 星期四: 18:00 – 01:00, 星期五: 18:00 – 01:00, 星期六: 18:00 – 01:00, 星期日: 18:00 – 01:00 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

酉喜炭火燒鳥研製所 位置｜環境

「酉喜炭火燒鳥研製所」位於忠明南路靠近向上南路一段的路口，停車算是很方便，周圍有收費停車場外，路邊的停車格也很多，之前來這附近吃飯，繞一繞幾乎都會有車位，不過「酉喜炭火燒鳥研製所」的酒水選擇很豐富，各種啤酒、日式清酒、梅酒，很適合搭配串燒享用，建議大家還是不要開車比較好。

「酉喜炭火燒鳥研製所」內用空間寬敞舒適，有可以容納十多人的大包廂，包廂內還有投影布幕也太高級。

室內座位空間呈現ㄩ字型，中間是開放式廚房，可以看到師傅現場料理，使用高級備長炭燒烤，就算是開放式廚房，但還好用餐後身上沒什麼油煙味。

酉喜炭火燒鳥研製所 菜單

串燒種類有雞肉、鴨豚羊肉類、牛肉類、稀有珍物以及蔬菜類，另外還有開胃前菜、炸物以及主食，還有厲害的職人甜點，酒類選擇更是豐富，洋酒、調酒、日本燒酒、果實酒、沙瓦等，每人低消五百元。

酉喜炭火燒鳥研製所 餐點

Asahi 生啤酒｜可爾必思｜烏龍茶｜梅酒

第一輪串燒沒來先來乾杯，各種飲料都有，大杯生啤酒真的很霸氣！

牛肋條串

口感豐富油花適中的牛肋條串，牛肉香氣濃厚，搭配會爆汁的小番茄，一口咬下非常過癮。

雞肉丸串

雞肉丸串搭配的是新鮮蛋黃，口感類似天婦羅QQ的口感，吃起來碳烤的醬香味十足，沾上蛋黃口感更順，香氣濃郁。

雞白子串

珍稀類的雞白子串，其實就是雞睪丸，新鮮沒腥味，口感綿密細緻，一般串燒店真的很難吃到。

雞湯玉子燒

軟軟嫩嫩有湯汁的玉子燒，是個人喜歡的關西風玉子燒，口味沒有那麼甜，口感柔嫩多汁。

豬五花蘆筍串

豬五花油脂豐富，厚度夠熟度也不會烤過頭，包著鮮嫩蘆筍串，多了脆脆的口感，口感層次豐富。

厚切牛舌排

厚切牛舌，光是看著就快要流口水了，厚厚厚切，難怪要取名為「牛舌排」。牛舌口感Ｑ彈又帶點脆度，粉嫩牛舌沾上蛋黃松露醬，真的是非常奢侈的享受！

自家製米餅

很特別的烤米餅，搭配明太子與金桔味增兩種醬料，帶有香脆鍋巴香氣，越嚼越好吃。

酉盤日式炒麵

日式炒麵加入了培根、高麗菜、洋蔥、玉米筍等配料，大火快炒再撒上柴魚，口味偏鹹，但是味道非常道地，就跟在日本吃到的日式炒麵一樣。

紋甲花枝串

第一次吃到那麼嫩的花枝串，口感非常軟嫩，爽脆清甜，簡單調味就非常好吃。

海大蝦

已經剝好殼的新鮮無比海大蝦，直接大口咬就吃得到鮮甜蝦肉，爽度爆表，一定要點！

奶油扇貝

使用的扇貝新鮮大顆飽滿，加入奶油燒烤，烤熟後還是超大顆沒有縮水多少，口感鮮嫩多汁，「酉喜炭火燒鳥研製所」的海鮮真的很厲害！

揚出豆腐

揚出豆腐搭配夠味的蘿蔔泥烤肉醬，外酥內嫩的口感，十分出色。

炸雞翅

炸雞翅酥脆多汁，搭配特製椒麻醬，好吃到骨頭都啃得乾乾淨淨，不得不說，他們家的炸物也很厲害。

炸牡蠣

炸牡蠣的塊頭都很大顆，麵衣非常酥脆，吃的時候要小心一點，牡蠣太燙一咬會噴汁，小心燙到喔！

炸軟殼蟹

炸軟殼蟹搭配爽口酸甜塔塔醬，平常就超愛點軟殼蟹料理，喜歡吃螃蟹但是很懶得剝殼，軟殼蟹不用剝殼整隻都可以入口，大口咬下非常過癮，吃得到濃厚螃蟹香氣，非常過癮。

炸鹹酥蝦

整隻蝦炸到連殼都可以吃下肚，酥酥脆脆的鹹香滋味，真的是超級下酒好菜！

砂鍋雞濃湯

香濃雞湯中加了很多高麗菜，雞肉也給了很多，雞湯清甜爽口，多了蔬菜的清甜味道，喝完喉頭有著濃郁的雞湯香。

埔里香菇串｜櫛瓜串｜帶皮玉米筍

肉食吃多了還是要點的蔬菜來吃吃，埔里香菇串、櫛瓜串、帶皮玉米筍都很好吃，埔里香菇串還鋪上滿滿鹽蔥醬，非常夠味；櫛瓜串、帶皮玉米筍沒有過多調味，完全吃到的蔬菜的清甜香氣。

厚切明太子山藥

甜甜鹹鹹的明太子香氣搭配脆口山藥，山藥真的是超級厚切，上頭的明太子也鋪的超厚一層，用料真的沒在節制的，吃起來非常過癮。

手作職人焦糖布丁

口感味道非常優秀的焦糖布丁，軟嫩帶有苦甜焦糖香氣，甚至比很多甜點店專賣店的布丁都好吃。

這次多虧朋友推薦，品嚐到這家剛開幕不久的「酉喜炭火燒鳥研製所」，真的隨便亂點都好吃，食材講究外，師傅燒烤的手藝也非常厲害，連沒有期待的職人焦糖布丁也非常優秀，三五好友聚餐或是想吃美味的日式串燒料理的話，推薦可以到「酉喜炭火燒鳥研製所」試試！