北門田不辣:新北市板橋區北門街8號1樓，電話:02 2272 2070，營業時間:12:00-19:30

說到基隆甜不辣，小時候大家都叫它甜不辣，有點像高雄的黑輪。不過，我們叫「菜頭滷」的這道湯，是類似日本的關東煮，但湯裡的配料可能不同。如今，在大台北地區，專賣甜不辣的小店還不少，通常都在老市場附近。像是在府中站，有家黃石市場裡的「田不辣」最出名，這家店之前因為可以免費加滿香菜而廣受好評，雖然現在因為香菜漲價取消了這福利，老客人們還是照樣愛光顧。

新北市板橋的這家北門田不辣，早已經在黃石市場打滾了超過50年，據說原老闆姓田，所以就把「甜」改成了「田」。甜不辣這名稱其實是從日文「てんぷら」翻譯過來的，雖然在日本「てんぷら」指的是炸物，但台灣的甜不辣更像日本的關東煮，或是高雄人所稱的黑輪。幸好，現在大家說「甜不辣」時，通常指的是用魚漿製成的食品，不會搞混。

北門田不辣在黃石市場營業超過30年，很多當年在這裡逛市場的年輕人，現在都帶著自己的小孩來吃，有些甚至已經成了阿公阿嬤。黃石市場周圍有很多有名的小吃，如果有興趣，你上網搜尋應該能找到不少美食資訊。

這家店的小攤車看起來有點歷史了，前面的攤位上放著一張小桌子和幾張圓椅，讓客人隨意坐下享用美食。店名「田不辣」兩旁還畫了兩隻企鵝，看起來相當可愛，不知道這企鵝有什麼特別的意思。

店裡有提供內用區，夏天的時候還會開冷氣，以小吃攤來說，環境算是不錯的。

田不辣主打單賣甜不辣，小份60元，大份75元，差不多是一碗乾麵加湯的價格。偶爾來吃一次，價格其實不算高，重要的是它的味道真的很棒。

我點的是小份，裡面有扁圓形的甜不辣和長條形的甜不辣，還有油豆腐、蘿蔔、貢丸、鳥蛋、米血糕。說到這道料理的靈魂，並不在於食材本身，而是那淋在上面的紅紅甜不辣醬。這種傳統的醬汁甜多於辣，不管是大人小孩都能接受。北門田不辣的醬是我熟悉又喜歡的味道，甜甜鹹鹹的，吃起來特別順口。

我習慣先從「蘿蔔」開始吃，因為這可以看出蘿蔔是否熟透，味道是否入味。北門田不辣的蘿蔔煮得剛剛好，咬下去多汁又不會苦。甜不辣的口感軟Q，不管是扁圓形的還是長條形的，都很好吃。

貢丸、米血、油豆腐等配料也都很不錯，整體來說口感和味道都相當到位，再淋上甜不辣醬後，特別好吃。

這家店還有提供自製的辣醬，愛吃辣的朋友可以試試看。

另外，最有趣的是，吃完後剩下的甜不辣醬湯還能加湯免費續杯。桌上擺的水壺裝的是甜不辣的湯底，你想喝多少都可以，喝到爽為止。這真的是吃甜不辣的一大樂趣！

北門田不辣:新北市板橋區北門街8號1樓，電話:02 2272 2070，營業時間:12:00-19:30

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