恭喜!!!我最愛的『東京巴黎甜點』又開一間分店啦~~~

來台北必買的蛋糕甜點/伴手禮，超夯的『東京巴黎甜點-大安店』新開幕!!!

地點就在捷運科技大樓站附近，出站步行1分鐘就可以到囉，交通非常方便!

預計2024年9月也會在遠東SOGO台北忠孝館設櫃駐點喔~歡迎大家前往購買~~~

『東京巴黎甜點』2016年成立，是以彌月蛋糕從電商通路崛起，在網路上擁有超高人氣及好評!!

想當初乖弟的彌月蛋糕就是訂「鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾」，收到的親朋好友每個都熱烈的回應我說～這家蛋糕怎麼這麼好吃啊！！！我從那時候就一直支持到現在…東京巴黎甜點成為人氣網購甜點蛋糕店!!

終於在大家的期待下在南京東路二段開了第一間門市，生意超好，然後再繼續展店開到第二間忠孝門市(※忠孝門市因合約到期營業至7/31)，現在還開了第三間大安門市…超厲害!!我再來敲碗老闆第四間門市要開在哪….XD 每次每開一家店就像是我自己生的小孩一樣的開心哈哈哈~

每次來到東京巴黎甜點彷佛身上帶金一樣，充滿金光閃閃會發光！整個超級亮眼～像是一秒飛到了國外～

開幕這天真的人好多喔…小乖媽今天非常有榮幸在東京巴黎甜點開幕這天一起來湊熱鬧XD

目前『東京巴黎甜點-大安店』採外帶方式銷售，仍然不減甜點控的熱情~~~不停吸引甜點愛好者排隊購買!

走進店裡看到非常精緻華麗的蛋糕，就有滿滿的幸福感~

東京巴黎甜點師傅非常厲害，各式各樣的甜點都難不倒他們，銷售最好的『鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾』超級好吃!!!以前在網購都要等很久才能取貨，現在不用!直接到門市購買就可以囉!馬上購買馬上吃!太讚了~

生日或節慶我們都會買東京巴黎甜點的蛋糕慶祝，之前朋友生日我也買一個，受到大家熱烈的好評…

東京巴黎甜點的蛋糕真材實料，不論是蛋糕體、餡料及裝飾水果完全不手軟，擺好擺滿~~~

▼『滿滿光芒』這款大人小孩都超愛，滿滿的芒果超美味~就像是走進東京巴黎甜點充滿金色閃輝光芒般，芒果控快買起來！

這面放滿禮盒的牆超華麗!!! 東京巴黎甜點每一個蛋糕都會用這非常精緻的盒裝，不但能展現出送禮人濃濃的心意，質感上更是大大加分，我都會被這種超級療癒的造型設計所吸引~~~

▼這天由東京巴黎甜點總經理畢小姐主持整場開幕活動，及介紹東京巴黎甜點品牌故事，創辦人陳國文師傅(右)是擁有超過 30 年深厚烘焙功力，因曾前往日本東京及法國巴黎研習技術，也是他對甜點的熱情與堅持，所以『東京巴黎甜點』命名就是這樣來的…

正值中秋佳節，目前『東京巴黎甜點』推出「含金量」最高的『金莎菠蘿蛋黃酥』8月底前預購享優惠，已經掀起一波的預購潮了~~~供不應求啊！

『金莎菠蘿蛋黃酥』還曾獲選2022新北特色好禮獎!!!超厲害的~

這幾年讓我看見東京巴黎甜點非常的努力，2019年得到了新北市特色烘焙產品一星，2020年新北市特色商品殊榮，2022台灣烘焙大賽TOP30，厲害的甜點就是要分享給大家啦!!!

『金莎菠蘿蛋黃酥』今年口感升級且外裝改版，除維持12道獨家烘焙工藝製程，取純古法紅土醃製、野放養殖超大鹹鴨蛋，及以飽滿綿密口感的九號紅豆為原料，每顆金裝宛如渾圓飽滿的大金莎超級吸晴!!

今年(2024年)有推出2款不同入數禮盒，5入及9入，即日起至8／31日於南京店及大安店預購，每款各限量1500組。

開幕那天加價購一顆$79，『金莎菠蘿蛋黃酥』賣到嚇嚇叫~~~真的超好吃!!!

東京巴黎甜點真的很用心，新門市開幕都有一個小主題，上一次忠孝店的主題是拿出知名品牌的8吋蛋糕來跟東京巴黎甜點的6.8吋蛋糕比一比重量！看誰獲勝！真的很有趣~~~

想看誰獲勝，來看回顧：《彌月蛋糕/生日蛋糕推薦》狂賀！超人氣知名網購冠軍【東京巴黎甜點】捷運台北車站忠孝店新開幕囉！甜點控GO❤

這次我們要來當場直接現做大安店的招牌『維也納滿滿草莓蛋糕』，這款目前只限定『大安店』才有喔~~~

想吃滿滿的草莓蛋糕就來東京巴黎甜點大安店買唷~~~

蛋糕層跟招牌的巴黎燒燉布蕾一樣，來自法國農莊以世界聞名的純淨牛乳，18小時發酵熟成奶油，經日式古法，純手工濃縮燉煮布丁蛋糕

再鋪上滿滿的新鮮草莓，完全不手軟，堆好堆滿草莓~~~滿滿的草莓好療癒喔～

鋪滿草莓後，就可以直接再鋪上新鮮的鮮奶油囉~

這是頂級奶油唷，是採用來自法國農莊的發酵奶油，好食材就有好品質，綿密的口感，蛋香和奶香的完美結合~

(東京巴黎甜點的蛋是使用”古早蛋”，古早蛋是一種比平常雞蛋貴上二倍的蛋，不僅讓雞在健康的環境中長大，還讓雞兒們24小時聽音樂，因此古早蛋的雞蛋比一般的蛋體要黃潤，且組成較為彈性和堅硬)

最後會依比例切割每一份蛋糕，均分食～

來分享一下…東京巴黎甜點的蛋糕與其他店不一樣的地方是，它們不做慕絲的蛋糕，老闆在烘焙界已做了30幾年了，也曾在國外與知名師傅學習，日本東京細緻工法的結合，調整國人較喜歡的口感再搭配做出完美的蛋糕，但為什麼不用慕絲蛋糕去做成形的蛋糕呢???

老闆說坊間許多蛋糕店的慕絲蛋糕的製作方式都是用灌模去做，所以形狀看起來就比較華麗及工整

但東京巴黎甜點講求的一個手工的模式，去製作每一個小蛋糕，你會發現沒有一個形狀是一樣的，因為全部都是手工去擠花、手工去做每一個蛋糕的形狀!!真的很專業~

登登~完成了『維也納滿滿草莓蛋糕』，上面再放上整顆新鮮草莓，灑上糖粉，真的超華麗的…

小乖媽吃完一個還不過癮，要再外帶好幾個回家繼續吃…

小乖姐每年生日都有東京巴黎甜點的蛋糕陪伴!!!滿滿的幸福感~

離開的時候買了伴手禮回家~~~

一定要買網購冠軍『巴黎燒燉布蕾』，以及中秋賣到翻掉的『金莎菠蘿蛋黃酥』

跟著小乖姐來開箱囉!!!

東京巴黎甜點的金色外盒材質是非常有厚度的，超級有質感，誠意滿滿！送禮真的非常好看大方～超推！

來跟大家介紹一下東京巴黎甜點含金量最高的『金莎菠蘿蛋黃酥』，超級吸睛!!!

5入金莎菠蘿蛋黃酥$458/盒，限量1500組(原價$498)

9入金莎菠蘿蛋黃酥$799/盒，限量1500組(原價$858)

＊相關訂購說明依 東京巴黎甜點 公告為主

『金莎菠蘿蛋黃酥』完整製程共需經過包括選、熬、熟，泡，醃、篩、分，桿、揉、捏、包，烤等12道工序

從捏製、烘烤到包裝純手工製作皆講究。此外，產品靈魂奶油原料以投入22公升鮮奶產出一公斤奶油，再經過6小時熟成製成，細節繁複耗時，獨特工法將蛋黃酥主角外餅皮及內餡更加完美詮釋，一口品嚐後韻清爽，順口不膩口

一顆就是一個手掌大！是不是很威～

「金莎菠蘿蛋黃酥」比一般市面蛋黃酥尺寸為大，豐富內餡特選自台灣各地優質食材，如鹹蛋黃選用來自屏東四重溪，以友善環境放養方式飼育、產量少稀有且醃製熟成滿30天、飽滿金黃紅土鹹鴨蛋，再以台式釀造酒醃製提香。紅豆內餡以九號紅豆蒸煮而成，豆香濃郁口感扎實。

香酥的蛋黃酥變身大金莎，真的很可愛！一打開金莎菠蘿蛋黃酥真的會讓所有驚豔！（有沒有感覺到一道金色的光芒很刺眼．．．）

蛋黃酥餅皮及外層菠蘿皮皆採用獨家奶油與麵粉等原料調配，再以高溫烘烤而成，散發獨特自然香氣。

金莎菠蘿蛋黃酥皮餡比例適中，尤其紅豆泥餡與鹹蛋黃以一比一黃金比例呈現！

這是小乖媽最愛的蛋黃酥推薦！餡料滿滿的蛋黃酥跟蛋糕一樣完全是真材實料！吃完一整顆就超有飽足感了！

我期待已久～有素顏美人之稱的『鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾』，其實東京巴黎甜點靠巴黎燒燉布蕾就可以打遍天下無敵手了！哈哈哈～～～烘焙界的高手！如果你還沒吃過！一定會後悔！！！

每次買了巴黎燒燉布蕾一定撐不到二天就會全吃光！哈哈～～～實在太好吃了啦

吃到東京巴黎甜點的蛋糕及蛋黃酥完全會顛覆你們的傳統印象！

懷孕的孕媽咪也歡迎申請試吃唷～～～（可私訊 東京巴黎甜點FB 小編）

地表最強的甜點「東京巴黎甜點」絕對是你選擇蛋糕最佳的選擇！乖媽把最美好的甜點跟大家一起分享喜悅囉～～～

▌店家資訊 ▌

東京巴黎甜點－大安門市彌月蛋糕專門店

FB粉專 官網

地址：台北市大安區復興南路二段212號

營業時間：11:00-21:30



電話：02-2700-0585

地圖連結 : https://maps.app.goo.gl/XZ79FnAWAKT3Ntx49

捷運：捷運文湖線科技大樓站，約步行1分鐘

*本文皆為本人親自體驗心得僅供參考。實際依每人體驗為主。

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