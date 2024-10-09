兒子本身就是一個喜歡麵包的孩子，幾乎每天的早餐都要吃麵包，但他對於麵包的要求也比較高，這間永豐吐司 建國店的麵包兒子吃過以後就很喜歡！

加上永豐吐司的分店有很多， 但建國店是唯一一間有葡式蛋塔的分店，每日新鮮現烤出爐，不但好吃又平價之外，還有鮮奶吐司的選擇，想要購買的朋友也可以提前打電話🧡



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永豐吐司 建國店

台中市西區建國路41號

0980 978 675

13:00-20:30

FACEBOOK、Instagram

永豐吐司建國店擁有著可愛的日式建築外觀，經過都會多看幾眼，加上這附近還有大同國小，這附近超多家長會來買點心給孩子吃，所以在網路上的風評也非常好！

假日的時候附近更有綠空小蝸牛市集、台中車站市集、文化園區活動、漫畫博物館等， 都可以趁著去走走一起來這邊外帶，尤其是他們的鮮奶吐司也是大家非常推薦的。

永豐吐司的麵包都是當天早上五點師傅現做，原料上也很講究，當天去的時候也有發現許多回頭客，可見麵包有多好吃。

我當天抵達的時候店家麵包出爐了不少，品項上也可以看到有超多選擇，就聞到淡淡的麵包香，香味上我也覺得很舒服，不是那種過於甜膩的奶油香。

麵包的話當天如果剛出爐，店家都會建議不要先切，但也可以看客人的需求，因為熱熱的切會比較軟一些。

而且鮮奶吐司系列都比一般的吐司吃起還更為微軟嫩，每一片都需要是手工厚切吃起來才對味！

當天我選擇了幾款吐司回家之外，也外帶的蛋黃酥跟蛋塔，現在就一起看看吧 :)

葡式蛋塔

永豐吐司建國店專屬的葡式蛋塔真的很推！

使用法國奶油、小農鮮奶製作，內餡的風味上來說更有層次也更為濃郁，外皮可以看得出來是千層口感，直接吃下去超脆口，搭配軟糯軟糯口感的內餡，且蛋香很濃郁且不甜膩，可以一次吃完兩個！

芋泥吐司

一整條麵包都會使用半斤的芋頭 ，麵包的香氣帶有一點鮮奶，然後芋泥的部分也很綿密，甜度上來說我覺得很喜歡，作為點心來說非常不錯。

起司乳酪吐司

永豐吐司建國店的乳酪起司吐司，我覺得適合喜歡吃三明治、或是早上喜歡自己做鹹口的人， 裡頭使用了兩種不同的起司，乳酪丁加上起司片，每一口吃下都有起司的香氣。

如果早上想要簡單吃的話，搭配一顆荷包蛋、跟肉片就超讚。

肉鬆吐司

永豐吐司建國店的肉鬆吐司我先生很愛，肉鬆選擇的很好， 使用的是台灣Ａ級肉鬆 ，不會太鹹之外，肉的味道很濃郁，單吃也很好吃。

羅宋麵包、奶油菠蘿

羅宋麵包這間店應該可以說是寶藏商品，烤過後外層帶有一點奶油香，裡面是軟軟綿綿的。

奶油菠蘿的甜度比我想像中淡一些，正是我想要的！因為兒子對於菠蘿麵包的熱愛度很高，我自己也很擔心他會攝取過多的糖分，但永豐吐司的味道剛剛好、吃起來更健康。

蛋黃酥

正面臨中秋，蛋黃酥也是必不可少的！

永豐吐司的蛋黃酥每一顆都是額外的包裝，帶著外出吃也很方便不說，也比較衛生。

最近也有聽到鹹蛋的漲幅度很大，所以當我切開看到中間的剖面時好感動， 是扎實又香的鹹蛋黃，吃起來帶有一點點的濕潤 ，搭配上旁邊甜度適中的烏豆泥，真的很好吃！

外層的部分也不會很鬆軟，是帶有一點扎實口感的，很喜歡 🧡

最後也推薦給大家永豐吐司的姊妹店——小豆麵包中正店，位於第二市場，喜歡的朋友也可以去走走看看~

小豆麵包中正店 FACEBOOK



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永豐吐司 建國店

台中市西區建國路41號

0980 978 675

13:00-20:30

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