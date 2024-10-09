東海藝術街商圈 心靈沉澱之旅： 彩繪巷 MISTER手作皮件 辛藝術

東海藝術街 是一條位於美麗的東海大學旁，充滿藝術與各國不同文化氣息的街區，這裡還有不少當地最受歡迎的美食店鋪，可供您品嚐道地的台灣小吃及各國不同的創意料理之外，還有多個店家提供手作工坊，在專業達人的指導下，您也可以製作出專屬自己獨一無二的手工藝品，作為這次旅程的珍貴紀念。很適合安排一個上午或是下午，甚至是一整天的時間來感受其獨特的魅力，體驗前所未有的心靈沈澱之旅。

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柯比意廣場

柯比意廣還有一個很特別的裝置藝術 ～就是有一個頭上戴著無擋片有如碗公狀的安全帽、再加上後古式的戴墨鏡，同時騎在上70年代特有造型的的打檔摩托車上來傳達老派精神。

東海藝術街商圈地圖（線上電子版請點我）

而在另旁邊就有一個整個東海商圈的導覽地圖可供閱覽，基本上整個商圈涵蓋國際街、藝術北街、藝術街及藝術南街組合而成。從地圖上來看整個商圈就像是棋盤一樣，而且路線都是採單線道，藝術街為順向，而藝術街南、藝術北街則是逆向道。

而且整個商圈的店家相當多，較早期則是大部份為古董、茶坊及咖啡店等等的特色店家，但是現在也有不少地景藝術及各種美食店家進駐。而且周遭也有很多停車場，開車前來相當方便。

而且只要掃瞄地圖右下方的QR-CODE，就可以體驗AR實境秀。

彩繪巷

位址：台中市龍井區藝術街51號

彩繪巷就在藝術街的對面，因為畫風相當獨特，也吸引不少遊客前來拍照打卡之外，也有不少新人選擇在這裡拍婚紗。

除了地板上的彩繪圖案之外，牆上的彩繪基本上都是以商圈內店家的營業性質相關的哦！

印度市集

營業時間：星期一～五 下午1點～晚上9點 星期六.日 上午11點～晚上9：30

地址：台中市龍井區藝術街61巷6號1樓

營業項目：印度風、日系、歐美系列服飾、各式配件及飾品 絲巾、純棉圍巾

喜歡異國風服飾的朋友千萬不要錯過哦！

阿育印度料理

營業時間：11:00-14:00／17:00-21:00 每週二公休

地址：台中市龍井區藝術街71號

營業項目：印度料理、外帶、外送

阿育印度料理提供道地印度美食，不僅可以內用也能外帶。阿育印度料理使用的辣椒粉，都是由印度進口的天然辣椒粉，絕非色彩鮮紅混有蘇丹紅之辣椒粉，可以讓您吃的更加安心，而老闆可是真正的印度人哦！

辛藝術

營業時間：pm 1:00 – pm7:00 Tue.-Fri.／pm12:00 – pm7:00 Sat.-Sun.

地址：台中市龍井區藝術街61巷6號

營業項目：空間租借、畫廊、藝術創作

辛藝術除了有提供場地租借及藝術創作之外，有時也有展覽活動，同時亦有提供遊客進行藝術創作哦！

創作室裡有提供圍裙、畫具及各種顏色的廣告顏料，而且老師還會示範如何進行創作，

只要在畫板上先畫上草圖 ，再上色就可以完成囉！瞧~這是vickey和姊姊當天完成的作品。

Mister手作皮件專門店（預約制）

434台中市龍井區藝術北街29號

營業時間：13:00–21:00

營業項目：空間租借、復古精品、DIY材料包、DIY體驗課程

門市內有多種精美的復古精品，不管是女士愛用的手拿包，側背包或是長短皮夾之外，還有精美的周邊的小皮件用品，像是磁釦，平安符……等等。

話說這皮件的穿針法縫針法相當特別，參加手作DＩＹ的遊客，還真的直呼超特別！

當天同行的姊姊，則是選擇了紅色金字的貓頭造型的平安符，而且所有 手作課程還可以選擇皮革顏色及針線的顏色，實在是相當客製化哦！

手作課程其實只要按照老師解說的步驟就可以一一完成

而且還可以烙字燙金，讓你製作出個人專屬的皮件飾品。

話說您是不是已經厭煩去逛人潮擁擠的商圈？東海藝術商圈是個充滿藝術人文氣息且鬧中取靜的慢活舒適商圈，很值得來逛逛哦！

景點資訊

東海藝術街商圈

官方網站：https://www.gogoartstreet.com/

營業時間：11:00 ~ 21:00

地址：434台灣台中市龍井區藝術街32號

Plus code：5HQV+4Q 東海里 台灣台中市龍井區



