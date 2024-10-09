這兩天可別錯過新竹市的國際風箏節，尤其是小朋友們最期待的「Dragon Day」！這裡不只有各式各樣的龍風箏飛上天，還有許多必看重點等著你去發現。

這次的風箏節上，將會有西方的巨龍、東方的龍，以及超炫的遠古恐龍風箏亮相，最引人注目的就是那隻近十層樓高的三頭龍風箏，肯定讓你目不轉睛！除了巨型風箏，還有可愛的動物和海洋主題風箏以及各種趣味造型，絕對讓大家玩得不亦樂乎。

新竹市國際風箏節｜交通位置

地址：新竹南寮漁港/新竹漁港（國際風箏賽場）

日期：8/31、9/1日

時間：14:00-20:00｜早上10:00開始試飛

官網：2024新竹市國際風箏節 – 關於風箏節 (weebly.com)

粉絲團：Facebook

新竹市國際風箏節｜交通資訊

由於漁港周圍的停車位非常有限，建議大家搭乘免費市區接駁車、騎機車或叫計程車進場。接駁車會停在新竹火車站、樹林頭停車場和新竹高鐵站。如果開車的話，最好停在樹林頭停車場再轉乘接駁車，這樣就能省去找車位的時間。

新竹市國際風箏節｜活動流程

現場活動絕對精彩！你會看到 momo 家族、蔡志遠、狐獴三兄弟等表演，還有樂團和非洲鼓演出，真的是讓人期待的活動！

國際風箏節必看重點

國際風箏觀摩秀

這次的風箏節將會由全亞洲首次曝光的近十層樓高三頭龍風箏引領潮流，展現多隻飛天巨龍、翼手龍、暴龍、三角龍等恐龍風箏的壯觀場面！更有台灣龍和印尼龍的精彩PK秀，讓你感受不一樣的文化碰撞。此外，還會有擬真的恐龍地景風動藝術以及可愛的動物、海洋主題的大型軟體風箏，絕對讓人目不暇給！

特技風箏

這部分絕對不容錯過！特技風箏由雙線、三線或四線控制，操作者能夠讓風箏在空中逆風飛行，透過左右手的配合，變換飛行方向。這些風箏可以做出各種優雅的芭蕾舞動作、翻滾和競技型的表演，還能搭配音樂，甚至排列出字形，真的是一場視覺和聽覺的盛宴。

夜光風箏

這項展演將傳統的風箏藝術與現代科技融合，呈現出全新的風貌！今年的夜光風箏將延續去年的創意，穿著螢光裝飾的東方龍、西方龍、章魚、三葉蟲、鯨魚等近百支夜光軟體風箏，將在黑暗中綻放璀璨光芒，為新竹漁港的夜空增添神秘和美妙的色彩，讓民眾能在獨特的風箏表演中，感受到藝術與科技的奇幻融合。

風動裝置藝術

現場會有六米高的飛天龍和長十五米的三頭龍，這些壯觀的裝置會從白天亮到夜晚，矗立在新竹的草地上，為活動增添了許多視覺效果。除了這些巨型風箏，還有壯觀的叢林旗海等地景風動裝置藝術，大家不僅可以欣賞，還可以打卡拍照，並上傳到自己的社交平台，留下美好的回憶。

紀念風箏兌換

活動期間，若在新竹漁港的波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮周邊的店家消費，並以「行動支付」方式付款（不限消費金額，便利商店除外），在活動會場的「紀念風箏兌換區」出示當日的行動支付消費頁面，就可以兌換紀念小風箏1支，每日限量500份，送完為止！

真的只有8/31、9/1日兩天

就在新竹南寮漁港/新竹漁港

每天 14:00-20:00｜早上10:00開始試飛

活動現場的遮蔽空間不多，記得準備好雨傘和防曬用品，這樣才能愉快地享受整個活動！

Chill港在地市集



市集提供各式小吃、飲品、手作小物及各類親子DIY體驗活動。

這些精彩的活動內容，讓這次的國際風箏節充滿樂趣與驚喜，真的非常值得全家一起來參加！

新竹市國際風箏節

地址：臺灣新竹南寮漁港（國際風箏賽場）

日期：8/31、9/1日

時間：14:00-20:00｜早上10:00開始試飛

官網：2024新竹市國際風箏節 – 關於風箏節 (weebly.com)

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