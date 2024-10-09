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忻鮨壽司 環境介紹忻鮨壽司在萬華桂林路上，從捷運龍山寺站1號出口走路約8分鐘左右可抵達，開車的話建議可以停在「艋舺公園地下停車場都都坊」，步行到忻鮨壽司差不多9分鐘。 忻鮨壽司的門口滿低調的，很有日式風格，簡單的招牌頗有禪風。店內是只有13席座位的板前型式，可以近距離的看料理長創作每一道料理，像是欣賞一幅動態的畫作般，以食材為畫筆，季節為調色板，創造出令人驚嘆的料理饗宴。 料理長有超過30年的日料經驗，店內目前提供午晚餐各兩個時段的無菜單料理，需要事先訂位，不接受現場客。目前可訂位的時段有：11:30-13:00、13:10-14:30、17:30-19:00、19:30-21:00。 店內裝潢很雅緻，空間不大但很舒適也很溫馨，看到一把把料理刀擺放整齊，就知道料理長絕對是個對日料很有經驗又有熱情的人。 忻鮨壽司每天精選新鮮的當季食材，並根據食材的特性和狀態精心烹調成無菜單料理提供給客人享用。總共有17道料理絕對吃的飽，而且每個月11號都會固定換菜單，這樣即便是老顧客也不會一直吃到重複性的菜色；不過店內的招牌料理是固定不會變動的，像是最主打的「海洋四重奏」，這道也是忻鮨壽司最吸引客人的菜色，超級浮誇絕對要吃到。上桌後會先送上熱茶跟小菜，忻鮨壽司有滿多酒類可以選擇，重點是還不收開瓶費，想自己帶酒來也絕對沒問題。 忻鮨壽司提供的醃漬物也跟一般日料店不同，使用的是洋地瓜(樹薯的一種)，做成紫蘇梅口味，吃起來清爽又解膩。
忻鮨壽司 料理內容
蜆精第一道就端上滿滿的蛤蜆鮮味的蜆精，全部的精華濃縮在一小杯裡，熱熱喝超級暖胃又鮮美。
花生豆腐花生口味的豆腐吃起來綿密中帶點Q彈，花生味道非常香濃，蝦子是新鮮脆甜的口感，是很棒的開胃前菜。 每上一道料理，料理長就會介紹內容，哪裡來的生魚片，搭配的是什麼，老實說我就像在看一場藝術表演一樣，欣賞著料理長的創作。每一道菜都是獨一無二的，無論是視覺上還是味覺上的享受都是第一次，如初戀般美好且驚喜。我特別喜歡忻鮨壽司的醋飯，跟其他日料店吃到偏酸的醋飯不同，忻鮨壽司的醋飯是以兩種紅醋、一種白醋調和而成；加上使用高級的日本米，所以醋飯吃起來不管是酸甜度還是濕潤度都恰到好處，我會為了他們家醋飯而想回訪。
大分縣鰹魚使用日本大分縣的鰹魚，下面搭配的是紫蘇油，沾哇沙比吃就可以了。入口即化的口感，紫蘇油很加分，尾韻會挾帶著紫蘇香氣出來，洋蔥很清脆又不嗆辣，鰹魚本身就自帶鹹香味。
松葉蟹茶碗蒸讓我吃到欲罷不能想再續碗的茶碗蒸，
石鯛其實生魚片本身如果新鮮的話，怎麼料理都會好吃，但不得不說，醋飯好不好吃站了很大的比例。剛才有說我個人很喜歡忻鮨壽司的醋飯，為每一道生魚片料理都加了分；再來是第一次吃到檸檬醬油，醬油的酸更提升出魚肉的甜，
愛知縣竹夾魚竹莢魚本身的肉很厚實又很有口感，配上哇沙比帶點嗆辣，吃起來很有層次感。
佐賀島鮏魚鮏魚口感上比較脆，感受的到牠油脂很豐富，吃下去滿嘴都是油脂香氣。
鹿兒島鰤魚鰤魚本身帶點油脂，口感也紮實，上面的味噌和糯米椒起到畫龍點睛的加分作用，
燉煮黃雞魚黃雞魚俗稱「黃雞仔」，肉質細緻綿密，吸附湯汁熬煮入味，完全沒有刺很貼心。
北海道干貝生食級的干貝吃得到鮮甜口感，搭配梅子蛋黃醋超特別，酸酸的超開胃又解膩，料理長怎麼想的到這樣的組合我實在太佩服他了。除此之外裡面還有奇異果、蓮藕、海帶芽，就像一小碟沙拉盤一樣，中途來幫你換換口味。
兵庫縣生蠔炸過的新鮮生蠔搭配海瓜子咖哩奶油醬，生蠔很新鮮多汁，炸過之後還是很大顆，咬下去會噴汁；海瓜子咖哩奶油醬的咖哩味滿濃郁的，跟生蠔搭配在一起很特別。
島根縣鯖魚鯖魚獨有的香氣加上蔥香更為加分，哇沙比的嗆辣讓味蕾得到適時的解膩；另外值得一提的是，忻鮨壽司的生魚片都超大一片非常有誠意，又大又厚完完全全讓你吃的到生魚片最原始的口感。
松露鮑魚手捲這道是主廚特製的料理，融合了高級食材松露和鮑魚的鮮美，兩大塊鮑魚搭配松露醬，一口吃下滿嘴都是松露香氣，佃煮鮑魚口感鮮味十足，兩者的結合帶來獨特的味道，在嘴巴裡縈繞不散又令人驚艷。
長崎縣鮪魚使用日本長崎縣的鮪魚中腹，搭配蒜味醬油，入口即化的鮪魚中腹有夠好吃，蒜味醬油帶點嗆辣，是完全沒吃過的搭配。大家都知道好吃的鮪魚是很貴的，1480的價位就能吃到鮪魚中腹真的很划算。
海洋四重奏來了來了，這道「海洋四重奏」是鎮店之寶，使用了宜蘭甜蝦、德國魚子醬、日本海膽和黑鮪魚泥以完美比例將其融合，擠上檸檬汁，再灑上檸檬皮，讓你一口吃進海的味道。 我只能說1480的價位有這道海洋四重奏真的是有夠滿足，一口吃根本就是超級奢侈，每咬一口都是不同的鮮美味。甜蝦的清甜新鮮沒話說，魚子醬鹹香提升了黑鮪魚的甜味，海膽的甜味充滿整個口腔，饕客都是為了這道而來，也是為了這道回訪。
味噌湯忻鮨壽司連味噌湯喝起來都跟別人不一樣，用一般味噌再加白味噌，增加了湯頭的甘甜感，喝起來醇厚不死鹹，非常好喝。
紅豆抹茶布丁最後一道甜點是紅豆抹茶布丁，紅豆綿密大顆又甜，抹茶布丁Q彈淡香，跟紅豆一起吃剛剛好。
忻鮨壽司好不好吃以1480的無菜單料理價位來說，17道料理裡面可以吃到海膽、干貝、魚子醬、鮑魚、鮪魚中腹….等高級食材，真的是非常划算。加上料理長的創意無限，運用食材本身的特性創作出一道道好吃又令人驚豔的料理，檸檬醬油、梅子蛋黃醬這些都是從來沒嘗試過的搭配。忻鮨壽司無論是食材來是料理本身的價值都遠超過1480元，絕對是值得你嚐鮮甚至二訪三訪的台北無菜單料理推薦。
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忻鮨壽司資訊
電話：(02)2388-9166 營業時間：11:30–14:30/17:30–21:00 (週一公休) 地址：台北市萬華區桂林路109號 ➡ 忻鮨壽司粉絲團