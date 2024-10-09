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台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦

小佳 人氣：35
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窩客好文

小佳

發表篇數：116篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：

忻鮨壽司
place台北市萬華區桂林路109號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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忻鮨壽司位在台北市萬華區，是一間無菜單的日料專門店，網路評價超好，是吃過都幾乎會回訪的台北無菜單料理推薦忻鮨壽司鄰近西門町及龍山寺，目前只接受預約訂位，午餐及晚餐各有兩個用餐時段，提供17道無菜單料理，而且每個月11號固定會換菜單，即便是老顧客也能每個月嚐鮮。除此之外店內還不收開瓶費，料理中不乏海膽、松露、鮑魚等高級食材，CP值非常高，造訪當天更有老顧客介紹朋友一起來，可見忻鮨壽司也是老饕的日料口袋名單。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦

文章目錄

忻鮨壽司 環境介紹

忻鮨壽司在萬華桂林路上，從捷運龍山寺站1號出口走路約8分鐘左右可抵達，開車的話建議可以停在「艋舺公園地下停車場都都坊」，步行到忻鮨壽司差不多9分鐘。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 忻鮨壽司的門口滿低調的，很有日式風格，簡單的招牌頗有禪風。店內是只有13席座位的板前型式，可以近距離的看料理長創作每一道料理，像是欣賞一幅動態的畫作般，以食材為畫筆，季節為調色板，創造出令人驚嘆的料理饗宴。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 料理長有超過30年的日料經驗，店內目前提供午晚餐各兩個時段的無菜單料理，需要事先訂位，不接受現場客。目前可訂位的時段有：11:30-13:00、13:10-14:30、17:30-19:00、19:30-21:00。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 店內裝潢很雅緻，空間不大但很舒適也很溫馨，看到一把把料理刀擺放整齊，就知道料理長絕對是個對日料很有經驗又有熱情的人。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 忻鮨壽司每天精選新鮮的當季食材，並根據食材的特性和狀態精心烹調成無菜單料理提供給客人享用。總共有17道料理絕對吃的飽，而且每個月11號都會固定換菜單，這樣即便是老顧客也不會一直吃到重複性的菜色；不過店內的招牌料理是固定不會變動的，像是最主打的「海洋四重奏」，這道也是忻鮨壽司最吸引客人的菜色，超級浮誇絕對要吃到。上桌後會先送上熱茶跟小菜，忻鮨壽司有滿多酒類可以選擇，重點是還不收開瓶費，想自己帶酒來也絕對沒問題。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 忻鮨壽司提供的醃漬物也跟一般日料店不同，使用的是洋地瓜(樹薯的一種)，做成紫蘇梅口味，吃起來清爽又解膩。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

忻鮨壽司 料理內容

蜆精

第一道就端上滿滿的蛤蜆鮮味的蜆精，全部的精華濃縮在一小杯裡，熱熱喝超級暖胃又鮮美。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

花生豆腐

花生口味的豆腐吃起來綿密中帶點Q彈，花生味道非常香濃，蝦子是新鮮脆甜的口感，是很棒的開胃前菜。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 每上一道料理，料理長就會介紹內容，哪裡來的生魚片，搭配的是什麼，老實說我就像在看一場藝術表演一樣，欣賞著料理長的創作。每一道菜都是獨一無二的，無論是視覺上還是味覺上的享受都是第一次，如初戀般美好且驚喜。我特別喜歡忻鮨壽司的醋飯，跟其他日料店吃到偏酸的醋飯不同，忻鮨壽司的醋飯是以兩種紅醋、一種白醋調和而成；加上使用高級的日本米，所以醋飯吃起來不管是酸甜度還是濕潤度都恰到好處，我會為了他們家醋飯而想回訪。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

大分縣鰹魚

使用日本大分縣的鰹魚，下面搭配的是紫蘇油，沾哇沙比吃就可以了。入口即化的口感，紫蘇油很加分，尾韻會挾帶著紫蘇香氣出來，洋蔥很清脆又不嗆辣，鰹魚本身就自帶鹹香味。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

松葉蟹茶碗蒸

讓我吃到欲罷不能想再續碗的茶碗蒸，滿滿都是松葉蟹的鮮味，濃縮的整隻松葉蟹的精華在裡面，蟹螯的肉細緻鮮甜，茶碗蒸就像鋪滿蟹膏一樣，每一口都是鮮味，超級好吃，真材實料。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

石鯛

其實生魚片本身如果新鮮的話，怎麼料理都會好吃，但不得不說，醋飯好不好吃站了很大的比例剛才有說我個人很喜歡忻鮨壽司的醋飯，為每一道生魚片料理都加了分；再來是第一次吃到檸檬醬油，醬油的酸更提升出魚肉的甜，整體吃起來非常平衡 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

愛知縣竹夾魚

竹莢魚本身的肉很厚實又很有口感，配上哇沙比帶點嗆辣，吃起來很有層次感。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

佐賀島鮏魚

鮏魚口感上比較脆，感受的到牠油脂很豐富，吃下去滿嘴都是油脂香氣 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

鹿兒島鰤魚

鰤魚本身帶點油脂，口感也紮實，上面的味噌和糯米椒起到畫龍點睛的加分作用，糯米椒有一點點微辣感，讓整體的油脂感不會過重，料理長真的很會搭配，利用不同的食材與其特性結合在一起，創造出不同的美味。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

燉煮黃雞魚

黃雞魚俗稱「黃雞仔」，肉質細緻綿密，吸附湯汁熬煮入味，完全沒有刺很貼心。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

北海道干貝

生食級的干貝吃得到鮮甜口感，搭配梅子蛋黃醋超特別，酸酸的超開胃又解膩，料理長怎麼想的到這樣的組合我實在太佩服他了。除此之外裡面還有奇異果、蓮藕、海帶芽，就像一小碟沙拉盤一樣，中途來幫你換換口味。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

兵庫縣生蠔

炸過的新鮮生蠔搭配海瓜子咖哩奶油醬，生蠔很新鮮多汁，炸過之後還是很大顆，咬下去會噴汁；海瓜子咖哩奶油醬的咖哩味滿濃郁的，跟生蠔搭配在一起很特別。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

島根縣鯖魚

鯖魚獨有的香氣加上蔥香更為加分，哇沙比的嗆辣讓味蕾得到適時的解膩；另外值得一提的是，忻鮨壽司的生魚片都超大一片非常有誠意，又大又厚完完全全讓你吃的到生魚片最原始的口感。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

松露鮑魚手捲

這道是主廚特製的料理，融合了高級食材松露和鮑魚的鮮美，兩大塊鮑魚搭配松露醬，一口吃下滿嘴都是松露香氣，佃煮鮑魚口感鮮味十足，兩者的結合帶來獨特的味道，在嘴巴裡縈繞不散又令人驚艷。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

長崎縣鮪魚

使用日本長崎縣的鮪魚中腹，搭配蒜味醬油，入口即化的鮪魚中腹有夠好吃，蒜味醬油帶點嗆辣，是完全沒吃過的搭配。大家都知道好吃的鮪魚是很貴的，1480的價位就能吃到鮪魚中腹真的很划算。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

海洋四重奏

來了來了，這道「海洋四重奏」是鎮店之寶，使用了宜蘭甜蝦、德國魚子醬、日本海膽和黑鮪魚泥以完美比例將其融合，擠上檸檬汁，再灑上檸檬皮，讓你一口吃進海的味道。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 我只能說1480的價位有這道海洋四重奏真的是有夠滿足，一口吃根本就是超級奢侈，每咬一口都是不同的鮮美味。甜蝦的清甜新鮮沒話說，魚子醬鹹香提升了黑鮪魚的甜味，海膽的甜味充滿整個口腔，饕客都是為了這道而來，也是為了這道回訪。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

味噌湯

忻鮨壽司連味噌湯喝起來都跟別人不一樣，用一般味噌再加白味噌，增加了湯頭的甘甜感，喝起來醇厚不死鹹，非常好喝。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

紅豆抹茶布丁

最後一道甜點是紅豆抹茶布丁，紅豆綿密大顆又甜，抹茶布丁Q彈淡香，跟紅豆一起吃剛剛好。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  

忻鮨壽司好不好吃

以1480的無菜單料理價位來說，17道料理裡面可以吃到海膽、干貝、魚子醬、鮑魚、鮪魚中腹….等高級食材，真的是非常划算。加上料理長的創意無限，運用食材本身的特性創作出一道道好吃又令人驚豔的料理，檸檬醬油、梅子蛋黃醬這些都是從來沒嘗試過的搭配。忻鮨壽司無論是食材來是料理本身的價值都遠超過1480元，絕對是值得你嚐鮮甚至二訪三訪的台北無菜單料理推薦台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦  
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抽獎公布 2024/09/10 抽獎得獎人：陳佑展 請於2024/09/13最後領獎日期前私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄(隔週重抽)。 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦
 

忻鮨壽司資訊

電話：(02)2388-9166 營業時間：11:30–14:30/17:30–21:00 (週一公休) 地址：台北市萬華區桂林路109號 台北市萬華區忻鮨壽司/無菜單料理17道只要1480元/免開瓶費每月固定換菜單好吃又划算/台北無菜單料理推薦 忻鮨壽司粉絲團

台北美食

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