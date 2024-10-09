去花蓮玩啦～我們一家人趁日出升起就開車前往花蓮～
去花蓮遊玩兩天一夜，這次晚上入住的是距離鯉魚潭步行只需5分鐘就到的「潭心閣民宿」
這次的民宿還可以在房間裡享受餵魚的親子友善民宿
由於前陣子地震較於平凡，一路上的車輛跟之前相比少了很多
一路通順不塞車，早上在花蓮百貨逛了一下
吃完午飯我們就開車前往「潭心閣民宿」辦理入住
距離鯉魚潭非常的近，四面環山風景非常美麗
閒暇時可以來這裡騎乘自行車、還有獨木舟、天鵝船可以玩樂
「潭心閣民宿」五點前都可以辦理入住～我們抵達時間是下午兩點半
✦接待中心介紹
接待中心在1區和2區的中間，空間溫馨又舒適
旁邊有飲料冰箱和零食、咖啡機可以自由享用
早餐時段，也是在這邊吃哦～
有兩層樓的位置木白色系搭，簡約大方，大大的窗戶看著綠植享受早餐
現在即時房價：
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✦潭心閣『溫馨四人房』開箱
接著就來看看房間吧！這次入住的是溫馨四人房🤍
櫃檯人員會親自帶著客人到房門並給予鑰匙，服務超級周到～還非常親切為我們介紹附近的環境
噹✨噹✨～～ 開門進去就心情超級好
寬敞涼爽又舒服，暖色裝潢、特別設計的木質三角屋頂，充滿著溫馨的氣息，每個角落都讓人覺得好放鬆
兩張雙人床、小小的床頭櫃配上床頭燈簡約卻又不失美感
前方有個小沙發、茶几，桌面上還有迎賓的四顆蘋果、和小餅乾
可以邊看電視邊享用，電視螢幕也蠻大的看不費盡
提供一台除濕機、冷氣，一進房的時候就非常涼爽跟室外溫度差明顯
還有個書桌有Nespresso 膠囊咖啡機、、抽屜打開也可見馬克杯、膠囊咖啡球、奶精球、砂糖、飲用水、熱水壺、茶包、削水果刀、魚飼料～冰箱
房間內大大的落地窗望出去還可以欣賞鯉魚，在窗台餵食他們
超級適合親子來住宿～～接下來一起進到廁所
看到廁所我超開心，很大呀～完全不會擁擠
浴室內有個大大落地窗，還以為在泰國住宿呢！
但是來入住需記得自行攜帶牙刷和牙膏哦！此間不會提供
搭配上大面積洗臉鏡、置物檯面，提供兩台吹風機、漱口杯、沐浴乳、洗髮精、浴巾
浴室門口出來玄關處還有置物的空間可以放衣物
晚餐時開車到附近街邊餐廳吃就回住宿了
晚上安靜，4、5月是螢火蟲季節可以看到很多螢火蟲
整個晚上一覺到天亮，床不過軟過硬，適中的軟度和支撐性讓人好入眠
✦健康早餐
靜靜的看著大窗外綠葉和鯉魚游來游去，一早愜意的早餐時光讓我們放鬆心情～享受美好的一餐
早餐內容包括水果、蜂蜜法式吐司、培根、水煮蛋、水煮蔬菜
早餐都是管家一早廚房親自下廚做精心為我們製作的
讓我們享用美好的一餐~為我們家這次的小旅行劃上完美的句點！
在回程前我們還開車上去差不多三分鐘就到達米亞丸溪玩水，冰冰涼涼很舒服
我家人對此次入住的很滿意很開心推薦給大家～！ (*ฅ́˘ฅ̀*)♡
有興趣的朋友們也給自己安排個休假日來花蓮「潭心閣民宿」在這裡給自己享受悠閒放鬆的兩天一夜~
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｜花蓮潭心閣民宿｜
🏠花蓮縣壽豐鄉池南村林園路3-1號
官網：https://www.lakesheart.com.tw/
FB粉絲頁：https://www.facebook.com/hualienlakesheart