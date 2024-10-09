曼谷自由行不要只會玩市區的曼谷景點！還有《曼谷一日遊》可以玩～這些曼谷一日遊推薦遊程，主要遊玩曼谷附近城市或曼谷郊區景點，曼谷一日遊非常值得參加，不僅遊程豐富，《曼谷一日遊》還有包車跟隨車導遊，邊玩邊參觀，玩也要玩得有記憶點！最主要不用自己開車，畢竟是來玩的，對於泰國道路交通規則完全不了解，花點錢錢當大爺不好嗎😂另外普遍該知道的旅遊規則跟地雷，這篇👉泰國旅遊注意事項＆禁忌就必須看！剩下曼谷交通、曼谷美食跟曼谷景點多功課、多爬文、多發問就可以了～
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曼谷一日遊推薦
阿偉的第一次泰國旅遊，是跟朋友的曼谷自由行團，曼谷行程、曼谷景點、曼谷美食什麼的都沒有參與，都是朋友安排，前兩天大多在曼谷四處亂竄，第三天則是安排曼谷水上市場一日遊，還有搭配賞螢活動超有趣，不過回程的時候遇上了塞車，塞到了7點還沒回到曼谷市區，這時候阿偉我深刻感受到曼谷自由行的好處，就是時間彈性且自由，所以之後的兩次曼谷旅遊包含朋友詢問，我都是推薦自由行～
曼谷自由行系列 / 曼谷一日遊推薦
去曼谷旅遊，在曼谷市區可以搭乘空鐵BTS四處玩，但曼谷可不僅只有市區可以玩，周邊城市、市場都能納路曼谷一日遊範圍，、裡面就有很多豐富行程可以安排，阿偉先前去各這三個路線，大家可以參考參考。
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