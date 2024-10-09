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泰國曼谷一日遊推薦 |泰國一日遊推薦，包車+導遊大玩曼谷周邊城市景點～

捲毛阿偉 人氣：17
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窩客好文

捲毛阿偉

發表篇數：86篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 泰國


曼谷自由行不要只會玩市區的曼谷景點！還有《曼谷一日遊》可以玩～這些曼谷一日遊推薦遊程，主要遊玩曼谷附近城市曼谷郊區景點曼谷一日遊非常值得參加，不僅遊程豐富，《曼谷一日遊》還有包車跟隨車導遊，邊玩邊參觀，玩也要玩得有記憶點！最主要不用自己開車，畢竟是來玩的，對於泰國道路交通規則完全不了解，花點錢錢當大爺不好嗎😂另外普遍該知道的旅遊規則跟地雷，這篇👉泰國旅遊注意事項＆禁忌就必須看！剩下曼谷交通曼谷美食曼谷景點多功課、多爬文、多發問就可以了～

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曼谷一日遊推薦

阿偉的第一次泰國旅遊，是跟朋友的曼谷自由行團，曼谷行程曼谷景點曼谷美食什麼的都沒有參與，都是朋友安排，前兩天大多在曼谷四處亂竄，第三天則是安排曼谷水上市場一日遊，還有搭配賞螢活動超有趣，不過回程的時候遇上了塞車，塞到了7點還沒回到曼谷市區，這時候阿偉我深刻感受到曼谷自由行的好處，就是時間彈性且自由，所以之後的兩次曼谷旅遊包含朋友詢問，我都是推薦自由行～

曼谷自由行系列 / 曼谷一日遊推薦

去曼谷旅遊，在曼谷市區可以搭乘空鐵BTS四處玩，但曼谷可不僅只有市區可以玩，周邊城市、市場都能納路曼谷一日遊範圍，、裡面就有很多豐富行程可以安排，阿偉先前去各這三個路線，大家可以參考參考。

★全文分享★  曼谷水上市場一日遊 |曼谷旅遊推薦這個啦！美功鐵道市場+安帕瓦水上市場+夜間遊船賞螢～
泰國曼谷一日遊推薦 |泰國一日遊推薦，包車+導遊大玩曼谷周邊城市景點～

曼谷水上市場一日遊 阿偉要推薦這條路線美功鐵道市場+安帕瓦水上市場，安帕瓦水上市場還有夜間遊船可以參加！來對季節還可以一邊遊河一邊賞螢，真的是超美的！曼谷水上市場一日遊這個行程真的很推很推，美功鐵道市場除了是在地非常熱鬧的市場，不時都會有火車緩緩駛入，近距離與火車差肩而過，真的是超刺激的體驗，來玩一定要保持距離喔！安帕瓦水上市場更是道地的泰國水上市場風情，岸上販售各式各樣物品飲品，小船上則是道地美食，眼前所見就是一個超棒的旅遊景點～

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★全文分享★  曼谷大城一日遊 |必玩一日遊推薦，皇室避暑勝地、絕美教堂、水上市場、古蹟遺韻、必逛夜市～
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曼谷大城一日遊 就是要去大城遊玩拉～大城是曼谷旁的一個城市，以前可是泰國的首都，不過因為戰爭遷移了，現在還有相當多的古蹟遺址值得前去觀看，曼谷大城一日遊就是為了這些前往的，而且一定要有會中文的導遊解說，有沒有差異相當多，如果只是看看走走，根本感覺不出來歷史的韻味跟深度，阿偉遇到的導遊非常的好，講解重點很到位，不會感覺像是歷史課，比較像是講大綱簡單扼要，聽到有興趣的就自己查一下，反而有更多時間遊覽整個區域。

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★全文分享★  曼谷遊樂園 |玩翻曼谷五大遊樂場所，親子旅遊超推薦，帶去放放電晚上好好睡～
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曼谷遊樂園 去過嗎？如果沒有阿偉推薦這幾間給你們，大人小孩朋友都非常適合，尤其曼谷遊樂園不只有大人能玩的刺激類型遊戲，啟發小朋友興趣跟夢想的遊樂設施也有，來到泰國曼谷旅遊千萬不要錯過這些曼谷景點，尤其是親子旅遊的家庭，興趣越早啟發越好喔～

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★全文分享★  叻丕府一日遊 |不一樣的曼谷旅遊，拉差汶里的自然奇山峻岩、百年老店、回到1940年～
泰國曼谷一日遊推薦 |泰國一日遊推薦，包車+導遊大玩曼谷周邊城市景點～

叻丕府一日遊 在哪裡？要玩什麼？其實就是拉差汶里～想要去叻丕府一日遊，阿偉會推薦在曼谷自由行中，安排就可以了，從曼谷過去叻丕府的交通方便，但由於不懂泰文，阿偉還是包車去玩，有導遊、有司機玩得更開心，叻丕府景點大多是自然奇景，首推當然是免費蛇山公園，自然雄峻地貌加上水面倒映絕美如畫，還有鐘乳石洞、珍貴文化寶藏、百年老店美食等等，來泰國旅遊真的要玩些不一樣的才是～

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曼谷旅遊省錢交通推薦

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