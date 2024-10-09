王品集團旗下最新的鐵板燒品牌「就饗」

是三個鐵板燒品牌裡面價格最親民的

我們今天來的是忠孝店

位在忠孝復興站4號出口的附近

我們是平日下午約4:40左右到

依舊有人在用餐

鐵板餐檯有兩個，前後各一

我們則被安排在非鐵板區用餐

入座請掃QR碼點餐

我們分別點了嫩煎雪花豚海陸套餐、法蘭克牛排海套餐

另外~再加價點了幾項

就饗吧

熱茶、碳酸飲料、冰沙、霜淇淋、白飯、湯品都是可以無限享用

今日的湯品是玉米濃湯

味道上是好喝且真材實料的玉米濃湯

唯一缺點就是溫度不夠

夏天喝來是溫的，冬天喝就會是冷的囉!

豆芽菜/高麗菜

事前可選擇是否要加辣？

我們是炒小辣

蔬菜的脆度和水份保持的很好

而且青菜是可以無限續加的喔!

蒜香金沙豆腐+88元

鍋子很燙要小心

不誇張~濃濃的鹹蛋黃香

還沒有翻動就可以聞的到

鹹香濃郁、軟嫩可口的豆腐

口味上看似很重，其實真的不會

調味上算是輕淡的喔~

香煎干貝+98元

哈!我們看到的第一眼的感覺就是...

怎麼那麼小？!

實際上再近一點看~

真的好小、好小

鮮度上面只能說普通、嫩度尚可

魚排+白蝦

海陸套餐裡頭的標配

蝦子保留頭尾、中段去殼方便食用

蝦子的肉很Q彈，鮮度很好

魚排吃之前記得先擠上金桔

可以降低魚腥味

沾上隨盤附的椒鹽，最能吃出魚肉的鮮嫩肉甜

法蘭克牛排七分熟(蔥鹽)

牛排啥都不怕就怕肉硬

看到側面還帶有些許粉嫩的牛肉，心裡有比較放心一點點

我選擇前三塊沾椒鹽吃原味

嗯~~~嫩又甜喔!

再來吃夾蔥鹽的~

多了蔥的鹽香口感更顯豐富喔!

趁熱吃最好，冷了牛肉就顯老囉...

嫩煎雪花豚(蔥鹽)

一開始吃邊邊小塊的雪花豚覺得還不錯

但吃到豬排的中間較厚的豬肉時

就發現它有點硬

第一塊還好...到第三塊的時候我的嘴巴都痠了...

吃飽當然少不了飯店甜點

來點霜淇淋吧!

吃來就是我們小時候吃最原始巧克力的味道

但是呢？

對於我們而言是偏甜的~所以一個人這樣小小一個就足夠啦!

今天消費1084元

內用時間70分鐘

個人覺得CP值挺高的

是可以再回訪的平民餐廳囉!

店址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄10號

電話：02-2731-6499

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