王品集團旗下最新的鐵板燒品牌「就饗」
是三個鐵板燒品牌裡面價格最親民的
我們今天來的是忠孝店
位在忠孝復興站4號出口的附近
我們是平日下午約4:40左右到
依舊有人在用餐
鐵板餐檯有兩個，前後各一
我們則被安排在非鐵板區用餐
入座請掃QR碼點餐
我們分別點了嫩煎雪花豚海陸套餐、法蘭克牛排海套餐
另外~再加價點了幾項
就饗吧
熱茶、碳酸飲料、冰沙、霜淇淋、白飯、湯品都是可以無限享用
今日的湯品是玉米濃湯
味道上是好喝且真材實料的玉米濃湯
唯一缺點就是溫度不夠
夏天喝來是溫的，冬天喝就會是冷的囉!
豆芽菜/高麗菜
事前可選擇是否要加辣？
我們是炒小辣
蔬菜的脆度和水份保持的很好
而且青菜是可以無限續加的喔!
蒜香金沙豆腐+88元
鍋子很燙要小心
不誇張~濃濃的鹹蛋黃香
還沒有翻動就可以聞的到
鹹香濃郁、軟嫩可口的豆腐
口味上看似很重，其實真的不會
調味上算是輕淡的喔~
香煎干貝+98元
哈!我們看到的第一眼的感覺就是...
怎麼那麼小？!
實際上再近一點看~
真的好小、好小
鮮度上面只能說普通、嫩度尚可
魚排+白蝦
海陸套餐裡頭的標配
蝦子保留頭尾、中段去殼方便食用
蝦子的肉很Q彈，鮮度很好
魚排吃之前記得先擠上金桔
可以降低魚腥味
沾上隨盤附的椒鹽，最能吃出魚肉的鮮嫩肉甜
法蘭克牛排七分熟(蔥鹽)
牛排啥都不怕就怕肉硬
看到側面還帶有些許粉嫩的牛肉，心裡有比較放心一點點
我選擇前三塊沾椒鹽吃原味
嗯~~~嫩又甜喔!
再來吃夾蔥鹽的~
多了蔥的鹽香口感更顯豐富喔!
趁熱吃最好，冷了牛肉就顯老囉...
嫩煎雪花豚(蔥鹽)
一開始吃邊邊小塊的雪花豚覺得還不錯
但吃到豬排的中間較厚的豬肉時
就發現它有點硬
第一塊還好...到第三塊的時候我的嘴巴都痠了...
吃飽當然少不了飯店甜點
來點霜淇淋吧!
吃來就是我們小時候吃最原始巧克力的味道
但是呢？
對於我們而言是偏甜的~所以一個人這樣小小一個就足夠啦!
今天消費1084元
內用時間70分鐘
個人覺得CP值挺高的
是可以再回訪的平民餐廳囉!
店址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄10號
電話：02-2731-6499
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