能夠獲得許多節目或是指南的推薦

開店前就開始排隊

難得來一次台中當然要試試看富鼎旺豬腳啊！

更別說豬腳在中壢就很多了，當然就來比較看看

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔)

交通位置=>

富鼎旺豬腳在台中有兩家店

但是我們是去中正店

也就在台灣大道上

周圍有一些收費停車場及停車格

我們是在週六的早上約10:45抵達

雖然11:00才開店

但就可以看到有些人在排隊了

在點餐前可以先拿菜單看一下

不過光豬腳就有好幾個名稱

到底吃起來會怎樣還真的沒有概念

還好到櫃檯要準備點餐時有圖示

就看自己想要吃的是否要有骨頭

腿扣則是完全沒有骨頭只有肉

如果吃了滿意也可以外帶禮盒回家

不想等位置的話則可以選擇外帶便當

只是看到桌上也是一袋又一袋的外帶便當

看來生意真的是很好呢！

富鼎旺會開發票

也支援數位支付

是很跟得上時代的做法

點完餐後會拿到號碼牌

之後再依照叫號器入座

因為開店前就到了

所以雖然排的是七號但也可以在第一輪就入座用餐

至於11:00才到的就要等第二輪才可以內用用餐了

餐具則可以入座後自行取用

位置也非常簡單

所以如果要稍微等一下用餐是ＯＫ的

畢竟小吃週轉率也是很快

等候約十分鐘後所有的菜都一次上桌啦！

兩個人就點了一份套餐，單點滷肉飯以及一份腿庫

味噌湯比較一般

但還真的是給很大一碗

單點的腿扣

可以看到肉看起來真的是閃閃發亮

吃起來也很入味

瘦肉也不會有乾扁的感覺

套餐中的腿節

吃起來也是膠質十足

加一些滷汁之類的更加入味

滷肉飯也是油亮油亮的

如果食量不大的話可以單點一份套餐加滷肉飯就夠了

要下結論了喔！

富鼎旺的豬腳很入味又柔軟

是很好入口的

加上價格也不算特別貴

是簡單就可以入手的米其林必比登美食

但是如果跟中壢一些老店比起來的話

就也是一般水準了喔！

店家基本資料=>

地址：400台中市中區臺灣大道一段560號

電話：04-2225-3188

營業時間:11:00~14:30, 16:30~19:30（週二公休)

店家官方網站請點我