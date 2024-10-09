能夠獲得許多節目或是指南的推薦
開店前就開始排隊
難得來一次台中當然要試試看富鼎旺豬腳啊！
更別說豬腳在中壢就很多了，當然就來比較看看
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔)
富鼎旺豬腳在台中有兩家店
但是我們是去中正店
也就在台灣大道上
周圍有一些收費停車場及停車格
我們是在週六的早上約10:45抵達
雖然11:00才開店
在點餐前可以先拿菜單看一下
不過光豬腳就有好幾個名稱
到底吃起來會怎樣還真的沒有概念
還好到櫃檯要準備點餐時有圖示
就看自己想要吃的是否要有骨頭
腿扣則是完全沒有骨頭只有肉
如果吃了滿意也可以外帶禮盒回家
不想等位置的話則可以選擇外帶便當
只是看到桌上也是一袋又一袋的外帶便當
看來生意真的是很好呢！
富鼎旺會開發票
也支援數位支付
是很跟得上時代的做法
點完餐後會拿到號碼牌
之後再依照叫號器入座
因為開店前就到了
所以雖然排的是七號但也可以在第一輪就入座用餐
至於11:00才到的就要等第二輪才可以內用用餐了
餐具則可以入座後自行取用
位置也非常簡單
所以如果要稍微等一下用餐是ＯＫ的
等候約十分鐘後所有的菜都一次上桌啦！
兩個人就點了一份套餐，單點滷肉飯以及一份腿庫
味噌湯比較一般
但還真的是給很大一碗
單點的腿扣
可以看到肉看起來真的是閃閃發亮
吃起來也很入味
瘦肉也不會有乾扁的感覺
套餐中的腿節
吃起來也是膠質十足
加一些滷汁之類的更加入味
滷肉飯也是油亮油亮的
如果食量不大的話可以單點一份套餐加滷肉飯就夠了
富鼎旺的豬腳很入味又柔軟
是很好入口的
加上價格也不算特別貴
是簡單就可以入手的米其林必比登美食
但是如果跟中壢一些老店比起來的話
就也是一般水準了喔！
店家基本資料=>
地址：400台中市中區臺灣大道一段560號
電話：04-2225-3188
營業時間:11:00~14:30, 16:30~19:30（週二公休)
店家官方網站請點我