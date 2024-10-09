超人氣平價日式燒肉吃到飽「夯下去新潮和牛燒肉」插旗新竹啦！最便宜$598元就能享有超過50種食材、豐富自助吧吃到飽！更狂的是還有桌邊現切和牛服務～

西門町超人氣平價日式燒肉吃到飽「夯下去新潮和牛燒肉」，首間分店插旗新竹啦！最便宜$598元就能享有超過50種食材、豐富自助吧吃到飽！想要和牛五吃、頂級伊比利豬、北海道干貝自由，直上最高價位準沒錯，整張菜單暢行無阻隨你點！而且還有桌邊現切和牛服務，「夯下去新潮和牛燒肉新竹經國店」真的是我吃過最強的燒肉吃到飽！自助吧區還有各式烤肉食材、生菜沙拉、漬物、燒烤青菜，以及肉量超多的黑牛咖哩、壽喜燒牛肉丼、溫泉蛋通通隨便你吃到飽！飲料部份更有美國紅點手工鮮釀I.P.A啤酒、海尼根、紅酒、白酒、氣泡酒可以讓你無限暢飲，大口吃肉、大口喝酒有夠爽快～他們家連烤肉醬選擇也很多元，蔥鹽醬還能自己調配～飯後還有12種口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋等著你吃，菜單上也有很多元的甜點選擇，像是炭烤冰淇淋吐司～「夯下去新潮和牛燒肉」絕對能滿足你的食肉魂，整體自助吧種類豐富之外，食材也很新鮮，絕對是新竹必吃燒烤吃到飽！

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「夯下去新潮和牛燒肉」為馬辣餐飲旗下的燒肉品牌，首間門市在台北西門町，第二間分店竟然就開在新竹巨城附近的經國路上！

獨棟建築一樓為「夯下去新潮和牛燒肉」，二樓則為同集團的「涮樂和牛鍋物食べ放題」，開車來旁邊就有專屬停車場，用餐完畢後記得領取代幣再離場。

用餐空間融合木頭、岩石等日式元素打造，看上去超氣派，以2~6人的座位為主。「夯下去新潮和牛燒肉新竹經國店」內用座位超多，超適合謝師宴、公司聚餐、家庭聚會的燒烤吃到飽～

另有兒童遊戲區可以讓孩子們放電。

真的很少看到日式燒肉吃到飽的餐廳，自助吧種類可以這麼豐盛的！有生菜沙拉區、漬物、小菜、燒烤青菜等等將近50種食材，真的是應有盡有，決定明年中秋節就來這裡了！

醬料區還有特色蘋果燒肉醬、味噌燒肉醬、洋蔥、蔥花、蒜泥以及每日新鮮現擠的檸檬汁、芥末鹽、胡椒鹽等等，就吃蔥鹽醬還能自行調配。

店裡最強的絕對還有啤酒無限暢飲，品項超豐富，提供美國紅點手工鮮釀啤酒「美式拉格Lager」及「I.P.A.」兩款，前者喝起來較清爽，後者啤酒花香氣、酒感較重一些，另外還有大家喜歡的海尼根生啤。不愛啤酒的，也有紅酒、白酒、氣泡酒可以無限暢飲唷！

各位最在意的冰淇淋品牌也沒讓人失望！是頂級哈根達斯、莫凡比冰淇淋，沒多吃個幾球回本怎麼行！

▲夯下去新潮和牛燒肉菜單價格

用餐共有四種價位選擇，最便宜$598元就有10種雞、豬食材吃到飽，如果想吃牛排、海鮮最便宜也只要$798元，想吃冷藏熟成澳洲和牛最便宜$988元，最高價位$1298元則還有桌邊現切黑毛和牛沙朗牛排、日本和牛、伊比利豬肉以及北海道大干貝無限供應。

「黑毛和牛肋條」讓我好驚豔，肥瘦比例剛好，烤至焦脆，咬起來Q彈多汁且越咬越香！「見島和牛霜降」是來自美國日本種見島和牛，油花肥瘦比例也很剛好，略帶咬勁的口感也蠻好吃的。再來一定要點爆這個「薄切牛舌」，雖然是薄切，但還是帶有厚度，搭配鹽蔥醬，包準讓你愛不釋口。薄切「冠軍黑毛和牛」，涮個幾秒就能享受那軟嫩多汁的口感。「伊比利梅花豬」選用較高等級的bellota伊比利豬，這油花也超級美，口感、甜度完全不輸給牛肉。當然還必點「松阪豬」，脆彈多汁的口感，真的很好吃。

最高價位才吃得到的「冷藏熟成黑毛和牛沙朗牛排」，桌邊現切服務真的是尊絕體驗，而且油花超美，還會幫你清修多餘的油脂，烤至五分熟即可享用，厚切口感還是超級軟嫩多汁，不愧是澳洲最高等級M9和牛！

「黑松露和牛石鍋拌飯」黑松露醬給超多，還有大塊和牛肉，搭配蒜頭、蔥花，拌在一起吃，超級開胃下飯。

自助吧還有肉量超多的「極上黑牛咖哩」、「壽喜燒牛肉丼」，撈起來滿滿都是牛肉塊、牛肉片，更扯的是「溫泉蛋」也是隨便拿，這真的是我吃過最有誠意的自助吧，完全不怕你吃。小朋友才做選擇，當然直上最高價位，整張菜單暢行無阻隨你點。雖然沒有像一般燒烤店有雞湯可以喝到飽，但這裡有更厲害的「蛤蜊湯」隨便你點來喝，鮮甜又好喝！

肉品除了菜單上點的之外，自助吧區還有雞屁股、香腸、雞翅等等可以夾～

自助吧區的生菜沙拉，真的是我看過燒烤吃到飽裡最強的自助吧！真的多到沒辦法讓你吃完一輪，記得拿捏自己食量，夾剛好的份量不浪費。

這裡還有包肉超好吃的蘿蔓萵苣，口感超脆、超甜～包肉當然還少不了韓式泡菜、韓式蘿蔔等等，也是隨便你夾。

連烤肉青菜必吃的櫛瓜、玉米筍、糯米椒、青椒這裡也通通有，這點真的很讚！

海鮮部分，「鮮甜海蝦」個頭還不小，殼也超好剝，整體口感彈牙又脆甜。最高價位還能讓你實現北海道干貝自由！貨真價實的北海道大干貝，想吃幾顆就吃幾顆，真的太過癮了！

飯後甜點可以試試「吐司冰淇淋」，外面賣超貴的，這裡讓你吃到飽，烤個幾秒鐘吐司上色就能享用了，外酥內冷的冰火交融口感，意外不錯吃。

「夯下去新潮和牛燒肉」自助吧真的是豐富又多元，選擇多到讓你兩輪也吃不完，最吸引人的是這裡還能品嚐到頂級和牛，肉質鮮美又細嫩，整體食材又新鮮，用餐環境也很寬敞舒適～如果你是肉食控，那麼你一定要來新竹這家超夯的燒肉吃到飽～題外話，這間營業至凌晨12點，隨時想要大口吃肉、大口喝酒，就來新竹這間「夯下去新潮和牛燒肉新竹經國店」燒烤吃到飽吧！