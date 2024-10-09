台中牛排餐廳推薦！公益路超人氣熱門美食推薦、凱恩斯壽星優惠 當月壽星享四人同行一人免費



台中市南屯區必吃美食「凱恩斯岩燒牛排」

以其獨特的400°C火山岩燒烹調方式 讓每一位饕客都能享受到肉質鮮嫩、鎖住原汁的頂級牛排

不僅提供豐富多樣的高品質肉類與海鮮 還附有無限量續加的套餐麵包、湯品、醋飲 通通給你吃到飽

專業服務人員提供桌邊岩燒示範服務 就算第一次來也不用擔心不熟悉 輕鬆享受到凱恩斯岩燒牛排的好滋味

讓每一次聚餐都成為一場美食饗宴 無論是慶祝特殊時刻 還是與家人、朋友共度美好時光

都是台中牛排愛好者不容錯過的首選 儘管價格稍高 但絕對值得體驗 牛肉控必訪的經典餐廳

原文: 台中牛排推薦-凱恩斯岩燒牛排｜獨特400度火燒岩石 鎖住肉汁更美味 套餐麵包、湯品、醋飲無限量吃到飽 約會生日聚餐牛排餐廳 附停車場



凱恩斯岩燒牛排在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:凱恩斯岩燒牛排-台中公益店

凱恩斯岩燒牛排電話: 04-2254-3838

凱恩斯岩燒牛排營業時間:[平日] 供餐時間：11:30 - 20:30 營業時間：11:30 - 22:00 [假日] 供餐時間：11:30 - 20:30 營業時間：11:30 - 22:00 詳見官網或google商家資訊

凱恩斯岩燒牛排官網: 點我

凱恩斯岩燒牛排ＦＢ: 點我

凱恩斯岩燒牛排ＩＧ: 點我

凱恩斯岩燒牛排地址:台中市南屯區公益路二段536號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以凱恩斯岩燒牛排為主

文章內有凱恩斯岩燒牛排地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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凱恩斯岩燒牛排-公益店位於台中市南屯區公益路二段536號

在台北、台中、高雄都有分店 一直都在YUNO的口袋名單之中

設有專屬停車場 車位數量有限 建議預約的小夥伴提早抵達

展示中的牛肉切片以低溫熟成後真空透明包裝 看起來格外誘人

凱恩斯壽星優惠

當月壽星享四人同行一人免費！

每日的優惠名額皆為限量供應

台中牛排推薦-凱恩斯岩燒牛排的用餐環境相當寬敞 雙層樓的設計提供了更大的舒適感

桌與桌之間的距離寬敞 挑高設計更是增添了空間感 讓用餐體驗變得格外舒適

這是YUNO這次餐點的菜單 如想看的更仔細

可見凱恩斯岩燒牛排官網菜單: 點我





YUNO這天點的是夏多布里昂牛排 精選自一頭牛僅能取得4客的菲力中心部位

海陸雙人套餐精心挑選三種不同部位的頂級牛排 搭配QQ脆脆的松阪豬及去骨嫩雞腿肉

海鮮方面提供船釣小卷、北海道干貝以及阿根廷野生海紅蝦

套餐包含開胃菜、沙拉、主餐、配菜、湯品、飲料、甜點 品項相當豐富

凱恩斯岩燒牛排｜開胃醋

一開始 先上開胃醋飲冰沙 喝起來酸甜開胃 真的是是清爽解膩的絕佳選擇

享用完肉品後 再來一杯更能去除口中的油膩感 讓整個人再次充滿食慾

凱恩斯岩燒牛排｜開胃小品:印度脆球佐蘋果培根醬搭配番茄冷湯

相當令人驚喜的異國小吃 外皮酥脆

挖入一匙蘋果培根醬 倒入特製番茄醬汁讓味道更加獨特

凱恩斯岩燒牛排｜酥炸溏心蛋沙拉

這個沙拉很特別 將溏心蛋裹上春捲皮酥炸至外酥內軟 一刀切開時 蛋黃立刻流出

搭配上酸甜開胃的沙拉醬 吃起來相當清爽

凱恩斯岩燒牛排｜煙燻鮭魚凱薩沙拉

新鮮的生菜搭配濃郁的凱薩醬 再加上切片的煙燻鮭魚

帶來豐富的口感層次 煙燻鮭魚的香氣與凱薩醬的奶香完美融合 既清爽又滿足





凱恩斯岩燒牛排｜舒肥雞肉野菜沙拉

選用低溫慢煮的舒肥雞肉 肉質鮮嫩多汁 與新鮮的各式生菜完美結合

搭配的清爽醬汁 不僅提升了整體風味 還保持了食材的自然口感

凱恩斯岩燒牛排｜阿根廷青醬牛肉捲餅

超大份量的異國風捲餅 嫩滑的牛肉搭配濃郁的阿根廷青醬

包裹在軟糯的捲餅中 每一口都充滿牛肉的鮮美與青醬的香氣 帶來豐富的層次感

凱恩斯岩燒牛排｜夏多布里昂牛排

精選自一頭牛僅能取得4客的菲力中心部位 是牛排中的極品 油脂較少

肉質鮮嫩細緻 入口爽口而不膩 是牛肉愛好者的夢幻選擇

凱恩斯岩燒牛排｜海陸雙人套餐

精心挑選了三種不同部位的頂級牛排 搭配QQ脆脆的松阪豬和去骨嫩雞腿肉 滿足了肉食愛好者的所有渴望

在海鮮方面 提供了船釣小卷、北海道干貝以及阿根廷野生海紅蝦 食材的豐富程度讓人驚艷

一次品嚐到豐富的海鮮與肉品 光看這精緻的擺盤和誘人的肉色 就讓人忍不住垂涎欲滴

紐西蘭牛菲力、美國安格斯牛霜降、美國平鐵牛排、松阪豬、船釣小卷、美國玉米雞還有阿根廷海紅蝦、北海道大干貝 超級豐盛的！

凱恩斯岩燒牛排｜美國安格斯牛霜降（100g）／美國平鐵牛排（100g）／紐西蘭牛菲力（100g）

真的是牛肉愛好者的夢幻組合 安格斯牛霜降的豐富油脂賦予了牛肉濕潤的口感 紐西蘭牛菲力入口即化的柔嫩質地充滿了牛肉的香氣

讓人一口接一口 餘味悠長 美國平鐵牛排的多汁口感 讓每一口咀嚼時都有牛肉湯汁在口腔中綻放 配上些許玫瑰鹽更能突顯肉品的天然甜味

凱恩斯岩燒牛肉的品質無可挑剔 這三款牛肉的Q彈度與香氣讓人回味無窮 真的是令人難以抗拒的美味享受

凱恩斯岩燒牛排｜西班牙松阪豬（100g）／美國玉米雞（100g）

不僅牛肉美味 豬肉和雞肉也讓人驚艷 松阪豬的Q彈口感十分涮嘴 簡單沾上些許玫瑰鹽 就能品嚐到肉質的鮮美和彈牙的絕佳口感

美國玉米雞則以其柔軟且不乾澀的質地讓人眼前一亮 完全沒有雞肉的腥味 展現出極高的肉品品質

凱恩斯岩燒牛排｜阿根廷海紅蝦（2尾）／北洋大干貝（2顆）

絕對是海鮮愛好者的夢幻組合 大尾的紅蝦肉質彈牙，蝦味濃郁 讓人一口咬下就愛上這種鮮美的口感

超大的北海道大干貝及船釣小卷則以其柔軟嫩滑的質地和濃郁的海洋鮮味俘虜了味蕾 每一口都彷彿將大海的氣息帶到眼前

在開烤之前 凱恩斯岩燒牛排還會貼心地提供這個可愛的圍兜兜 讓用餐過程更加愉快又不怕弄髒衣服

凱恩斯岩燒牛排的特色在於使用高達400度的火山岩石來烹調 利用火山岩石的耐熱特性

以獨特的高溫烹飪方式 將食材表層急速收縮 鎖住肉汁與風味 並且持久的蓄熱力讓饕客能隨心所欲地掌控每一口的熟度

在凱恩斯岩燒牛排用餐 服務生會指導烤肉 還會詳細介紹不同牛肉的特色

在火山岩石上燒烤至褐色鎖住滿滿的肉汁 並教學如何烤到三分熟、五分熟或是更熟的程度 完全根據個人喜好來決定

這塊特殊的火山岩石可以穩定維持溫度約30分鐘 但隨著烤肉的進行 岩石表面會變髒 此時可以告知服務員做更換

就連海鮮也是直接放在火山岩石上烤 經過精湛的烤功處理後

海鮮的Q彈、脆口和鮮甜都被完美呈現 口感真的非常出色

左邊提供的黑胡椒醬和蘑菇醬 熟悉的經典滋味 另兩款醬料則是特別為海鮮、豬肉和雞肉設計的

一款是海鮮燒烤醬 另一款是酸甜開胃的青梅醬 青梅醬不僅能提升食材本身的味道 還帶來更多層次感 越吃越有味道 真的非常搭配

凱恩斯岩燒牛排｜歐式麵包

帶有濃郁的小麥香氣 外酥內軟 口感香Ｑ 不論是直接吃還是搭配羅勒青醬都非常搭配 吃完後還會想再來一份

凱恩斯岩燒牛排｜酥皮濃湯





凱恩斯岩燒牛排｜牛肝蕈奶油濃湯



湯品有兩種選擇 一種是牛肉羅宋湯 另一款是牛肝蕈奶油濃湯

每一口都能品嚐到牛肝蕈的鮮味 帶有濃郁的乳香氣 不僅香味四溢 無論大人小孩喝過後都會愛上它

凱恩斯岩燒牛排｜牛肉羅宋湯

現沖的牛肉湯就是讚 牛肉的香氣四溢 湯中微微的酸辣度恰到好處 能刺激味蕾 讓人食慾大開

凱恩斯岩燒牛排｜巴斯克乳酪蛋糕&凱恩斯手工甜品&泡芙冰淇淋

享用完豐富的鹹食後 甜點當然也是絕對是不可錯過的部分

像是巴斯克乳酪蛋糕、凱恩斯手工甜品和泡芙冰淇淋都非常值得一試

讓人驚訝的是 不僅肉品出色 甜點也同樣表現優異 每一款都非常棒 為整體用餐體驗畫上完美的句號

凱恩斯岩燒牛排｜泡芙冰淇淋

酥脆的泡芙外殼包裹著濃郁香甜的冰淇淋 每一口都能享受到冰淇淋的細膩與泡芙的脆爽交織在一起的美妙口感 甜而不膩的滋味 超適合當餐後甜點

凱恩斯岩燒牛排｜巴斯克乳酪蛋糕（含蛋乳、麥類）

外層微焦的焦糖色澤與內部柔滑的乳酪完美結合 每一口都充滿濃郁的奶香和微微的焦糖香氣 搭配酸甜的果醬很速配

凱恩斯岩燒牛排｜凱恩斯手工甜品（含蛋乳、麥類）

超有特色的手工甜點 特製小塔這一次是蘋果香緹塔 還有一塊巧克力布朗尼 是超用心的手工甜點 畫下最棒的甜蜜句點

凱恩斯岩燒牛排｜西西里檸檬氣泡咖啡&特選果味氣泡飲

吃排餐最擔心會感到油膩感 推薦來杯氣泡飲 能促進消化 口中也更加清爽

不論是餐後來一杯 或者搭配排餐享用都很適合喔

不僅在肉品上表現出色 連海鮮、配菜和甜點也都令人驚艷的高檔餐廳 從多樣的頂級牛排選擇 到精緻的海鮮與雞肉豬肉

再到每一道獨特的甜點 每個細節都體現了對食材與烹調的極致追求

無論是400度的火山岩燒技術 還是細膩的酥皮濃湯與創意十足的甜點

都為顧客帶來了一次全方位的美食饗宴 是值得一再回訪的美食天堂

經過附近時不妨也來凱恩斯岩燒牛排嘗嘗看吧!!