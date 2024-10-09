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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

旅美小姐 人氣：28
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窩客好文

旅美小姐

發表篇數：60篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

金蒔鍋物-桃園站前店
place桃園市桃園區中華路28號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園火鍋店超級多，今天帶大家來吃一家空間超大，用餐環境舒適，

交通方便，自助吧種類豐富的【金蒔鍋物】桃園站前店

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

金蒔鍋物】在桃園市總共有三家

桃園總店】: 蘆竹區大竹路506之10號  【電話】: 03-3230730

環中店】: 中壢區環中東路二段632號    【電話】: 03-4585000

桃園站前店】: 桃園區中華路28號         【電話】: 03-3333881

今天來的是【桃園站前店】，地點就在車站商圈的中華路上

中華路上有一排停車格，對面也有停車場，附近有公車站火車站，交通算是非常方便喔!

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

一開始就被這個掛條吸引到，店家也太可愛了吧! 特別寫【冷氣很涼】，我來進去看有沒有真的很涼

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

往裡面還要走一小小段路進到餐廳，自動門一打開，哇!

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餐廳內部空間真的超大! 中間走道好寬敞，感覺有獨立的用餐空間，不容易彼此干擾真的很棒!

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桌面也超級大喔! 可以安心擺放很多菜色在桌上也不會有擁擠的感覺，重點環境非常乾淨! 不管是地板還是桌面都非常乾淨

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自助吧的部分有蔬菜自助吧，霜淇淋機，飲料，附餐區跟醬料區，位置都非常寬敞，

不會取餐拿東西人一多就擠在一起，空間感真的很好很適合聚餐

先來看看菜單有什麼好吃的，這家一樣是桌邊掃碼點餐喔! 不過很貼心有準備紙本菜單給大家參考

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先來看一下【用餐規則】，主要是採套餐式的，有開胃菜，主餐盤，甜點，也享有自助吧的部分

 

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

湯底的選擇也很多，基本是配【蘋果高湯】，其他還有很多很特別的湯底可以加價選擇，

我跟朋友從第一關就陷入選擇困難了啦!

肉品的部分也有很多選擇，牛肉的部分就有嫩肩和牛，和牛霜降，和牛三叉，霜降牛，雪花牛，板腱牛，各種牛

也有多人套餐的部分，有四人套餐，有雙人套餐，海陸套餐，肉天堂套餐，猶豫不決的時候

看到其他桌的桌上擺著這個大貝殼海鮮拼盤，整個太吸睛，就決定點這個啦!

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

海鮮部分的套餐選擇也很多喔! 也有提供海鮮單點和加點的部分

決定好湯頭跟主餐之後，帶大家來看【自助吧】有什麼好吃的喔!

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第一個是我最愛的蔬菜自助吧! 火鍋料的選擇也不少喔! 來兩張特寫給大家看看

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看起來都是乾乾淨淨喔!

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接著是【附餐區】，除了麵條和細粉之外，還有提供滷肉飯喔!

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一去肚子好餓，立刻裝了一碗來吃，很香呢! 偷偷說我吃了兩碗

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這是【醬料區】的部分，很特別的是有【酸甜醬】喔!然後有沒有看到右上角有一個亮點! 

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沒錯!就是有一整籃的雞蛋! 來這邊直接當雞蛋大富翁!

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還有各種粉給大家照個人口味做添加

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飲料的部分，有雀巢有莫凡彼有Hershey's，也有一整櫃的汽水喔!

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我喜歡這個大小，一罐容量不會太多，不會喝不完造成浪費，喝不夠? 那就再開一罐吧

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要特別介紹點套餐送的大苑子芒果冰沙，真的好好喝喔!

芒果味很濃的，來吃火鍋也可以喝到芒果冰沙好幸福

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也有霜淇淋，旁邊也提供數種配料給大家自己添加，有各種小朋友的最愛

好啦! 我們是來吃火鍋的，趕快來看我們的火鍋吧!

第一道先上開胃菜，內餡是鮭魚，吃起來很不錯呢!蠻特別的鹹點心

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接著就送兩種口味的湯底跟我們的海鮮拼盤啦!

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先來的是我的【四川麻辣】，湯頭出乎意料的清爽呢! 超適合煮王子麵的

而且裡面還有鴨血跟牛筋喔! 也很貼心地把配料放在湯匙內，撈料的時候不會撈到，這點也推推

朋友點的【帕瑪森松露牛奶】。她一喝就說松露味好濃她喜歡喔!

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青菜的部分就看大家想吃什麼就去自助吧夾什麼囉! 

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肉品的部分我們選的是【安格斯培根牛】跟【嚴選梅花豬】，這樣組合起來看起來是不是很豐盛的樣子

沒錯!照片裡還有一個大亮點，就是我們的海鮮拼盤!!

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一上桌的時候真的會哇!用這個大珍珠貝殼裝來也太可愛，真的有種把大海寶藏都送來的感覺

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

來張特寫看看，真的是很豐富很多種類!!

小卷/ 石斑/ 干貝/ 鮑魚/ 軟絲/ 鯛魚/ 鱈魚/ 鱸魚/ 蛤蠣/ 天使紅蝦/ 海大蝦. 全部都有!!

真的是小孩子才做選擇，這盤想吃什麼通通給你!

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這個畫面是不是很美好

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推薦大家一種吃法，魚片燙好之後沾一點酸甜醬，很有泰式料理的感覺喔!

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

蝦子真的超大一尾!! 

吃飽喝足之後就是甜點時間囉!

這是我們點的【牛奶冰淇淋】跟【珍珠奶酪】，來為這豐盛的一餐收尾!

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

桃園市桃園區【桃園鍋物】桃園火車站火鍋【金蒔鍋物桃園站前店】空間超大冷氣超涼超適合聚餐，海鮮拼盤好霸氣，來金蒔度

【金蒔鍋物】桃園站前店真的是個很適合聚餐的地方

餐廳位置很好，空間很大不擁擠，桌面寬廣可以放很多菜色，自助吧東西豐富種類多

跟大家分享! 來金蒔，度過美好金時!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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