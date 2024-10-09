桃園火鍋店超級多，今天帶大家來吃一家空間超大，用餐環境舒適，

交通方便，自助吧種類豐富的【金蒔鍋物】桃園站前店

【金蒔鍋物】在桃園市總共有三家

【桃園總店】: 蘆竹區大竹路506之10號 【電話】: 03-3230730

【環中店】: 中壢區環中東路二段632號 【電話】: 03-4585000

【桃園站前店】: 桃園區中華路28號 【電話】: 03-3333881

今天來的是【桃園站前店】，地點就在車站商圈的中華路上

中華路上有一排停車格，對面也有停車場，附近有公車站火車站，交通算是非常方便喔!

一開始就被這個掛條吸引到，店家也太可愛了吧! 特別寫【冷氣很涼】，我來進去看有沒有真的很涼

往裡面還要走一小小段路進到餐廳，自動門一打開，哇!

餐廳內部空間真的超大! 中間走道好寬敞，感覺有獨立的用餐空間，不容易彼此干擾真的很棒!

桌面也超級大喔! 可以安心擺放很多菜色在桌上也不會有擁擠的感覺，重點環境非常乾淨! 不管是地板還是桌面都非常乾淨

自助吧的部分有蔬菜自助吧，霜淇淋機，飲料，附餐區跟醬料區，位置都非常寬敞，

不會取餐拿東西人一多就擠在一起，空間感真的很好很適合聚餐

先來看看菜單有什麼好吃的，這家一樣是桌邊掃碼點餐喔! 不過很貼心有準備紙本菜單給大家參考

先來看一下【用餐規則】，主要是採套餐式的，有開胃菜，主餐盤，甜點，也享有自助吧的部分

湯底的選擇也很多，基本是配【蘋果高湯】，其他還有很多很特別的湯底可以加價選擇，

我跟朋友從第一關就陷入選擇困難了啦!

肉品的部分也有很多選擇，牛肉的部分就有嫩肩和牛，和牛霜降，和牛三叉，霜降牛，雪花牛，板腱牛，各種牛

也有多人套餐的部分，有四人套餐，有雙人套餐，海陸套餐，肉天堂套餐，猶豫不決的時候

看到其他桌的桌上擺著這個大貝殼海鮮拼盤，整個太吸睛，就決定點這個啦!

海鮮部分的套餐選擇也很多喔! 也有提供海鮮單點和加點的部分

決定好湯頭跟主餐之後，帶大家來看【自助吧】有什麼好吃的喔!

第一個是我最愛的蔬菜自助吧! 火鍋料的選擇也不少喔! 來兩張特寫給大家看看

看起來都是乾乾淨淨喔!

接著是【附餐區】，除了麵條和細粉之外，還有提供滷肉飯喔!

一去肚子好餓，立刻裝了一碗來吃，很香呢! 偷偷說我吃了兩碗

這是【醬料區】的部分，很特別的是有【酸甜醬】喔!然後有沒有看到右上角有一個亮點!

沒錯!就是有一整籃的雞蛋! 來這邊直接當雞蛋大富翁!

還有各種粉給大家照個人口味做添加

飲料的部分，有雀巢有莫凡彼有Hershey's，也有一整櫃的汽水喔!

我喜歡這個大小，一罐容量不會太多，不會喝不完造成浪費，喝不夠? 那就再開一罐吧

要特別介紹點套餐送的大苑子芒果冰沙，真的好好喝喔!

芒果味很濃的，來吃火鍋也可以喝到芒果冰沙好幸福

也有霜淇淋，旁邊也提供數種配料給大家自己添加，有各種小朋友的最愛

好啦! 我們是來吃火鍋的，趕快來看我們的火鍋吧!

第一道先上開胃菜，內餡是鮭魚，吃起來很不錯呢!蠻特別的鹹點心

接著就送兩種口味的湯底跟我們的海鮮拼盤啦!

先來的是我的【四川麻辣】，湯頭出乎意料的清爽呢! 超適合煮王子麵的

而且裡面還有鴨血跟牛筋喔! 也很貼心地把配料放在湯匙內，撈料的時候不會撈到，這點也推推

朋友點的【帕瑪森松露牛奶】。她一喝就說松露味好濃她喜歡喔!

青菜的部分就看大家想吃什麼就去自助吧夾什麼囉!

肉品的部分我們選的是【安格斯培根牛】跟【嚴選梅花豬】，這樣組合起來看起來是不是很豐盛的樣子

沒錯!照片裡還有一個大亮點，就是我們的海鮮拼盤!!

一上桌的時候真的會哇!用這個大珍珠貝殼裝來也太可愛，真的有種把大海寶藏都送來的感覺

來張特寫看看，真的是很豐富很多種類!!

小卷/ 石斑/ 干貝/ 鮑魚/ 軟絲/ 鯛魚/ 鱈魚/ 鱸魚/ 蛤蠣/ 天使紅蝦/ 海大蝦. 全部都有!!

真的是小孩子才做選擇，這盤想吃什麼通通給你!

這個畫面是不是很美好

推薦大家一種吃法，魚片燙好之後沾一點酸甜醬，很有泰式料理的感覺喔!

蝦子真的超大一尾!!

吃飽喝足之後就是甜點時間囉!

這是我們點的【牛奶冰淇淋】跟【珍珠奶酪】，來為這豐盛的一餐收尾!

【金蒔鍋物】桃園站前店真的是個很適合聚餐的地方

餐廳位置很好，空間很大不擁擠，桌面寬廣可以放很多菜色，自助吧東西豐富種類多

跟大家分享! 來金蒔，度過美好金時!