半夜想吃宵夜，想吃生魚片 握壽司嗎??

基隆 朱添鮮魚號 晚上九點營業至半夜四點 各式各樣生魚片、握壽司、鮮魚湯等等…

饕客覓食好去處，半夜想吃生魚片 來這吃生魚片就對了!!

說到基隆有名的魚市場，那就不得不提到崁仔頂漁市

崁仔頂泛指孝一路與孝二路路段，從深夜依直到清晨

夜晚滿滿的逛街採買人潮，有的是批發買家，也有不少逛街採買撿便宜的民眾

漁獲林林總總相當豐富，傳統叫賣聲餘音繚繞~

如此不夜城的特殊景觀，可說是全基隆夜晚最熱鬧的地方了~

但夜晚想吃生魚片，但魚市場畢竟都是大批發採購

沒有再現切生魚片拉!!!

別擔心，可以到漁市附近的朱添鮮魚號來享用~

夜晚人生鼎沸，假日夜晚更是人潮滿滿的朱添鮮魚號

提供豐富種類新鮮的生魚片、握壽司、現煮魚湯等等…

夜晚睡不著覺，想吃新鮮生魚片來這準沒錯!!!

點餐方式:

這裡的點餐方式分為客製化生魚片及畫單點餐兩種

畫單的方式比較簡單，拿菜單畫好後，至櫃台結帳領取震動卡等待餐點叫號即可。

如要櫥窗內各種新鮮生魚片客製化的朋友，記得先取叫號單

等待叫號後至窗口點選喜愛的魚種並結帳即可。

這邊建議兩種都要的朋友，可以先取客製化號碼牌並同時先畫單點菜

兩邊都不浪費時間，也比較可以更快兩種都順利吃到~!

點鮮魚湯結帳完成會給一張小卡

至右邊現煮鮮魚湯區給服務人員即可。



朱添鮮魚號的座位區採自由入座

所以記得先找好位子，用餐結束後記得將餐具放置回收區~

魚類鮮新看的見，在這夜晚可以吃到最新鮮的海產

也算是令人幸福的一件事情了~

鮭魚厚切大塊，吃起來真的相當滿足~

鮮魚湯有魚有肉，魚湯鮮甜好喝又回甘

夜晚涼風栩栩，來碗鮮魚熱湯準沒錯

絕對讓你暖心又暖胃喔!!

朱添鮮魚號價格採中間價位，提供的生魚片大致上都相當新鮮

大片厚實相當實在不偷斤減兩~

用餐環境提供騎樓及室內座位，由於沒有提供冷氣

就算是夏季的夜晚還是會些許熱感

如是冬季前往就相當涼爽~

要避開人潮就建議平日前往，點餐比較快速~

但畢竟夜晚真的想吃生魚片，那來這裡就會是你不錯的選擇

吃完還可以去逛一旁的魚市場及廟口夜市繼續覓食宵夜喔~

朱添鮮魚號

200基隆市仁愛區仁四路45號

營業時間：21:00–04:00(周日休息)

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