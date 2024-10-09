最浪漫的台南絕不是浪得虛名！

走訪安平航海城重現鐵達尼號場景，享用全新開幕的帕其林臺南美食餐廳和茶研悅舍複合餐廳英式下午茶，誰說來台南玩一定要曬太陽啦！

安平航海城就位在熱鬧安平區裡難得的寧靜角落！

從開臺天后宮轉個彎就能到達！

安平航海城在哪裡：

地點：台南市安平區湖內一街99巷33號

電話: 06 221 8138

營業時間：10:00～19:00

售票時間：10:00～17:00

2F餐廳營業時間：10:00～18:00

3F餐廳營業時間：11:00～18:00

最後點餐時間：17:30

成人票$100元/人

優惠票$50元/人

安平居民、兒童(12歲以下)、身心障礙者(陪同者一名)、65歲以上長者

兒童(6歲以下)免費

超大的停車場，最適合全家人手拉手一起前來！

機車免費停車

汽車一小時$50、每日最高收費$300

憑門票消費 300元可享 50元停車折抵

全家人手拉手玩一天，剛好免費停車啦～

入口處的英國雙層巴士，讓場景一下子來到了英國～

超逼真的英國雙層巴士是真的是英國的古董啦！

不費吹灰之力就能擁抱英倫氛圍，100元的門票實在太划算啦！

1F展覽館

迎面而來的彩繪玻璃門！

有明亮的燈塔和美麗的日落景緻～

一整個就是安平港啦～

必訪的RMS 鐵達尼號大廳一定要演起來！

仿造當時報導鐵達尼號報紙的照片，一比一的原地重現，再搭配鐵達尼號的故事背景，不管幾歲都會沉浸在場景之中～

延著地面的英國黑色獎章花紋，即將走入十八世紀的英國工業革命博物館！（好威風）

館內放置了在鐵達尼號上使用的復刻餐具～

就是蘿絲使用的頭等艙餐具和傑克用的三等艙的餐具～ （突然進到電影裡）

竟然連古董火車頭都出現了啦！

安平航海城的林董事長把自己收集的古董分享給大家一起觀賞， 實在太大方啦！

奧斯丁古董車，經典的頭頂設計，好紳士啊～

十八世紀工業化的英國，霧濛濛的街區，就需要醒目的招牌～

董事長收集了許多當時的英國招牌，每一塊都好有特色吶！



走出英國工業革命博物館，突然走進英國倫敦街頭！

復古的英式古董電話亭，一定要拍一張！

怎麼站都像周杰倫在街角等我啦！

（跟周杰倫有什麼關係）

這時別忘了到深緣烘焙買上超夯的麵包和鳯梨酥，坐下來開吃去！

深緣烘焙的麵包每天新鮮現作，而且只賣當天的麵包，新鮮度爆表！

現場就能試吃！

關廟鳳梨吐司吃得到真材實料的鳳梨果乾，限量的美味，看到就要手刀結帳去！

（每次提供的試吃品項不同喔）叮嚀

招牌的深緣鳳梨酥，更是伴手禮的代表！

各種不同包裝的禮盒，想怎麼搭配都能自己決定！

原為國防部安平立民營區內聯勤三○四兵工廠橡欣樓的安平航海城，舊時為藍白拖的製造工廠～

呼應主題，現場也販售各種藍白拖小物，無論做為紀念品或送禮，都好合適吶！

因應台南建城400年～大航海故事館播放從馬可波羅探索東方的主題，到二戰勝利的台灣光復歷史！

影片片長約10分鐘，把握好營業時間，一起細細品味去～

仔細看完所有的影片還能參加有獎考試和集章活動，兌換小禮物！

兌換到的名信片還能現場買郵票放入郵筒，郵寄到國內外，分享給世界各國的好朋友～

哇～

突然看到羅馬假期的電影啦！

走出門外，又到了義大利啦～

羅馬假期的真理之口場景，竟然出現在眼前～

只要說謊的人把手放入真理之口，就會被咬斷......

你～敢～來～挑～戰～嗎？

轉角的安平傳統民居，讓人一秒回到舊時的台南～

安平特有的「單伸手」L型的房舍建築，就像實地走訪安平民房建築，好有特色吶～

每個樓層還有不同的劍獅圖案，連身為台南在地人的Stanma也覺得新奇！

2F 茶研悅舍複合餐廳

想要享受竹筍咖哩飯、安平早午茶、英式下午茶、義大利PIZZA，就到2F 茶研悅舍複合餐廳享用去！

復古的吧台區，搭配早年臺南民家紅磚地板，一整個好像回到 1930年～

綠皮沙發區，一整個復古又時尚！

好想一整天賴在這裡吶！

羅密歐與茱麗葉陽台，當然是茶研悅舍複合餐廳最熱門的窗邊座位區～

伴著安平港的全景享受午茶，實在太浪漫啦！

屎蛋一家點的是英式下午茶/二盤！

上層

巴斯克、風味布朗尼、杏仁餅、香濃巧克力餅、藍莓奶酪

下層

酥皮鳯梨蛋糕、東山桂圓磅蛋糕、輕食三明治

英式下午茶必備的司康，吃起來口感十足！

好想再來一塊吶！

再搭配花蓮蜜香紅茶，實在太悠閒啦～

3F 帕其林臺南美食餐廳

8月才開幕的帕其林臺南美食餐廳，說什麼都要朝聖去！

充滿海洋風情的藍色空間，讓人感覺到心曠神怡～

帕其林臺南美食餐廳以臺南的美食為代表～

再搭配創意的食材，滿足喜歡吃台南小吃的朋友們～

屎蛋一家點了鳯梨紅燒牛肉麵和關廟滷麵，準備嚐鮮去！

鳯梨紅燒牛肉麵鋪上滿滿的牛腱肉～

軟嫩的口感，一吃就停不了口！

關廟滷麵一整個料多實在！

吃起來一口接一口，飽足感十足！

來台南完全沒有吃不飽這件事啦～

再搭配隨餐附贈的台南一等涼冬瓜茶，好喝又沁涼～

想喝一等涼冬瓜茶，不用再衝善化啦～

同場加映 3F RMS鐵達尼號甲板場景！

站在郵輪船頭甲板上，沒有蘿絲和傑克～

屎蛋今天是船長啦XD～

4F 穎可達咖啡

4F戶外頂樓更是享受碧海藍天的好地方～

希臘愛琴海風格的的鐘塔，怎麼拍都好看（好笑？）～

更是賞夕陽的好地方～

浪漫滿分的愛琴海觀景臺，最適合情侶約會去！

今天就在這裡求婚啦！

伴著浪漫的場景，別忘了到穎可達咖啡買點心喝咖啡去！

屎蛋點上一支冰淇淋！

沒來得及坐在美麗的希臘建築裡～

好吃立馬開吃去啦！（笑～）

安平航海城玩上一天也不夠啦！

走訪安平時，別忘了一起到安平航海城順遊吹冷氣去！

憑門票購物300元還能折抵50元消費，全票最高折抵兩次，半票最高折抵一次！

邊吃邊逛，再把伴手禮一起帶回家，來台南也能沁涼玩一夏啦！



