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南投縣南投市南投景點│藍田書院-南投縣三大古蹟書院，逛國家三級古蹟拜文昌帝君，考生考前必拜景點

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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 南投市

南投免費景點推薦-藍田書院，南投縣三大古蹟書院之一藍田書院，免費逛國家三級古蹟，拜文昌帝君求取文昌筆/智慧筆，考生考前必拜景點。

南投縣南投市南投景點│藍田書院-南投縣三大古蹟書院，逛國家三級古蹟拜文昌帝君，考生考前必拜景點

來南投市這麼多次，
第一次造訪南投縣三大古蹟書院-藍田書院。
藍田書院曾經獲選台灣百大宗教景點，
這裡不僅是書院也是廟宇，
主祀文昌帝君。
入書院參觀免門票，
還有停車場，
搭配週邊歷史建築武德殿、南投稅務出張所-福瑞堂
就可以來趟古色古香又充滿教育意義的一日遊囉!!

南投古蹟景點 藍田書院 文章目錄
南投古蹟景點 藍田書院 在哪裡
南投古蹟景點 藍田書院 平面圖
南投古蹟景點 藍田書院 院內風光
南投古蹟景點 藍田書院 主祀神明、參拜順序 
南投古蹟景點 藍田書院 求文昌筆/智慧筆 
南投古蹟景點 藍田書院 位置資訊 
南投市周邊順遊景點 
南投美食旅遊景點推薦

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南投古蹟景點 藍田書院 在哪裡?

藍田書院位於南投市文昌街上，
旁邊就是南投小學，
路邊有汽機車停車格，
如遇到假日可以依循著指示牌前往藍田書院專屬停車場，
步行過來的時間大約是五分鐘。

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南投古蹟景點 藍田書院 平面圖

藍田書院的整體面積不大，
可以透過平面了解院內文物的位置。

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南投古蹟景點 藍田書院 院內風光

磚房瓦屋加上大紅燈籠點綴，
看起來很像是古裝劇拍攝場景。
廂房空間為育英室，
是開放給學子們唸書、學習的空間。
不少考生會在考試前往祈求考運順利，
也會在育英室看書學習，
希望在神明的庇佑下，
考前衝刺更能掌握重點。
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藍天書院的正殿為硬山單檐燕尾式的屋頂，
可以看到屋頂上雙龍和寶塔的裝飾。

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半月池中的鯉魚，
會讓寶可夢迷想到鯉魚王阿!!

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院內的石碑記錄了藍田書院創院以來的歷史，
有興趣的朋友也可以多了解一下。

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復古的紅色磚牆推砌起的月門，
也是院內熱門拍照的位置喔!
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南投古蹟景點 藍田書院 主祀神明、參拜順序

來拜拜的朋友請點四柱香，
參拜順序由天公爐開始，
前殿參拜完之後，
還有後殿喔~

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前殿文昌殿供奉文昌帝君、紫陽夫子、魁斗星君，
後殿三恩主殿供奉關聖帝君、孚佑帝君、司命真君、城隍爺和福神，
後殿二樓供奉孔子和歷代聖賢。

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來藍田書院拜拜的考生學子們一定都會誠心的請文昌帝君保佑，
前殿文昌殿供奉文昌帝君、紫陽夫子、魁斗星君，
我看桌面上的立牌說明五文昌都有供奉。

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拜拜前別忘了寫一下祈求稟單或考試稟單。

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更忘了帶上准考證影本，
放在殿內請文昌帝君保佑。

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藍田書院中有三大值得一觀的古匾，
「奏凱崇文」、「天上文衡」、「文明氣象」，
拜拜完也可以細賞並了解古物背後的時空背景與意義。

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參拜完前殿順著階梯就能前往後殿。

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後殿供奉關聖帝君、孚佑帝君、司命真君、城隍爺、福神、孔子和歷代聖賢。

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關聖帝君、孚佑帝君、司命真君。

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城隍正神。

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福德正神。

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除了育英室外，
後殿這一區也開放念經、讀書。

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南投古蹟景點 藍田書院 求文昌筆、智慧筆

考生、學子們來藍田書院也可以向文昌帝君求文昌筆、智慧筆，
向文昌帝君請示並博杯，
就可以向服務台領取。
(每戶限一支)

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小孩很認真的自己拜拜博杯，
確認有聖杯後，
隨喜添香油，
就可以向服務台領取。

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可以選擇文昌筆或智慧筆。
文昌筆是2B鉛筆，
讓考生帶上考場上使用的；
智慧筆則是毛筆，
一整組有智慧筆(毛筆)一支、毛筆擱一個和文昌帝君丹桂籍一本，
智慧筆搭配毛筆擱放在學子的書桌上，
陪著一起學習、念書，
千萬不要拿來寫字或畫畫用喔!

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服務台的桌子上也有還願筆，
是其他考生回來還願的，
有需要的朋友也可以來沾沾他的好運喔!

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整體來說藍田書院真的是一個書卷氣滿滿的地方，
帶著小朋友來這邊走走，
可以拜拜求文昌筆，
也可以靜下心來坐著看看書，
復古的環境也很適合拍拍照阿!

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搭配古裝拍起來更有意境感喔~

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這一幅虎口拔牙壁畫真的蠻有趣的，
Q比認真地看了很久，
養著布丁這種兇貓她都很被咬了，
所以很佩服敢幫老虎拔牙的人啊~XD
 

南投古蹟景點 藍田書院 位置資訊

開放時間:06:00-22:00
電話:04 9222 1184
地址:南投市崇文里文昌街140號

南投縣南投市南投景點│藍田書院-南投縣三大古蹟書院，逛國家三級古蹟拜文昌帝君，考生考前必拜景點如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團南投縣南投市南投景點│藍田書院-南投縣三大古蹟書院，逛國家三級古蹟拜文昌帝君，考生考前必拜景點
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南投市 周邊順遊景點-福瑞堂/微光曼曼

福瑞堂(南投稅務出張所)是南投知名的地標，
日治時代為稅務所和警察局，
也被稱為南投小白宮。
百年歷史的老建築掛上福瑞堂這中式復古的字樣，
看起來別具古風。

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現在一樓是福瑞堂創新台菜，
二樓則是微光曼曼咖啡廳。

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福瑞堂的二樓則是另外一間風格特別的咖啡廳-微光曼曼，
暗色的燈光，
會讓人覺得很像鋼琴酒吧或是餐酒館的氛圍感，
但走進後會讓人感到相當的驚艷喔!!

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提供甜點、鹹食、夢幻飲料、咖啡等餐點，
來個有氣氛的下午茶行程也不錯喔~

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南投市 周邊順遊景點- 武德殿

武德殿創建於日治昭和12年(1937)，
前身為當時的演武場，
在地方上是非常知名的歷史建築，
也是命運多舛、花費巨資的歷史建築。
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武德殿目前分成兩區，
第一區為藝文展覽活動區，
後方則是南投陶展示館。
不定期會有藝文展覽可以免費參觀，
假日還有市集活動，
很適合全家大小一同來逛逛。
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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*

 

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