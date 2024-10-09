南投免費景點推薦-藍田書院，南投縣三大古蹟書院之一藍田書院，免費逛國家三級古蹟，拜文昌帝君求取文昌筆/智慧筆，考生考前必拜景點。

來南投市這麼多次，

第一次造訪南投縣三大古蹟書院-藍田書院。

藍田書院曾經獲選台灣百大宗教景點，

這裡不僅是書院也是廟宇，

主祀文昌帝君。

入書院參觀免門票，

還有停車場，

搭配週邊歷史建築武德殿、南投稅務出張所-福瑞堂，

就可以來趟古色古香又充滿教育意義的一日遊囉!!

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~~

南投古蹟景點 藍田書院 在哪裡?

藍田書院位於南投市文昌街上，

旁邊就是南投小學，

路邊有汽機車停車格，

如遇到假日可以依循著指示牌前往藍田書院專屬停車場，

步行過來的時間大約是五分鐘。

南投古蹟景點 藍田書院 平面圖

藍田書院的整體面積不大，

可以透過平面了解院內文物的位置。

南投古蹟景點 藍田書院 院內風光

磚房瓦屋加上大紅燈籠點綴，

看起來很像是古裝劇拍攝場景。

廂房空間為育英室，

是開放給學子們唸書、學習的空間。

不少考生會在考試前往祈求考運順利，

也會在育英室看書學習，

希望在神明的庇佑下，

考前衝刺更能掌握重點。



藍天書院的正殿為硬山單檐燕尾式的屋頂，

可以看到屋頂上雙龍和寶塔的裝飾。

半月池中的鯉魚，

會讓寶可夢迷想到鯉魚王阿!!

院內的石碑記錄了藍田書院創院以來的歷史，

有興趣的朋友也可以多了解一下。

復古的紅色磚牆推砌起的月門，

也是院內熱門拍照的位置喔!



南投古蹟景點 藍田書院 主祀神明、參拜順序

來拜拜的朋友請點四柱香，

參拜順序由天公爐開始，

前殿參拜完之後，

還有後殿喔~

前殿文昌殿供奉文昌帝君、紫陽夫子、魁斗星君，

後殿三恩主殿供奉關聖帝君、孚佑帝君、司命真君、城隍爺和福神，

後殿二樓供奉孔子和歷代聖賢。

來藍田書院拜拜的考生學子們一定都會誠心的請文昌帝君保佑，

前殿文昌殿供奉文昌帝君、紫陽夫子、魁斗星君，

我看桌面上的立牌說明五文昌都有供奉。

拜拜前別忘了寫一下祈求稟單或考試稟單。

更忘了帶上准考證影本，

放在殿內請文昌帝君保佑。

藍田書院中有三大值得一觀的古匾，

「奏凱崇文」、「天上文衡」、「文明氣象」，

拜拜完也可以細賞並了解古物背後的時空背景與意義。

參拜完前殿順著階梯就能前往後殿。



後殿供奉關聖帝君、孚佑帝君、司命真君、城隍爺、福神、孔子和歷代聖賢。

關聖帝君、孚佑帝君、司命真君。

城隍正神。

福德正神。

除了育英室外，

後殿這一區也開放念經、讀書。

南投古蹟景點 藍田書院 求文昌筆、智慧筆

考生、學子們來藍田書院也可以向文昌帝君求文昌筆、智慧筆，

向文昌帝君請示並博杯，

就可以向服務台領取。

(每戶限一支)

小孩很認真的自己拜拜博杯，

確認有聖杯後，

隨喜添香油，

就可以向服務台領取。

可以選擇文昌筆或智慧筆。

文昌筆是2B鉛筆，

讓考生帶上考場上使用的；

智慧筆則是毛筆，

一整組有智慧筆(毛筆)一支、毛筆擱一個和文昌帝君丹桂籍一本，

智慧筆搭配毛筆擱放在學子的書桌上，

陪著一起學習、念書，

千萬不要拿來寫字或畫畫用喔!

服務台的桌子上也有還願筆，

是其他考生回來還願的，

有需要的朋友也可以來沾沾他的好運喔!

整體來說藍田書院真的是一個書卷氣滿滿的地方，

帶著小朋友來這邊走走，

可以拜拜求文昌筆，

也可以靜下心來坐著看看書，

復古的環境也很適合拍拍照阿!

搭配古裝拍起來更有意境感喔~

這一幅虎口拔牙壁畫真的蠻有趣的，

Q比認真地看了很久，

養著布丁這種兇貓她都很被咬了，

所以很佩服敢幫老虎拔牙的人啊~XD



南投古蹟景點 藍田書院 位置資訊

開放時間:06:00-22:00

電話:04 9222 1184

地址:南投市崇文里文昌街140號

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南投市 周邊順遊景點-福瑞堂/微光曼曼

福瑞堂(南投稅務出張所)是南投知名的地標，

日治時代為稅務所和警察局，

也被稱為南投小白宮。

百年歷史的老建築掛上福瑞堂這中式復古的字樣，

看起來別具古風。

現在一樓是福瑞堂創新台菜，

二樓則是微光曼曼咖啡廳。

福瑞堂的二樓則是另外一間風格特別的咖啡廳-微光曼曼，

暗色的燈光，

會讓人覺得很像鋼琴酒吧或是餐酒館的氛圍感，

但走進後會讓人感到相當的驚艷喔!!

提供甜點、鹹食、夢幻飲料、咖啡等餐點，

來個有氣氛的下午茶行程也不錯喔~

南投市 周邊順遊景點- 武德殿

武德殿創建於日治昭和12年(1937)，

前身為當時的演武場，

在地方上是非常知名的歷史建築，

也是命運多舛、花費巨資的歷史建築。



武德殿目前分成兩區，

第一區為藝文展覽活動區，

後方則是南投陶展示館。

不定期會有藝文展覽可以免費參觀，

假日還有市集活動，

很適合全家大小一同來逛逛。

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