



記得第一次從關西機場進大阪就是搭乘南海電鐵特急 (特快Rapi:t) ，

初見藍色鐵武士的模樣，像極了動漫中的角色.....，

有點走入動漫世界的感覺來到了大阪；

之後，已不知道搭乘多少次南海電鐵特急 (特快Rapi:t) ，

這絕對是最輕鬆便利抵達大阪市區的方式

這次竟然是搭乘2025大阪世博列車（脈脈列車）進大阪難波。

我記得之前還曾遇過Rapi:t跟星際大戰合作的「原力覺醒號」，

也曾瞧見過有純白色、酒紅色....等不同列車，

哇！沒想到有點剛硬的「鐵武士」也能有這麼多面貌呀！！

【日本，關西】好開心呀！用「HIMEJI TOURIST PASS姬路旅遊券」意外搭乘期間限定彩繪列車「星際大戰原力覺醒號」前進大阪。





很久沒從關西機場直接進大阪，這幾年我大多直接到京都車站；

這次帶著初訪日本的皮皮，我還是來了趟最觀光客的行程，

所以就進大阪嚕

在，

現在還挺方便的，直接憑著憑證就可以用電子票入車站，

少了換票的手續，車班的預定也能在手機上解決，

真是挺好用，挺方便的呦

夏天的關西真的挺熱的，以往大家都會在月台上等車，

沒想到可都擠進了小小的候車室（因為裡頭有冷氣）

我也躲在候車室裡頭，後來就是瞧見了2025大阪世博列車才出來拍照；

沒想到，很巧的是，剛好我預定的班次也是2025大阪世博列車，

所以就搭乘了2025大阪世博列車（脈脈列車）進大阪嚕

稍微有點淺的藍色跟印象中的鐵武士有點不同，

不過倒也算是同色系，

後來才發現原來這個藍正是2025大阪世博吉祥物MYAKU-MYAKU（脈脈）

身上的藍，再加上吉祥物MYAKU-MYAKU（脈脈）在每節車廂上出沒，

突然變得軟調，卡通了起來

2025年日本大阪·關西世博會的吉祥物“MYAKU-MYAKU脈脈”，

是大阪關西世博會的副標誌，為宣傳世博會宣傳、造勢。

MYAKU就是脈搏，是生命本身的本質。

以連續的「脈」命名，讓聽起來彷彿生命在持續中，

也意味著我們人類的DNA、智慧、技術、歷史和文化，

一直不斷地（MYAKU-MYAKU）脈脈相傳。

脈脈的紅色部分是可以分裂和增殖的細胞，藍色部分是乾淨的水。

角色可以自由變化，擁有無限可能，將繼續傳承人類的奇蹟.....

2025的世界博覽會在大阪，也真是讓人期待呀！！

我們上車後，想說裡頭會不會有啥不同呢？

發現內裝還是一樣，

不知道曾搭乘Rapi:t進大阪的朋友們是否有發現座位上的紋路呢？

這可是「豹紋」哦！

據說是經大阪歐巴桑們投票所選出（笑）

哇！原來阪歐巴桑們內心如此狂野

從關西機場搭乘Rapi:t進入到大阪難波站只需要34分鐘，

這次我們在大阪入住的公寓就是在難波站對面不到5分鐘的路程，

所以搭乘南海電鐵特急也真是方便極了！！

朋友們從大阪市區往返關西國際機場，

我想南海電鐵特急 (特快Rapi:t) 應該是最方便嚕

好久沒搭Rapi:t，記錄一下，也記錄下此次搭到的2025大阪世博列車。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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