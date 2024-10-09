這天我們的住宿點在台東

但是

就是這個但是

天都黑了我們還在花蓮境內

不是開太慢

是因為太多點想去了

在玉里吃了不太像晚餐的臭豆腐之後

來到安通

不泡個溫泉說不過去吧.....

於是乎我們就進去泡溫泉了

安通溫泉飯店除了住宿

還可以泡日歸溫泉

右邊是櫃台

左邊是販賣部

還有浴衣租借

住在這裡真該穿個浴衣來拍拍照

我們有帶泳衣

(根本就是預謀)

所以泡一樓的大眾溫泉

營業時間是8:00~23:00

如果是騎車環島的朋友

也推薦進來泡個湯舒緩一下身心

大人是$380

小孩是$280

哥哥姐姐身高都超過145cm

算大人票價

(沒是長那麼高.....

男生女生分別帶開

換衣服去囉！

因為是戶外

所以空間很大

水池也不少

還有岩盤浴跟蒸氣室

不想下水的人還是要買票入場

有泡腳池可以泡

也不用在旁邊乾瞪眼

有附水跟毛巾

泡完溫泉記得補充水分

更貼心的是還附脫水機

泡完溫泉的泳衣用清水沖一沖

脫水機脫乾水

就比較好曬乾了

安通溫泉飯店內還有一棟「安通溫泉歷史建築文物館」

以前是日本人興建的警察招待所

外觀就是一棟日式建築

牌匾上書寫「安通溫泉大旅社」

從1930年至今已有90多年的歷史

裡面有間大房間有展示舊時居住的模樣

但可惜其它房間沒有展示或開放

木造迴廊及庭園

這裡有好幾隻貓咪

都有點害羞

很快就跑走了

泡了暖呼呼的溫泉

這下終於可以直接朝台東前進了！

安通溫泉飯店

官網：http://www.an-tong.com.tw/zh-tw/about

地址：花蓮縣玉里鄉樂合里溫泉36號

電話：(03)888-6108

安通溫泉旅舍

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