麻辣鍋有種令人吃了上癮的魔力，

王品集團的麻辣鍋品牌

【青花驕麻辣鍋】

麻辣鍋+酸菜白肉鍋的王炸組合，

那椒麻香與酸香的 鴛鴦滋味，

讓人無時無刻都想找朋友來一鍋！

#台北麻辣鍋 #新店大坪林美食

【青花驕麻辣鍋】(新店民權店)

▼「青花驕」是王品集團推出的麻辣鍋，

也是旗下的第18個品牌，

鍋底特別採用重慶江津的九葉青花椒，搭配獨門香料配方，

使湯頭更增添麻、鮮、香，

並維持王品集團餐飲的優質服務、獨特雅緻的裝潢，

讓在此用餐的顧客能有最滿意的享受。

▼「高端、大氣、上檔次」的店門口，

吃麻辣鍋也能很時尚！😏

▼店內寬敞明亮，挑高的用餐環境，還有優雅獨特的新中式古典裝潢設計，

讓人在這裡用餐感覺非常舒服自在，吃得特別開心~

▼每桌皆已擺放好餐具和菜單，

六人座位也不嫌擁擠。

▼醬料區(需自取)

可依牌上的醬料秘方指示，調配出最適合麻辣鍋、酸白菜鍋的沾醬。

【青花驕菜單】

「麻辣鍋」每人鍋底費120元，豆腐、鴨血、麻辣高湯免費續加。

也可加點「酸菜白肉鍋」升等鴛鴦鍋，鴛鴦鍋每桌加收150元。

可單點，約有60餘種火鍋食材供單點，亦有四人、六人套餐可選擇。

每人低消300元(不含鍋底費)，服務費10％另計。

▶️ (青花驕 菜單)

【青花包種茶】

點完餐先喝個茶、吃個開胃菜，就準備吃鍋囉！

店內的包種茶有獨特的喝法，

先計時三分鐘將茶泡開，再加入特製的青花椒水，

喝起來有茶香和淡淡的花椒香，只有香氣卻一點也不嗆辣！

【青花驕酸辣粉】

麻辣鍋前菜，一口吃下Q彈的粉條，

「麻、辣、酸、香」刺激著舌尖，

彷彿到了四川，又麻又辣讓人開胃又過癮。

▼我們今天點是的「四人青花宴套餐」 ，

滿滿的一桌，超豐盛。

▼我們選的是鴛鴦鍋底，

「青花驕麻辣鍋+酸白菜豬肉鍋」

麻辣湯底：祕製湯頭淋上眾多辛香料熟成粹練老油，佐以新鮮重慶九葉青花椒，喝起來微辣鮮麻，很順口。

酸白菜湯底：採用富含乳酸菌和酵母的酸白菜，搭配特選的豬腹脇五花肉，湯頭喝起來酸香有勁。

▼店家嚴選頂級低溫保鮮重慶江津區九葉青花椒入鍋，

讓湯底更添辛香鮮麻，湯韻層次更鮮明。

▼鴨血、豆腐、高湯都可免費續加，

麻辣湯，喝上一口驚為天人，居然是可以喝的麻辣湯，湯頭入喉很溫馴，並不會太刺激或感到負擔，連我家不吃辣的爸爸都能接受這辣味呢！

鴨血，不計成本地去一層乾乾硬硬的外皮，只保留軟嫩有味的內在，新鮮好吃！

豆腐，入味程度中等，帶有嫩度，也保留吸附湯汁的空間，非常和諧美味！

【培梅雙牛(牛梅花、牛培根)】

肉片的擺盤就像肉山肉瀑布😍，很有藝術感，

一送出就會讓人忍不住先拍照📷

▼夾起一片牛肉涮一下，

油油嫩嫩的口感再沾上特調最佳比例的獨門醬汁，

更能突顯肉的獨特美味~👍👍

【玉饌雙豬(豬五花、松阪豬)】

這道是店內的人氣品項，

在一盤裡就能吃到兩種口感的豬肉，很超值~

▼豬五花，最適合搭酸菜白肉鍋，

吃起來不油膩，還有酸香鮮感。

▼Q脆彈的松阪豬，

在白鍋涮後，沾胡麻醬最對味！

【彩蔬寶盒】

吃肉同時也要補充膳食纖維，

來個「菜盤懶人包」勻衡一下，戰鬥力更強！

【牛三拼盛宴(牛小排、雪花牛、牛梅花)】

這牛肉拼盤一端上桌，立馬吸引了眾人的目光，

三種肉品層層堆疊，這份量超級霸氣！

約1斤重的肉品，四人個分食非常足夠。

▼超大一盤94狂，肉肉控必點啊~

這盤肉用來打卡、拍照，都是眾人焦點。

每一款肉品的油花分布均勻，

光看就好享受，吃到爽雙❤️❤️

▼蛋寶最喜歡有著漂亮的大理石紋油脂的牛小排，

只要下鍋稍燙一下撈出，入口軟嫩有彈性，

搭上小小的辣麻感，怎麼吃都不膩😋😋

▼大片的牛培根，軟嫩有味！

▼奢侈的將牛梅花全部丟下鍋煮，

麻辣油與生牛肉，紅紅火火的交纏更能滿足口腹之慾。

▼泥砍砍！別跟我說你抗拒的了這盤小鮮肉！

吃完肉肉，再給大家介紹幾款人氣必點火鍋料~~

▼【墨魚滑】

新鮮的墨魚滑上，鋪著橘紅色的柳菜魚卵，

服務人員建議下鍋前要先拌勻。

這個墨魚滑吃起來超鮮甜又軟Q，

裡頭還有一顆顆小魚卵爆裂的波波感，

讓人為之驚豔又超級好吃！

▼【牽腸掛肚滷味拼盤】

「牛肚、牛筋、大腸頭」，是麻辣鍋的必吃三寶，🤘🤘🤘

Q彈又吸附辣湯的滋味，越煮越香我超愛！

▼【老油條】

將酥酥脆脆的老油條丟進辣鍋中

翻轉一下吸飽麻辣湯汁，

吃起來軟中帶脆，香香辣辣很過癮。

▼【秘製酸梅汁】

吃麻辣鍋不喝酸梅汁要喝什麼？

酸甜清涼、去油解膩，瞬間去除麻辣感，

喝完一杯再一杯，隨時保持爽吃下一輪的狀態！

《蛋寶543》

這一次來到新北市新店的【青花驕麻辣鍋】用餐，感覺讚讚der~

店內環境寬敞，很適合朋友、家人、公司聚餐，

大份量的肉盤，滿足了每個人的肉慾，

可以喝的麻辣鍋的湯底，讓不太敢吃辣的爸、媽也直說好吃！

店內的服務超好，服務員們會注意用餐狀況，還會一直來加鴨血、豆腐、湯，

讓鍋中的食材總是不曾淪陷過，實在揪甘心！

只是四人套餐中的菜盤份量稍少，

喜愛吃菜的朋友，建議再自行加點增加份量，肉菜均衡更健康呀。

以今天我們四人用餐的消費，每人平均約900元含服務費，就能吃的超級飽，

整體來說很超值，回訪率100％，蛋寶一周內就去吃兩次，厲害吧？！

推薦給喜愛麻辣鍋的朋友們！💕

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