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南投清境「清境老英格蘭莊園民宿」全台最美飯店之一，儼然成為南投清境的地標了，融合了哥德式、都鐸式、巴洛克式的三種建築式樣，美麗與夢幻集合於一身啊！彷彿置身國外，房內的小客廳法國Focal之Utopia頂級音響免費使用，晚上再到華麗且精緻的維吉諾餐廳享用浪漫晚餐，夜晚音樂廳裏聆聽千萬音響的極致美聲，吧台也提供免費的飲料可用，一泊二食讓人無法離開這裡，戀人們快來吧！！



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老英格蘭莊園｜店家資訊

老英格蘭莊園｜交通停車

自行開車： Google地圖 搜尋 清境老英格蘭莊園民宿 ，即可到達

搜尋 ，即可到達 停車場：附設停車場，開車來很方便

老英格蘭莊園｜空間環境





好幾年前曾經被照片裏的景致震撼到，真是驚為天人啊

後來得知這是在南投清境老英格蘭莊園，更是大吃一驚

原來，這樣的美景就在台灣

一家三口得以前來此地，也算是一償宿願囉

老英格蘭融合了哥德式、都鐸式、巴洛克式的三種建築式樣

民宿主人親自到國外考察，歷經多年籌備、規畫，耗費鉅資才蓋成的

哈哈，老闆真的很瘋狂啊，但也因為這樣的瘋狂執著，才有這麼驚人的建築物誕生

如今，這裏儼然成為南投清境的地標了

只要遊客到了清境，幾乎都會駐足欣賞

這裏的一景一物，更是攝影人鏡頭下的最愛



服務人員的服裝也很有趣，很像羅賓漢電影裡的穿著打扮



經過這道鍛造鐵門，就進入了老英格蘭莊園的殿堂了



一時間，還真以為來到國外了

泰利斯廳提供不限次數CD借片與諮詢服務， check in 後可以在這裏挑幾張CD入房裏聽



老英格蘭的建築外觀與室內都非常有味道



各式各樣的擺飾，多樣繁複、美不勝收，每件都像是精品一樣



許多細緻精巧的擺設，隨處皆令人置身老英國式的古典風情中





小噴泉



仔細看看這裏雕像形態各異，還真有趣呢



哥德式的鐘塔與都鐸式的建築



連天際線也很美麗



沒想到這裏雖不大，但卻處處充滿驚喜，好像旅行一樣

途中一段不經意的奇遇與發現，才是成就美好旅行的真義







老英格蘭莊園｜房型介紹



在接待人員的引領之外，進到了我們入住的房間

也親切地介紹各樣設施的使用

穿上珊瑚絨的厚軟藍色室內拖，開始我們的房間巡禮



房內的小客廳

法國Focal之Utopia頂級音響免費使用，音質可是相當好



此外，要是冬天天氣冷，還有電子壁爐可以取暖





提供2009年老英格蘭莊園開幕時的紀念紅酒

冰箱裏迎賓飲料、手工馬卡龍、點心、茶包、水果…貼心的免費服務



桌上擺著一精緻致瓷盒，裝著茶包與咖啡包，處處是驚喜

還有印用老英格蘭城堡的彩色蠟筆筒小禮物，很貼心的紀念品



幻想曲四人套房，面積約20坪，有電漿電視



即使帶著小貝果，隨處都能安心坐著玩



房內有minibar使用，很方便





舒適的歐式單椅，可以坐在這裏舒服的看書、聽音樂

後面還有個小小陽台，遮蔽性不錯



窗外景色





光看這枕頭的陣仗就知道不得了了

我們家小貝果還不會走路，看他滾來滾去可高興的呢

印上了老英格蘭莊園的標誌的訂製收納袋，都歡迎帶回家使用





Chopard 沐浴用品及德國 Kneipp 香薰油



跟小貝果一起泡澡，度過了歐式風格的幸福沐浴時光

老英格蘭莊園｜晚餐 維吉諾餐廳



華麗且精緻的維吉諾餐廳



在此用餐真的有如歐洲皇室貴族般的享受



這裏也是早餐用餐的場地

老英格蘭莊園｜浪漫夜晚 音樂饗宴



用餐完後出來散散步，看到的老英格蘭又是另一番景象



不一會兒起霧，感覺更浪漫了，一家三口在這樣的寧靜的夜裏散步，真是幸福啊







晚上有個精采的節目，就是到音樂廳裏聆聽千萬音響的極致美聲

九點開始的時間還沒到，所有的房客都已迫不及待前來此地



這就是充滿了巴洛克式的建築元素的設計的迴廊



千萬音響的音樂廳裏，充滿各式水晶吊燈、維妙維肖的雕像

華麗非凡，宛如置身歐洲皇室一般



聽著音樂 等待中的幸福





千萬級的音響



嘿嘿，看我們玩的多高興啊



吧台也提供免費的飲料可用



九點一到，工作人員一面解說音響的特性，一面開始用各式各樣的CD片來呈現音響的特色

一會兒是中國鼓聲呈現出高瓦數的震撼力，一會兒又是非洲鼓樂的氣勢磅礡

器樂表演完了，輪到人聲VOCAL的表現，連用西洋歌手、中國歌手的音樂來顯現出音響在不同音域呈現出的完美



當蔡琴一首被遺忘時光響起

幾乎所有人都沉醉在她低沉又富有磁性的歌聲中，彷彿蔡琴就在耳畔低聲吟唱

真的是太棒的享受了



10點結束，當燈光亮起來，這時才又看到音樂廳裏華麗的面貌



晚安囉，雖然經過一天的舟車勞頓，但心裏可是滿滿的哦





第二天早晨，天氣大好，迫不及待的早起，就是想趁著適合的光線，補捉這美麗的倩影



早起是值得的，看到這裏的一景一物，一草一木，殺了不少記憶卡



這裏一共有三棟建築物，每棟都有個小花園，三棟之間彼此又有走道相連



坐在這裏用餐看看清境戶外的風景，真是人生一大享受啊

旅行是對我們而言，是件創造生活中美好回憶的事，就像個幸福撲滿一樣，每一次旅行就存入一次幸福的回憶。尤其是有了小孩後，對我們來說，旅行的意義又有了小小的不同，只要小孩子高高興興的出門玩樂累了，看著他躺在懷裏睡著安詳的模樣，對當父母的Ben &Jean~這就是生命中微小但確切的幸福



和大家一起分享我們的幸福，偷偷告訴大家，老英格蘭莊園真的很讚!!



入住此地不用花貴森森的機票，就可以從裏到外體驗道道地地的歐式風情

想要和我們一樣入住老英格蘭，體驗生活的美好嗎??

這種優惠可不是天天都有的哦，心動不如馬上行動!!

老英格蘭莊園｜附近景點美食







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