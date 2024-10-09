吃心絕對 4 週 ago 在〈高雄咖啡廳 – Caboom Coffee Stand x 重溫童年回憶 | 漫畫與咖啡的完美碰撞〉中留言功能已關閉

關於Caboom Coffee Stand的兩三事

苓雅區一家新開幕的咖啡館，位於武廟市場旁的建民路，於2024年8月20日開始試營運，主要提供外帶服務，但也有少數內用座位。

名字靈感來自漫畫中的爆炸聲效「KABOOM」，象徵著對漫畫和咖啡的熱愛，店內設有一間精神時光屋，裡面有快打旋風電動機台和漫畫，讓人回味童年的無憂時光。

Caboom Coffee Stand短影片

🎵背景音樂

《Hello,world!》by BUMP OF CHICKEN

一首充滿活力的歌曲，於2015年4月22日發行

並收錄在他們的雙A面單曲《Hello,world!/Colony》中

這首歌是為了電視動畫《血界戰線》的片頭曲而創作的

「Hello,world!」由樂隊主唱藤原基央填詞和譜曲

歌曲的節奏快速

達到每分鐘211拍

是樂隊單曲中速度最快的一首

這首歌的歌詞充滿了對世界的探索和自我發現的主題

與動畫的主題相呼應

🎶 • BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」https://www.youtube.com/watch?v=rOU4YiuaxAM&t=0s

🔗 https://khguide.com/caboom-coffee

Caboom Coffee Stand店內外環境

Caboom Coffee Stand 的氛圍充滿年輕活力，店內還擺放著自家品牌的周邊商品，充滿創意和幽默感，試營運期間的菜單主要提供咖啡，價格合理，內用和外帶同價。



▲店家就在武廟旁的巷子裡。



▲門口是個拍照的好景點呀！



▲牆上的周邊商品，有咖啡、手機帶、甚至還有溜溜球呢！我有借來玩一下，很順。



▲適窗座位區。



▲店內的水培龜背芋。



▲獵人原稿！？



▲洗手間的開關，設計成搖桿，朋友說是這是哆啦A夢的尾巴，哈。



▲開放式的作業區。



▲買咖啡送一枚遊戲代幣，真可愛。



▲精神時光屋。



▲遊戲是街頭霸王，但我比較愛玩魔術方塊啦。



▲▼店家的漫畫收藏。

Caboom Coffee Stand菜單

咖啡

✅ 手沖咖啡 💰100~120

✅ 美式咖啡 💰100~120

✅ 拿鐵 💰120

特調

✅ 純粹冷萃 💰110

✅ 冰檸咖啡 💰120

✅ 桂花釀咖啡 💰120

✅ 蘋果西打咖啡 💰130

非咖啡

✅ CABOOM鮮奶茶 💰120

✅ 桂花釀氣泡 💰110

✅ 柚香氣泡 💰110

Caboom Coffee Stand餐點介紹

今天點的是手沖虹果實，屬於淺中焙，來自衣索匹亞的日曬咖啡，有熱帶水果的風味。

Caboom Coffee Stand營業資訊

🏠 苓雅區建民路36號

⌚️ 星期一二三五10:00~18:00 / 星期六日12:00~20:00

🛏️ 星期四休息

☎️ 07-723-3119

🚈 輕軌聖功醫院站 走路14分鐘

🚇 捷運五塊厝站 走路4分鐘