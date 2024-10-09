玉津咖啡｜台中南屯新開幕韓系咖啡廳，銅板價星冰樂+甜點通通吃得到!

這間咖啡廳真的顛覆我的想像，甜點和飲料竟然通通不用一百元，還有插座可以使用而且不限時，這家充滿韓系風格的【玉津咖啡】，是我近期發現到的寶藏店，純白色的環境好拍又舒適，還有超豐富的品項可以享用，指定時段還有很多優惠活動，讓小資族也能擁有甜甜放鬆時光!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

玉津咖啡 環境分享

▼【玉津咖啡】在全台都有門市，這次來到台中新開幕的南屯店，從南屯捷運站步行10分鐘即可抵達，開車則可以停放附近的收費停車場。

▼【玉津咖啡】用餐環境走的是韓式時髦路線，LOGO超級可愛又有辨識度，空間寬敞乾淨明亮，而且內用的話不限時間，還有提供插座可以使用超貼心，很適合來這裡辦公或是聊天聚會～

▼【玉津咖啡】採取自助式用餐模式，用餐須將餐盤放置回收區，內用不額外收取服務費。

▼【玉津咖啡】的餐點品項豐富齊全，價格坐落於$35-$99很平價，鹹食、飲品、甜點，通通百元有找！輕食有貝果、可頌、軟法、三明治、巧巴達….等，甜點櫃也有琳瑯滿目的蛋糕可選擇。

玉津咖啡 菜單

點我線上看菜單

玉津咖啡 餐點介紹

奧利奧啵啵冰💰75元 巧克力啵啵冰💰75元

▼平價版星冰樂不用百元就能喝，巧克力波波冰以巧克力冰沙為基底，接著再擠上奶霜並灑滿mm巧克力，奧利奧啵啵冰則是把oreo餅乾打成冰沙，頂頭擠滿奶霜再加oreo碎片，整體甜度偏高很像美式奶昔，還可以加上珍珠邪惡升級！

芝芝草莓💰90元 滿杯水果茶💰70元

▼水果控推薦芝芝莓莓和滿杯水果茶，芝芝草莓使用草莓本人現打而成，味道酸甜綿密，頂頭蓋上鹹甜奶蓋更有層次，還能吸到黑糖、寒天及愛玉超豐富；滿杯水果茶入口則帶來滿滿果香，裏頭更加人檸檬片、柳橙片金桔更夠味~

▼另外一提他們家是使用自動化茶機，嚴格控管比例，保證每一杯的風味都一樣!

脆脆榛果💰70元 紫芋布蕾塔💰75元 極致宇治抹茶💰75元

▼它們家的蛋糕價格都很親民，通通不用百元就能吃到，無論是抹茶控愛的極致宇治抹茶，或是巧克力控喜歡的脆脆榛果都能找到，口味來說表現也很對得起價格！

▼我個人私心推薦這個紫芋布蕾塔，切開剖面能看到滿滿內餡，紫薯香氣尬布蕾甜香很討喜！

可頌牛肉💰70元

▼烤至表皮微脆的可頌牛肉，咬下去有著滿滿牛肉和起司香氣，吃起來不會太油膩，很適合當早餐或是點心~

玉津咖啡 用餐心得

想和朋友來個下午茶聚會也不用花大錢，只要銅板價就能吃的【玉津咖啡】，從鹹食到甜食通通有超豐富，最重要的是不限時還有插座，比起常見消費昂貴的咖啡廳，CP值真的是高到沒話說!

玉津咖啡 店家資訊

粉絲團 : 玉津咖啡 台中南屯店 FB

玉津咖啡 台中南屯店

電話 : 04-2473-0167

地址 : 台中市南屯區南屯路二段198號1樓

營業時間 : 7:00-22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food