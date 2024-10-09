草悟道文旅 空間租任 ，Space rental in hotel 推薦原因LOOK，1.地理位置絕佳，往北（南）超便利(勝) 2.樓上就是飯店 會議結束(玩太瘋)上樓就能睡當然前提要記得訂房 3.提供多元空間服務餐點預定，大屏幕，麥克風都有!!4.隔音很好-來個聯歡演唱high整晚YA!!

草悟道文旅 X 空間租X活動場地

地址:台中市西區英才路512號

預約專線: 04-35019388

官網 : 按這裡 FB: 按這裡

草悟道文旅在哪裡

草悟道文旅 google 評價4.1星-2千多筆好評論，距離勤美誠品步行３分鐘，純白建築相當顯眼，而奶油飯店 / 草悟道公園PARK2 ／自然科學博物館都在附近加上周邊美食更是多到爆!親子/商務出差入住都適合。

6F-多用途空間/空間租借

大廳直接按６樓就可抵達。原本6樓就是飯店早餐區，前段時間裝修而今已經再次開放走進大廳華麗沙發區，住客會路過這樣的空間！！

穿過這個華麗沙發區就能進入全新的空間

窗外柔和的自然光線照射進來，搭配清柔日系淡雅色澤點亮空間，投影螢幕，音響等等這裡都有設置。

投影設備，炫麗霓虹燈－360度選轉

料理課程的租借當然沒問題，廚房瓦斯爐通通一應具全

到了晚上開啟燈光效果之後，整個空間完全不一樣！室內環境燈可根據需求切換，風格一變就有夜店感XD

擔心這樣的空間不足嗎，可調式的空間打開中間隔間門之後，直接貫通飯店早餐區，對於想辦小型講座分享會的朋友來說，這樣的空間也很好用

房型分享

草悟道文旅之前papa 也有分享過這裡的房型設置從單人，延伸到親子(一大一小床)或是家庭房4人同住都沒問題－完整各種房型開箱紀錄：台中住宿｜草悟道文旅 超狂房型大開箱

草悟道文旅／台中旅遊／台中辦活動地點推薦

地址:台中市西區英才路512號

預約專線: 04-35019388

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▎草悟道房型開箱 影片