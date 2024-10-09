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台中市沙鹿區沙鹿初咖啡 | 台中沙鹿超美咖啡館！店內唯美、溫馨兩風格，超舒適超Chill～　

捲毛阿偉 人氣：20
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窩客好文

捲毛阿偉

發表篇數：86篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 沙鹿區

造訪商家：

台中咖啡｜初咖啡The Origin Coffee Roaster in Shalu
place台中市沙鹿區43-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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《沙鹿初咖啡》是無意間收錄的沙鹿咖啡館！原本真沒想到會沙鹿旅遊到一半，會躲到沙鹿初咖啡休息😂其實是沙鹿美食吃太飽，又碰上天氣太好，熱到很需要坐下躲太陽，手機看了一下地圖，沙鹿車站附近離我最近的就兩間，除了星巴克就是這間《沙鹿初咖啡》，門口外觀還蠻普通的，抱著不期待的心情走進去，欸？這間《沙鹿初咖啡》環境可以耶～

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沙鹿初咖啡

沙鹿初咖啡是上次去沙鹿旅遊時，中途跑去小憩一下的沙鹿咖啡，原本也不知道這間店，在吃完沙鹿肉圓清沙鹿肉圓福後，吃太飽需要消消食，稍微看了一下沙鹿車站附近咖啡館，除了星巴克外，就是這間《沙鹿初咖啡》讓我很感興趣！這間台中咖啡館外觀非常簡約，但內部非常酷，有兩種靜謐風格可以選擇，暗調帶點溫馨，明亮更為簡約，餐點評價不錯，但我吃的是麵包，CP到位是台中美食無誤～

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是阿偉國內旅遊、國外旅遊必用APP，裡面可以搞定台中交通台中住宿跟包套的台中旅遊行程，價格上也有點感受度，當然最多的是勝在安心，有預約不怕臨時沒車可租😂如果很短暫停留台中的話，Go share會是你的好朋友，雖然換算整天車資會更貴些，但只是騎一下，到是還OK～

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初咖啡 The Origin Coffee Roaster in Shalu 資訊

電話：0973731821

時間：09:00–18:00

地址：433台中市沙鹿區四平街43-1號 / 地圖

沙鹿初咖啡在哪

《沙鹿初咖啡》就位在台中海線飲料傳奇沙鹿華得來對面小巷內，這間台中飲料在沙鹿清水爆有名，找到Ａ再去Ｂ簡直太輕鬆沒難度。

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原本已經坐在裡面喝咖啡享受台中下午茶了，但看到車離開了，馬上跑出來拍一張😂

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雖然沙鹿初咖啡外觀蠻普通的，但極簡美學真的越看越有味道。

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進到《沙鹿初咖啡》店內，可以看到內部空間是長方形的，很深！座位不算多，但桌距讓人感到很舒適～

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沙鹿初咖啡菜單

沙鹿初咖啡菜單設計雅緻，咖啡豆基本訊息都在菜單上，想知道更細節口感差異，可以詢問一下沙鹿初咖啡的咖啡師。

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這次去《沙鹿初咖啡》沒有吃套餐組合，就是早先吃太飽了，來了只喝咖啡也單調了點，套餐是扛不住純屬浪費，但我還是點了一個麵包搭配，畢竟下午三點剛剛好～

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沙鹿初咖啡環境

雖然《沙鹿初咖啡》門口很不起眼，但內部空間其實很靜謐。

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想像不到吧！一間老宅外觀的台中咖啡館，裡面竟然有兩種風格的用餐環境，靠內帶點溫馨感，輕音樂不吵雜，很適合看書辦公。

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靠近沙鹿初咖啡門口則是質感風，空間上也較為明亮。

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《沙鹿初咖啡》上方有開天窗採光，下午3點左右，陽光透射進來，像是投射打光一樣，看起來很唯美。

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沙鹿初咖啡 / 手沖咖啡

選擇手沖咖啡時，店員非常專業，從阿偉的個人喜好去推薦，喝起來的滋味也如同預期依樣，微酸口感之中，有著淡淡的花果香，香氣非常迷人。

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沙鹿初咖啡 / 鹽之花可頌

沙鹿初咖啡之花可頌麵包香甜美味，口感扎實不失綿細，要不是剛吃完肉圓清肉圓福，阿偉是真的會考慮點沙鹿初咖啡套餐

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離開《沙鹿初咖啡》前，又多注視了光影一回，真的…太美了！

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沙鹿初咖啡評價

沙鹿初咖啡環境真的很讓我享受！在對的時間來《沙鹿初咖啡》，光影真的太美了！手沖咖啡很讚，甘醇餘香繞口，麵包也很好吃～

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