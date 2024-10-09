新竹市古稱竹塹，自1718年建城，由於位於臺灣西面，與中國大陸東南沿海距離最短，故閩南人多自泉州渡海而來，新竹即成為北臺灣閩南人最早建立的城鎮；到了日治時期，政府實施都市計畫並擴大城市規模，致力於各項公共建設興建，棋盤式街廓也隨處可見。

現今隨著高科技發展，新竹工業園區坐落於此，新住民與高科技人才大量湧入，新竹自然成為各商機與百貨進駐之地。新竹市政府自今年九月中開始，假日提供免費觀光巴士服務，盼提升旅遊便利性，帶動舊城區的觀光產業，進而喚起眾人對新竹市的老記憶。

如果你想穿梭在百年建築群中感受歷史空間的再造，親身體驗新舊文化的衝突美感，與品嚐各式迷人美味的食物，假日就搭上舊城免費觀光巴士來個慢活一日遊吧！

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【交通工具】新竹觀光巴士（9/14-12/31 期間假日與國定假日免費搭乘）相關資訊

—交通：新竹觀光巴士（新竹轉運站）—

▲下竹町—南大路警察宿舍

下竹町—南大路警察宿舍

地址：新竹市東區南大路145號

電話：03-562-3006

營業時間：周二至周日10:00-18:00（週一公休）

費用：免費

建議停留時間：30分鐘

▲新築窟Hsinchuku

新築窟Hsinchuku

地址：新竹市東區南大路166號

電話：03-562-3005

營業時間：周二至周日11:30-22:00（周一公休）

平均消費：$600/人

—交通：新竹觀光巴士（新竹市場站）—

▲李克承博士故居 a-moom

李克承博士故居 a-moom

地址：新竹市北區勝利路199號

電話：03-522-0352

營業時間：周二至周日09:00-17:00（周一公休）

平均消費：$400/人

—交通：新竹觀光巴士（市政府站）—

▲新竹市美術館

新竹市美術館

地址：新竹市東區中央路116號

電話：03-524-7218

營業時間：周二至周日09:00-17:00（週一公休）

費用：免費

建議停留時間：1小時

▲新竹市影像博物館

新竹市影像博物館

地址：新竹市影像博物館

電話：03-528-5840

營業時間：週二至週四09:00-17:00；週五至週日09:00-21:00週一、民俗節日、選舉日期間休館）

費用：免費

建議停留時間：30分鐘

—交通：新竹觀光巴士（東門國小站）—

▲新竹東區—星巴克 新竹州圖門市｜人文薈萃飲咖啡 百年市定古蹟再現風華｜文化街、東門國小

星巴克 新竹州圖門市

地址：新竹市東區文化街8號

電話：03-522-8587

營業時間：07:00-21:00

平均消費：$150/人

—交通：新竹觀光巴士（新竹轉運站）—

▲竹塹城東門 迎曦門

竹塹城東門 迎曦門

地址：新竹市東區東門街

費用：免費

建議停留時間：30分鐘

▲新竹東區—Caca 越南法國麵包專賣店｜每日限量現烤法國麵包 清爽北越風味擄獲竹科工程師的胃｜東門圓環、新竹轉運站、東門街

Cá Cá越南法國麵包專賣店

地址：新竹市東區東門街77號1樓

電話：03-522-0250

營業時間：週二至週日09:30-21:30（周一公休）

平均消費：$200/人