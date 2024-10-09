新竹市古稱竹塹，自1718年建城，由於位於臺灣西面，與中國大陸東南沿海距離最短，故閩南人多自泉州渡海而來，新竹即成為北臺灣閩南人最早建立的城鎮；到了日治時期，政府實施都市計畫並擴大城市規模，致力於各項公共建設興建，棋盤式街廓也隨處可見。
現今隨著高科技發展，新竹工業園區坐落於此，新住民與高科技人才大量湧入，新竹自然成為各商機與百貨進駐之地。新竹市政府自今年九月中開始，假日提供免費觀光巴士服務，盼提升旅遊便利性，帶動舊城區的觀光產業，進而喚起眾人對新竹市的老記憶。
如果你想穿梭在百年建築群中感受歷史空間的再造，親身體驗新舊文化的衝突美感，與品嚐各式迷人美味的食物，假日就搭上舊城免費觀光巴士來個慢活一日遊吧！
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【交通工具】新竹觀光巴士（9/14-12/31 期間假日與國定假日免費搭乘）相關資訊
—交通：新竹觀光巴士（新竹轉運站）—
▲下竹町—南大路警察宿舍
下竹町—南大路警察宿舍
地址：新竹市東區南大路145號
電話：03-562-3006
營業時間：周二至周日10:00-18:00（週一公休）
費用：免費
建議停留時間：30分鐘
▲新築窟Hsinchuku
新築窟Hsinchuku
地址：新竹市東區南大路166號
電話：03-562-3005
營業時間：周二至周日11:30-22:00（周一公休）
平均消費：$600/人
—交通：新竹觀光巴士（新竹市場站）—
▲李克承博士故居 a-moom
李克承博士故居 a-moom
地址：新竹市北區勝利路199號
電話：03-522-0352
營業時間：周二至周日09:00-17:00（周一公休）
平均消費：$400/人
—交通：新竹觀光巴士（市政府站）—
▲新竹市美術館
新竹市美術館
地址：新竹市東區中央路116號
電話：03-524-7218
營業時間：周二至周日09:00-17:00（週一公休）
費用：免費
建議停留時間：1小時
▲新竹市影像博物館
新竹市影像博物館
地址：新竹市影像博物館
電話：03-528-5840
營業時間：週二至週四09:00-17:00；週五至週日09:00-21:00週一、民俗節日、選舉日期間休館）
費用：免費
建議停留時間：30分鐘
—交通：新竹觀光巴士（東門國小站）—
▲新竹東區—星巴克 新竹州圖門市｜人文薈萃飲咖啡 百年市定古蹟再現風華｜文化街、東門國小
星巴克 新竹州圖門市
地址：新竹市東區文化街8號
電話：03-522-8587
營業時間：07:00-21:00
平均消費：$150/人
—交通：新竹觀光巴士（新竹轉運站）—
▲竹塹城東門 迎曦門
竹塹城東門 迎曦門
地址：新竹市東區東門街
費用：免費
建議停留時間：30分鐘
▲新竹東區—Caca 越南法國麵包專賣店｜每日限量現烤法國麵包 清爽北越風味擄獲竹科工程師的胃｜東門圓環、新竹轉運站、東門街
Cá Cá越南法國麵包專賣店
地址：新竹市東區東門街77號1樓
電話：03-522-0250
營業時間：週二至週日09:30-21:30（周一公休）
平均消費：$200/人