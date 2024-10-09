《暹羅海洋世界》 真是太美了！號稱東南亞最大水族館竟然藏身在百貨內，真的是太瘋狂了！前往暹羅海洋世界交通也太便利，只需要搭BTS空鐵到Siam站，再走百公尺到百貨，就等於到了！《暹羅海洋世界》空間規劃跟動線設計，完全大過關，每個視角都能看見充滿驚奇的海底世界，見證七大海洋美麗繽紛生態，搭乘玻璃船與鯊魚最近距離的接觸，去曼谷旅遊、曼谷自由行萬不要錯過，《暹羅海洋世界》這個超棒的曼谷景點！

暹羅海洋世界

東南亞最大水族館 暹羅海洋世界有七大海洋生態區，館內超過400種海洋生物及30000種魚類，精采程度讓家父家母印象超深刻，前些日子去沖繩美麗海水族館時，也紛紛提到上次曼谷旅遊去的《暹羅海洋世界》，如果你也是去曼谷自由行，《暹羅海洋世界》這個曼谷景點真的值得一去，尤其中午過後到4點這段時間，天氣熱到爆的時段，暹羅海洋世界全室內冷氣直吹真的爽！可別錯過囉～

第一次自由行

想去泰國旅遊、曼谷自由行，不知道從何做起？詳細閱讀：自由行新手必看懶人包，珍藏旅遊筆記大公開～

曼谷機場交通懶人包

曼谷住宿自行報到自己來，這樣做省更多！詳細閱讀：別傻等了！機場交通懶人包告訴你怎了自己來～

曼谷交通懶人包

玩翻曼谷不能少了它！快速移動就是要有兔子卡～詳細閱讀：自由行必看交通攻略，會搭又會玩才是真自由～

曼谷住宿懶人包

曼谷住宿推薦"這裡"超方便～詳細閱讀：自由行必看住宿心得，攻略曼谷景點有秘訣～

暹羅海洋世界資訊

電話：+66-2-687-2000

開放時間：10:00~21:00

地址：Siam Paragon Building, B1- B2 Floor 991 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District

暹羅海洋世界在哪

記得第一次去曼谷自由行回來的時候，跟朋友分享的時候，朋有就問到《暹羅海洋世界》好玩嗎？當下我心裡想《暹羅海洋世界》？這哪？隨後收到一個驚呼，蛤～你沒去喔～我心想啥鬼🤨

當然嘴巴上說這次時間上沒辦法，回頭才偷偷查了一下，這一查才發現，原來暹羅海洋世界是曼谷景點…

暹羅海洋世界交通

阿偉這次曼谷住宿是自己安排～因為上次嘗過曼谷自由行的方便跟自在，自此就回不去啦～加上這次一定要去《暹羅海洋世界》這個曼谷景點，在曼谷住宿上，就特別安排距離曼谷交通系統進的曼谷住宿，後來訂了這間蘭開斯特酒店，只要搭地鐵MRT一站，再轉空鐵BTS到Siam站就可以到《暹羅海洋世界》了。

蘭開斯特酒店介紹： 即時：

暹羅海洋世界Siam ocean world

東南亞最大海洋水族館暹羅海洋世界，就在曼谷PARAGON商場的B1，沒錯！就是在百貨裡面，順著地圖走到時，阿偉也是很驚訝！

剛進去就看到《暹羅海洋世界》超顯眼的招牌，獨特的造型，阿偉一眼就看出來這裡有問題，一定有很特別的設施😂

下去果然就是今天的目標《暹羅海洋世界》，3D畫作很不錯，找對位置就像鯨魚躍出水面。

空間環境設計很符合海洋世界主題，牆壁畫上豐富的海洋生態，天花板的水波折射，像是在水底仰望天空，好有情境氣氛～

暹羅海洋世界門票

暹羅海洋世界門票可以現場買，但相對的就是要排隊跟原價買，原價暹羅海洋世界門票是1145元，阿偉在台灣就提前買了，單單門票就省了100塊！

重點到了《暹羅海洋世界》現場，還可以走KLOOK專屬免排隊通道，不要覺得這還好，假日人潮很可能會排到想下次來～

《暹羅海洋世界》的燈光相當科幻，讓每個遊客剛進來，就有哇的衝動！

神秘的海洋，至今還是未解之謎，一般人對於所知的大海，大多是很多水、鹹鹹的、岸邊可能有沙灘或礁岩，礁岩海釣不錯等等的。

海底底棲類有豐富的生態環境，小魚在石縫、珊瑚礁中悠游。

看到有人在自拍合照，趕快往前幾步看看有什麼好角度。

竟然是有兩三層高的巨大水族箱，裡面有花花綠綠的顏色繽紛的珊瑚，越看越覺得海底真得很神奇。

由下往上看更為震撼，壯闊感、神秘感交織在心裡。

還有個房間內，是燈光投射在牆面上、地面上，走到裡面，就像身處深海之中，這是充滿科幻的美妙世界。

還有還有，腳底的透明玻璃，不時會有魚群游過，是不是更逼真了許多！

暹羅海洋世界玻璃船

超推薦玻璃船這個行程！玻璃船不是划水式的，上面會有導覽員沿著繩索，邊拉邊解說看到的魚群，手拉的速度當然不會很快，繞一圈的時間大約是15分鐘左右。

光從清澈的水面就能看見不少魚群，還有超大隻的…鯊魚！

重點…不只有一隻鯊魚…從船底的強化玻璃看的尺寸更是驚人，最大尺寸的應該有2米5或3米大小，除了驚喜以外，刺激更是多了一點XD

離開玻璃船館，接下來要進入水族箱了世界，這跟入口的壁面式水族箱是不一樣的，這裡可以環繞360度觀看。

感覺像是穿著網襪的魚？不知道是鱗片的縫還是魚鱗的花紋，只能說大自然真的神奇。

尼莫～每一個來到水族箱前的小朋友，不管是哪一國，都會說尼莫～

水族箱的範圍當然不只有海洋部分，淡水跟雨林生態也算阿，都在這一區裡面。

樹蛙相當的迷你可愛，顏色花俏鮮豔，但就是因為太鮮豔，才是最危險的，看到色彩鮮艷的物種，百分之80有毒啊！勿碰～

泰國龍魚是非常出名的魚種，其中品種金龍，更是非常昂貴，甚至在風水學上，龍魚也被列為風水魚之一。

在參觀水族箱的時候，這一條魚超奇怪！是怎麼樣奇怪呢？這條魚就在水中央一動也不動，不上不下完全停在那裏不動…阿偉還一度懷疑是假魚XD

逛到一半左右，會有休息區，可以在這裡喝點東西，稍作休息一下，接下來會有一區關於蛇…的水族箱，哪受的了～想想都覺得雞皮疙瘩XD

企鵝館

我們來的時間點已經錯過了餵食，企鵝都吃飽再休息了，每一隻都很不給臉的趴著休息。

終於知道海龜除了在海裡悠游，原來還會在海底開墾阿😂

北極熊館

北極熊館！？難道有？當然…不可能啊XD模型到是有阿，最近的地球暖化，北極熊的生態環境越來越慘了，真的要愛惜地球。

海底隧道

如果要欣賞暹羅海洋世界海底風光，除了潛水以外，海底隧道絕對是最佳方式，不會干擾到牠們，也用擔心危險發生，是非常安全的方式～

不是每個人都有勇氣去潛水然後近拍鯊魚的，海底隧道真的是讓我們看見不一樣的世界。

暹羅海洋世界餵食秀

看到潛水人員 這麼不要命 ，是這麼專業的餵食鯊魚跟鯊魚共游，真心覺得佩服，如果是阿偉…意外險可以幫我保最高嗎…

最後就是出場前的血拚啦XD超多可愛讓人心動的小物品，像是海底種動員尼莫馬克杯XD

超多可愛娃娃種類，讓人眼花撩亂，喜歡可以購買，其中差點讓阿偉下手的是鯊魚了XD

不過下一秒馬上被這搞怪的蛇吸引走了～

暹羅海洋世界評價

《暹羅海洋世界》好玩！絕對是個超棒的曼谷景點，暹羅海洋世界裡面充滿驚奇，可以粗淺的了解海底的魅力，每分每秒出現的驚喜都讓人超期待～

延伸閱讀