艋舺老街附近的「涼粉伯」是每次經過必吃的古早味甜點，創立於1960年，到現在也有六十多年的歷史，以日式蕨餅改良，第一代是挑著扁擔販售，到現在有小店面，口感冰涼濃濃麵茶香，一吃就好喜歡！

Table of Contents Toggle

涼粉伯 營業時間

涼粉伯

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：108台灣台北市萬華區貴陽街二段202號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 10:00 – 16:00,

星期三: 10:00 – 16:00,

星期四: 10:00 – 16:00,

星期五: 10:00 – 16:00,

星期六: 10:00 – 16:00,

星期日: 10:00 – 16:00

星期一: 休息, 星期二: 10:00 – 16:00, 星期三: 10:00 – 16:00, 星期四: 10:00 – 16:00, 星期五: 10:00 – 16:00, 星期六: 10:00 – 16:00, 星期日: 10:00 – 16:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

涼粉伯 位置｜環境

涼粉伯位於青山宮附近，斜對面的「亞東甜不辣」、還有隔一條街的「老濟安青草茶」、「古早味老店甜品」也都非常值得一訪。

自己取餐付款，吃完再自己回收到門口垃圾桶。

涼粉伯 品項

只有賣涼粉一種品項，現點現裹上麵茶粉，古早味涼粉的歷史從日治時代開始，改良日本甜品蕨餅，改用地瓜粉製作，將原本的糖漿變成麵茶，口感冰冰涼涼的，就算是店內沒有冷氣，吃了也挺消暑的，個人超愛麵茶的香氣，任何麵茶甜點都愛，這家涼粉伯歷史悠久，古早味不敗口味值得來一試。

更多萬華美食