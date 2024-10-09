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台北市萬華區【台北】涼粉伯，萬華古早味甜點，濃濃麵茶香軟嫩爽口涼粉

✡水晶安蹄✡ 人氣：31
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✡水晶安蹄✡

發表篇數：1435篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：

涼粉伯
place台北市萬華區貴陽街二段202號202號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市萬華區【台北】涼粉伯，萬華古早味甜點，濃濃麵茶香軟嫩爽口涼粉

艋舺老街附近的「涼粉伯」是每次經過必吃的古早味甜點，創立於1960年，到現在也有六十多年的歷史，以日式蕨餅改良，第一代是挑著扁擔販售，到現在有小店面，口感冰涼濃濃麵茶香，一吃就好喜歡！

Table of Contents

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涼粉伯 營業時間

  • 涼粉伯
  • 評分： / 4.3
  • 地址：108台灣台北市萬華區貴陽街二段202號( 地圖 )
  • 電話：
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 10:00 – 16:00,
    星期三: 10:00 – 16:00,
    星期四: 10:00 – 16:00,
    星期五: 10:00 – 16:00,
    星期六: 10:00 – 16:00,
    星期日: 10:00 – 16:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

涼粉伯 位置｜環境

涼粉伯位於青山宮附近，斜對面的「亞東甜不辣」、還有隔一條街的「老濟安青草茶」、「古早味老店甜品」也都非常值得一訪。

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自己取餐付款，吃完再自己回收到門口垃圾桶。

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涼粉伯 品項

只有賣涼粉一種品項，現點現裹上麵茶粉，古早味涼粉的歷史從日治時代開始，改良日本甜品蕨餅，改用地瓜粉製作，將原本的糖漿變成麵茶，口感冰冰涼涼的，就算是店內沒有冷氣，吃了也挺消暑的，個人超愛麵茶的香氣，任何麵茶甜點都愛，這家涼粉伯歷史悠久，古早味不敗口味值得來一試。

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