台東我來了

沒想到距離上回來台東已經是四年前了

這次跟兩位部落客妹妹一起來台東兩天一夜旅遊

這次行程安排的很特別

當然我們也留下非常深刻的回憶

這次小旅主要在關山

還第一次參與阿美族的豐年祭

真的好特別的經驗

台東第一站/關山米國學校

經過漫長的車程



我們先顧好我們的五臟廟



來大碗公食堂用餐



我個人好愛老菜脯雞湯



真的非常好喝甘甜😋



我連喝兩碗呢！

在米國學校的各種體驗

有製作蜂王乳

也徹底的認識米知識

也親自罐裝米

還蠻有趣的