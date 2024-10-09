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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台東縣關山鎮[台東關山之旅]久違的姊妹們東部兩天一夜小旅:米國學校－阿美族豐年祭－關山環鎮自行車道－山水軒渡假村－

台東縣關山鎮[台東關山之旅]久違的姊妹們東部兩天一夜小旅:米國學校－阿美族豐年祭－關山環鎮自行車道－山水軒渡假村－

星晴小步 人氣：28
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：484篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台東縣 > 關山鎮

台東縣關山鎮[台東關山之旅]久違的姊妹們東部兩天一夜小旅:米國學校－阿美族豐年祭－關山環鎮自行車道－山水軒渡假村－

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台東我來了

沒想到距離上回來台東已經是四年前了

這次跟兩位部落客妹妹一起來台東兩天一夜旅遊

這次行程安排的很特別

當然我們也留下非常深刻的回憶

這次小旅主要在關山

還第一次參與阿美族的豐年祭

真的好特別的經驗

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台東第一站/關山米國學校

經過漫長的車程

我們先顧好我們的五臟廟

來大碗公食堂用餐

我個人好愛老菜脯雞湯

真的非常好喝甘甜😋

我連喝兩碗呢！
 

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在米國學校的各種體驗

有製作蜂王乳
 
也徹底的認識米知識
 
也親自罐裝米
 
還蠻有趣的
 
 
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第一次參加阿美族
電光、隆興、新福、德高、月眉部落
聯合豐年祭
他們是兩年一次豐年祭
「豐年祭」是阿美族最為盛大的節慶
且相當熱鬧也富含文化意義：
慎終追遠緬懷祖先、增進部落團結、感恩祈福
期許五穀豐收、消災解厄等
在豐年祭的系列活動中「歌舞」
是他們最重要的活動
歌舞活動中男女生角色不同
由男子擔任主要角色，女子為助興
歌和舞密不可分
且沒有個人表演
每個人都需要加入隊伍中體會豐年祭的意義與精神

點我看短片介紹

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關山環鎮自行車道

是台灣首座自行車專用道

車道沿關山鎮外圍一圈

全長約12公里

分為「親水段」

及「親山段」兩部分

「親水段」由關山親水公園出發

順著關山大排及崁頂溪前行

沿途可見雄偉翠綠的中央山脈

以及花東縱谷一望無際的稻田

稻田一年四季皆有不同景致

嫩綠色的稻苗帶來春季的生命力

收割前的山風掃過稻浪

稻米香氣迎面撲來

連身心也完全放鬆了

收成後，油菜花種滿田地

將關山的好山好水畫成

一幅色彩鮮豔的名畫

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進入「親山段」後

沿著緩坡可抵達綜關日月亭

在此暫且休息，俯瞰關山小鎮全景

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夜宿山水軒渡假村

第一次來這裡

雖然設備都有點老舊

但服務態度還有整體來說

都還是挺不錯的

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晚餐也是在山水軒用餐

果然關山米很好吃

而且台東的在地食材真的很棒～～

點我看短片介紹

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這裡居然有青草浴+蒸氣

泡完之後

還有養生茶可以喝

真的太舒壓了

也有游泳池可以玩

要自備泳衣

這裡也是有販售

隔天早餐是自助式的

也是蠻多選擇

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想要吃阿美族串烤

手工烤麻糬

必須用盡吃奶的力氣爬上去😂

我們在這裡先祈福阿美族祖先

然後喝祈福茶+竹砲體驗

＋阿美族串烤

最後再到

寶媽食堂體驗酒釀製作

點我看短片介紹

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第二天午餐是來到富樺餐廳享用創意料理

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要離開台東之前我們去吃了＂癡愛玉＂

這家非常可愛精緻的愛玉專賣店

真的是一家非常好拍也很好吃的店

但是冷氣是真的不太涼

在炎熱的天氣真的不太好受（笑）

也去逛逛全台最美公路休息站／大武之心南迴驛站

真是很特別的建築物～～

很像金字塔XD

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以往來台東都是去市區

這次很開心來到關山有深入的認識

這裡有很棒的自行車道

也有很純樸的部落民族

更有好吃的米還有當地食材

台東關山還有好多好多等著各位來親自走訪一趟

也希望Ayumi的介紹大家會喜歡~

關於更多關山請參考

關山鎮公所官網

https://www.guanshan.gov.tw/

 

 
 

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