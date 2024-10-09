台東我來了
沒想到距離上回來台東已經是四年前了
這次跟兩位部落客妹妹一起來台東兩天一夜旅遊
這次行程安排的很特別
當然我們也留下非常深刻的回憶
這次小旅主要在關山
還第一次參與阿美族的豐年祭
真的好特別的經驗
台東第一站/關山米國學校
我們先顧好我們的五臟廟
來大碗公食堂用餐
我個人好愛老菜脯雞湯
真的非常好喝甘甜😋
我連喝兩碗呢！
在米國學校的各種體驗
第一次參加阿美族
電光、隆興、新福、德高、月眉部落
聯合豐年祭
他們是兩年一次豐年祭
「豐年祭」是阿美族最為盛大的節慶
且相當熱鬧也富含文化意義：
慎終追遠緬懷祖先、增進部落團結、感恩祈福
期許五穀豐收、消災解厄等
在豐年祭的系列活動中「歌舞」
是他們最重要的活動
歌舞活動中男女生角色不同
由男子擔任主要角色，女子為助興
歌和舞密不可分
且沒有個人表演
每個人都需要加入隊伍中體會豐年祭的意義與精神
關山環鎮自行車道
是台灣首座自行車專用道
車道沿關山鎮外圍一圈
全長約12公里
分為「親水段」
及「親山段」兩部分
「親水段」由關山親水公園出發
順著關山大排及崁頂溪前行
沿途可見雄偉翠綠的中央山脈
以及花東縱谷一望無際的稻田
稻田一年四季皆有不同景致
嫩綠色的稻苗帶來春季的生命力
收割前的山風掃過稻浪
稻米香氣迎面撲來
連身心也完全放鬆了
收成後，油菜花種滿田地
將關山的好山好水畫成
一幅色彩鮮豔的名畫
進入「親山段」後
沿著緩坡可抵達綜關日月亭
在此暫且休息，俯瞰關山小鎮全景
夜宿山水軒渡假村
第一次來這裡
雖然設備都有點老舊
但服務態度還有整體來說
都還是挺不錯的
晚餐也是在山水軒用餐
果然關山米很好吃
而且台東的在地食材真的很棒～～
這裡居然有青草浴+蒸氣
泡完之後
還有養生茶可以喝
真的太舒壓了
也有游泳池可以玩
要自備泳衣
這裡也是有販售
隔天早餐是自助式的
也是蠻多選擇
想要吃阿美族串烤
手工烤麻糬
必須用盡吃奶的力氣爬上去😂
我們在這裡先祈福阿美族祖先
然後喝祈福茶+竹砲體驗
＋阿美族串烤
最後再到
寶媽食堂體驗酒釀製作
第二天午餐是來到富樺餐廳享用創意料理
要離開台東之前我們去吃了＂癡愛玉＂
這家非常可愛精緻的愛玉專賣店
真的是一家非常好拍也很好吃的店
但是冷氣是真的不太涼
在炎熱的天氣真的不太好受（笑）
也去逛逛全台最美公路休息站／大武之心南迴驛站
真是很特別的建築物～～
很像金字塔XD
以往來台東都是去市區
這次很開心來到關山有深入的認識
這裡有很棒的自行車道
也有很純樸的部落民族
更有好吃的米還有當地食材
台東關山還有好多好多等著各位來親自走訪一趟
也希望Ayumi的介紹大家會喜歡~
關於更多關山請參考
關山鎮公所官網