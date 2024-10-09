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快把握今年度最後的賞花時間! 桃園大溪韭菜花節即將要在9月底謝幕

沒想到身為股海韭菜的我，會有一天踏入全部都是韭菜的領域，但真沒想到韭菜花海盡是如此美麗

我們會告訴你要怎樣抵達桃園韭菜花田，這邊真的超好拍照，快找一天約閨密、另一半或家人一起來走走

2024桃園大溪韭菜花節

活動時間：2024/8/31-2024/9/30

《大溪韭菜花季》主會場地點位於大溪老街不遠處，但還是需要開車或坐公車前來

桃園市政府有規劃了一系列活動，有興趣參與者可以至政府官網查詢相關活動訊息

大溪韭菜花在哪?

話說我今天在寫文章時才知道原來有免費的大溪韭菜花田..

假如你在google map上搜尋「大溪韭菜花田」，會找到兩個位置，其中一個是私人的花田，入場要收費50元

他的位置就在「桃園市大溪區大鶯路407號」，而政府舉辦的大溪韭菜花季的地點則在「桃園市大溪區大鶯路1320巷」

這兩個地方車距約10分鐘，如果從大溪老街方向過來的話，會先到私人的韭菜花田

但我覺得經營花田也需要成本，而且私人的場地很寬廣，給50元入場費還不算過分拉

大溪韭菜花田怎到達?

開車或騎車可直接google map定位「桃園市大溪區大鶯路1320巷」，

官方免費的「大溪韭菜花季」大約是在大溪原野馬場訓練中心附近，附近道路是田園小徑比較不好走

但私人的韭菜花田附近是大馬路，大馬路上都可以停車，就看你怎取捨

搭火車公車前往大溪韭菜花季

如要搭乘大眾運輸工具則可從大溪總站或大溪老街或鶯歌區公所搭乘「5101」公車，

至「中新」下車，再步行約20分鐘可抵達「大溪韭菜花田」

建議還是騎車或開車自行前來會比較方便拉~

我們這次是從大溪老街方向過來，離我們最近的是私人的韭菜花田

所以我們入場需要繳交50元入場費

但我個人覺得這個50員很值得捏~畢竟有些人還是會省這些小錢

所以有付錢的場地自然人潮就會比較少一些

一進場的時候被滿山谷的韭菜花海嚇到ㄟ

我們抵達的時間應該已經是盛開期，一眼望去盡是白花花的一片，而且好大一片花園

當初我其實也不知道有這個韭菜花季，所以這次沒有拍到五大展區

但私人的韭菜花田還是有一些小裝飾可供拍照

本來以為韭菜花沒味道

但仔細聞，天啊花朵整個就是韭菜盒的味道

覺得有點奇妙，但又覺得怪怪的…

我們抵達的當下本來是快要下雨的天氣

殊不知一開始進入花田的時候直接就變成好天氣

整個人曝曬在韭菜花田內，說真的沒任何遮蔽物是真的熱

剛好有遇到一組四人美女團，我幫她們拍照後，被誇說很會拍

說想要表現一下自己的拍照技術，就幫我們拍了一張我跟我媽的合照

我覺得姊姊拍得很好看，還是這邊怎樣拍都好看?

我只能說拍照好看是真的要靠天份

我老媽居然可以把我拍成這樣…好像韭菜花田裡的勞署耶

本來以為她會跟我平行一個位置，靠前面的花做散景…

後來實在真的是太熱了~在花田裡的旅人都紛紛躲到花田中間的大樹下

遠遠看也是挺美的

大溪韭菜花季活動將會於9/30結束

但韭菜花的花季應該還能維持一小段時間，可以趁著好天氣出發賞花

拍完後就可以去附近的大溪老街或著是石門水庫附近遊玩囉

接下來就是大溪月眉落羽松的季節拉~離這邊也不遠哦

店家/景點資訊

店家名稱：大溪韭菜花田

所在地址：臺灣桃園市大溪區大鶯路407號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話： Google即時導航





交通資訊

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