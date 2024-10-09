這家位於長安東路上的手工殿麻辣鍋物，曾榮獲台北鍋際大賞第一名，店裡有濃濃的中國風，除了提供四種火鍋湯頭，原味麻辣鍋、酸菜鍋、柴魚鍋還有養生麻辣鍋以外，鴛鴦火鍋造型有龍頭很浮誇，海鮮也是很厲害，而且服務還有幫你剝蝦、幫你撈火鍋渣渣，而且營業時間超長中午11點半營業到凌晨三點，半夜想吃鍋嗎？手工殿麻辣鍋物很適合



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1.手工殿麻辣鍋物︱交通、營業資訊

手工殿麻辣鍋物

住址：台北市中山區長安東路一段53巷1-1號

電話：02 2537 3603

營業時間11：30~03：00



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2.手工殿麻辣鍋物︱餐廳環境

位在長安東路的手工殿麻辣鍋物，有濃濃的中國風，還有半開放式的包廂，店裡不大位置不多，所以來前記得訂位

環境很古色古香

3.手工殿麻辣鍋物︱鴛鴦鍋（原味麻辣鍋/酸菜鍋）鍋底費一人份$200

首先我覺得他們家的鍋比一般火鍋店大，選了我愛的原味麻辣鍋和家人喜歡的酸菜鍋，麻辣鍋附的鴨血豆腐很多而且很入味，酸菜鍋除了酸菜以外還有附豆腐，酸度和辣度都是可以做調整，還可以跟店員要一盤辛香料，一桌共用一份不是自行取用的那種，我覺得很衛生乾淨又新鮮

4.手工殿麻辣鍋物︱海鮮拼盤$1200

特別推他們家的海鮮拼盤，有干貝、天使紅蝦、大草蝦，魚肉也是超多的，適合點個一盤來大家分享

5.手工殿麻辣鍋物︱頂級A5和牛 $1500/台灣黃牛胸$420

A5和牛出場自帶乾冰，讓吃鍋多了點樂趣

台灣黃牛胸吃起來有點脆脆的口感，煮麻辣鍋或酸菜鍋都很搭，建議要點一盤

6.手工殿麻辣鍋物︱手打綜合漿（2管）$180/綜合鮮餃$240/綜合手工丸$160

各種餃類、手工丸、手打綜合漿這邊也都有

7.手工殿麻辣鍋物︱南瓜$100/娃娃菜$100

點了女兒喜歡吃的南瓜還有娃娃菜，新鮮又帶有蔬果的甜味

8.手工殿麻辣鍋物︱王子麵$40/寬粉條$50/白飯$30

王子麵很適合煮在麻辣鍋裡，寬粉條跟酸菜鍋超搭，白飯則是點給女兒吃的，大人也能好好的吃麻辣火鍋

9.手工殿麻辣鍋物︱漸層冰沙/甜點

參加店家活動還另外招待漸層冰沙和飯後甜點都是免費的，而且冰沙可以無限續（活動已店家公告為主）

10.手工殿麻辣鍋物︱個人評價

以上份量兩大一小吃到飽到晚上都要吃不下，可以視人數酌量點餐，還有招待漸層冰沙小孩超喜歡，推薦給大家

11.手工殿麻辣鍋物︱菜單

菜單可參考訂位網址下方，實際依店家為主