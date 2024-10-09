今天要帶大家來市政府商圈，中路特區吃個好吃的早午餐，義大利麵燉飯通通有，地點就在廈門街上

【日季Cafe】

店址: 桃園區廈門街108號

營業時間: 09:00-16:00 ( 周一公休 )

電話: 0921-952-166

日季的位置就在廈門街上，店面就是這樣可可愛愛的，

店門口有一些機車格，旁邊也有收費停車場，停車非常方便

有提供wifi和多元支付方式喔!

店裡的空間走一個溫馨風，跟店門口一樣可可愛愛，座位數沒有很多

餐具區在這邊，記得自取喔!

帶大家來看一下菜單，到底這可愛的小店有賣些什麼好吃的呢?

好喜歡這句話【希望今天來用餐的你也能一直這麼幸福】，有被療癒到的感覺

餐點有義大利麵跟燉飯，都可以加價做成套餐，可以自選飲料和一份小甜點，

如果沒有升級套餐的話，也是會附一杯紅茶的喔!

而且這裡的口味好吸睛，義大利麵不是只可以做白醬青醬紅醬而已，這裡的口味好多元好有趣

義大利麵竟然有【馬告泡椒梅乾菜松阪豬義大利麵】口味也太酷了吧!!

我一看整個就被【黑蒜頭麻油雞腿燉飯】吸引，今天就決定吃這個囉!

想走健康路線的，這裡也有【歐包拼盤】和【水耕蔬菜沙拉】， 口味一樣很多元很特別

我跟朋友點了一個歐包拼盤想說當點心，沒想到送來之後超級驚豔! 等下再跟大家分享!

當然也有一些飲料類的選擇, 菜單看好決定好之後就可以直接到櫃台點餐喔!

來看看我們今天的餐點吧!

第一道是朋友的【明太子楓糖燻鮭魚義大利麵】

哇!這看起來也太好吃了吧! 整個擺盤雖然簡單但是有藝術感! 而且份量不會很少喔

來個特寫，可以看得到麵條有沾附到滿滿的醬汁，不會太乾，

但醬的濃稠度跟量也剛好，不會整個像湯麵，鮭魚的量也不少，不是只有幾片點綴而已喔!

朋友一吃就發出【嗯~】的聲音表示滿意

接著是我好期待的【黑蒜頭麻油雞腿燉飯】

一來一樣是藝術品上桌的概念，上面鋪了幾大塊雞腿排看起來就很誘人

一樣來個特寫一張，可以看到雞腿排的皮煎得恰恰的，而且肉也不會柴喔

然後必須特別介紹這個黑蒜頭麻油燉飯，真的一入口就是滿滿的麻油香氣，

但是也不會太過，不會吃幾口就感覺很膩，事實上我吃到最後一口還有捨不得吃完的感覺

米粒吸飽醬汁，入口真的好吃，每一口都很香，喜歡麻油味的真的不要錯過這道!

接著是我們本來要當點心的【鴨胸佐洛神果醬歐包拼盤】

沒想到一送來超驚豔!根本完全就是主角等級的一道早午餐盤啊!!

有烤得剛剛好的歐式麵包，有新鮮水果，有滿滿的生菜，有蜂蜜優格，

有油醋醬，有奶油乳酪，當然還有主菜鴨胸，這一盤超豐盛啊!

不用上班的早晨可以吃到這一盤，一定覺得好幸福!

先來看主菜【鴨胸佐洛神果醬】，搭配洛神果醬真的很聰明，整個味道融合得很好，吃起來有口感又好清爽

新鮮水果的部分當天有香蕉蘋果和奇異果，狀態都很好，不會爛爛的喔! 生菜給的量也很多!

麵包看得出來烤得剛剛好，軟硬度中，口感扎實，可以搭配奶油乳酪醬來吃，也是個神組合啦!

我們都有加價150升級做套餐，所以來看看【飲料和甜點】的部分吧!

這兩杯是【肉桂黑糖拿鐵】和【客家麵茶拿鐵】

兩杯都很香，但是不會太甜，大概是微糖程度我喜歡

甜點的部分，我們選的是【提拉米蘇】跟【達克瓦茲】

【提拉米蘇】是大人味的甜點，吃得到淡淡酒香喔!一樣不會太甜很剛好!

【達克瓦茲】外皮酥脆中間夾層內餡有莓果醬，搭配起來甜度剛好!口感豐富有層次

這一頓吃下來真的感覺很滿足! 朋友和我一致覺得是可以回訪的店家

不管是義大利麵還是燉飯，或是豐盛的早午餐盤，口味都是水準以上，

【日季Cafe】跟大家分享囉!