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巷弄民宅裡的美味，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂

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果果愛Fruitlove

發表篇數：629篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

廟籩肉圓專賣店
phone-0422221036
place台中市南區有恆街17號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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源自彰化南瑤宮旁的肉圓專賣店，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂，鄰近景點有台中國家漫畫博物館、台中刑務所演武場、綠空鐵道，巷口有很大的停車場，停車很方便。

廟籩肉圓專賣店⟩台中南區肉圓，來自彰化南瑤宮旁的肉圓，巷弄民宅裡的美味，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂 @果果愛Fruitlove

廟籩肉圓專賣店⟩台中南區肉圓，來自彰化南瑤宮旁的肉圓，巷弄民宅裡的美味，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂 @果果愛Fruitlove

上次經過這裡的時候看到有點復古的裝潢，就立刻停下來吃吃看，聽老闆娘說她來自於彰化南瑤宮附近的肉圓老店，店名跟彰化是一樣的，兩家都是直營店，跟彰化差別在於這裡賣的品項較少

廟籩肉圓專賣店⟩台中南區肉圓，來自彰化南瑤宮旁的肉圓，巷弄民宅裡的美味，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂 @果果愛Fruitlove

門口有洗手台跟洗手乳，飯前飯後可以洗洗手

廟籩肉圓專賣店⟩台中南區肉圓，來自彰化南瑤宮旁的肉圓，巷弄民宅裡的美味，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂 @果果愛Fruitlove

座位一共有兩個區，都有提供電扇，一個是裡面牆壁上有復古立體彩繪，旁邊放置用課桌椅和塑膠椅擺放的餐桌

廟籩肉圓專賣店⟩台中南區肉圓，來自彰化南瑤宮旁的肉圓，巷弄民宅裡的美味，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂 @果果愛Fruitlove

另外一區則是騎樓中間和旁邊的鐵桌，這張鐵桌很像是辦公桌的模樣，然後在表面漆上一層淡雅的鵝黃色。

廟籩肉圓專賣店⟩台中南區肉圓，來自彰化南瑤宮旁的肉圓，巷弄民宅裡的美味，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂 @果果愛Fruitlove

靠在牆壁旁有現代的這張，我自己覺得這張很像是用架子來做改造的......( 繼續閱讀文章 )

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