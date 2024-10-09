源自彰化南瑤宮旁的肉圓專賣店，消費還送肉圓油所製成的手工肥皂，鄰近景點有台中國家漫畫博物館、台中刑務所演武場、綠空鐵道，巷口有很大的停車場，停車很方便。
上次經過這裡的時候看到有點復古的裝潢，就立刻停下來吃吃看，聽老闆娘說她來自於彰化南瑤宮附近的肉圓老店，店名跟彰化是一樣的，兩家都是直營店，跟彰化差別在於這裡賣的品項較少。
門口有洗手台跟洗手乳，飯前飯後可以洗洗手。
座位一共有兩個區，都有提供電扇，一個是裡面牆壁上有復古立體彩繪，旁邊放置用課桌椅和塑膠椅擺放的餐桌。
另外一區則是騎樓中間和旁邊的鐵桌，這張鐵桌很像是辦公桌的模樣，然後在表面漆上一層淡雅的鵝黃色。
靠在牆壁旁有現代的這張，我自己覺得這張很像是用架子來做改造的......( 繼續閱讀文章 )
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