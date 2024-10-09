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【台中咖啡廳推薦】【Cozy coffee 可集咖啡台中博二門市 】不限時、有插座、空間寬敞舒適,提供咖啡、飲品、輕食、甜點等平價餐點，超高CP值;快揪閨蜜好友一同來這裡享受恬靜的時光！

jaicyjy 人氣：41
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：727篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Cozy Coffee可集咖啡
phone02-28559525
place新北市三重區集英路19號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台中咖啡廳推薦】【Cozy coffee 可集咖啡台中博二

跑咖啡廳是不是也你的日常？不論是工作、閱讀、或與閨蜜好友聚會聊天

甚至只是想找個安靜不被打擾的角落好好品嘗手沖咖啡

那絕對不能錯過【台中咖啡廳推薦】【Cozy coffee 可集咖啡台中博二門市  】

不限時、有插座、空間寬敞舒適

提供咖啡、飲品、輕食、甜點等平價餐點，超高CP值

快揪閨蜜好友一同來這裡享受恬靜的時光！

【台中咖啡廳推薦】【Cozy coffee 可集咖啡台中博二

為舒適生活而準備For the better life.

可集咖啡是新興咖啡品牌

獨特的經營精神

拋開外面的紛擾，到Cozy享受片刻悠閒，試著讓心靈沉澱

幸福就是手上這杯咖啡，溫暖、簡單

【Cozy coffee 可集咖啡台中博二門市  】位在台中市西區博館二街127號

鄰近廣三SOGO,科博館,植物園,交通十分便利

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現在還有會員寄杯（大杯的美式咖啡及拿鐵咖啡）服務

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步入其中，店內空間十分寬敞典雅、整潔明亮

一踏進來還能聞到淡淡的咖啡美食香氣，令人感到美好

還可以看到靠窗的陽光投射進餐廳，很是美麗

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構築鬧中取靜的美好環境

有靠窗的吧台位，適合獨處

還有2人.4人.二樓還可以合併成團體聚會空間

另外還附有插座與牆上充滿藝術的畫作

給予忙碌的我們一處能夠遠離紛擾的好去處

真的會讓人想待在這兒一整天呢!

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點餐,飲用水與餐貝回收採自助方式

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咖啡品項選擇多樣

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除了咖啡還有各式飲品,輕食與甜點可選擇

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#衣索比亞 水洗咖啡

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入口先感受到檸檬的清新氣息

融合著花香、水果、青茶的甜

香氣十足不會苦澀

尾韻回甘而口齒生津，風味多變而豐富迷人

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#蜜柚紅茶

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喝得到豐盈的蜜柚果香，入口清爽又富含茶香的底蘊

酸甜馥郁的滋味為紅茶帶來不同的高雅感受

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#風味拿鐵咖啡  榛果

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加入醇厚牛奶的拿鐵

絲滑順口的感覺，可以品嚐出是優質咖啡豆才有的香氣

再入口多了甜蜜的榛果香在齒唇間綻放

與咖啡做了完美的融合

為午茶增添精彩享受

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#葡萄柚氣泡飲

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葡萄柚獨特酸甜平衡得剛剛好，搭配氣泡口感

每一口都像是夏天的微風拂過

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#芋泥煉乳肉鬆可頌

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可頌口感酥軟、層次分明

入口散發淡淡奶香，口感綿密滿滿芋泥，搭配鹹香豬肉鬆一起品嚐

讓芋頭控的我愛不釋口

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悠閒的午後時分

搭配一份充滿手作溫度的美味輕食

將帶給味蕾幸福的滿足

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豐盛又飽滿的#蛋沙拉火腿華納滋堡看起來超級可口

喜歡鹹食的你別錯過

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融合了多重口感的極致風味！

口感滑順蛋沙拉與的鹹香火腿在口中交織

外皮脆脆的華納茲堡則讓口感上更為豐富

非常適合在悠閒時光中細細品味

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#起司松露里肌堡

起司片香濃四溢，與濃郁松露的口感讓人怎能不愛

里肌肉片擁有甘甜和微鹹的風味，還有清脆的生菜蕃茄

使口感更加豐富、具有層次，每一口都令人大呼過癮的美妙滋味

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#起司燻雞熱壓吐司

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熱壓後變得超酥口

細細咀嚼，香濃Double起司加上香氣豐盈的燻雞

外層酥脆，內裡美味可口，無論是作為正餐或點心口感都超滿足

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美好的一天，就從享用一份美味的可集咖啡餐點開始吧！

#可集咖啡 台中博二門市 期待您的光臨♡

地址：台中市西區博館二街127號
電話：04-23100917
營業時間：
平日｜07:00-20:00
假日｜08:00-19:00

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【台中咖啡廳推薦】【Cozy coffee 可集咖啡台中博二

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