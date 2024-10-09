貝大小姐：你跟你同學約哪裡下午茶啊？！

瑞餚姐：你看看我這氣質…當然是要在最美的台茶沙龍啊？！

貝大小姐：蛤？！那是哪裡啊？！

瑞餚姐：永心鳳茶啊…

貝大小姐：為什麼約那裡啊？！

瑞餚姐：因為我用心啊！

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信義區台菜茶鋪 │ 永心鳳茶 微風信義店

解放自以為菁英的神經迴路

與鄉村共享求生之道

過往茶館裡

上滿一杯精準度高的功夫好茶

消磨大半時間主要在針砭時弊

並懷抱期待他人有著共鳴

永心鳳茶 微風信義店 │ 用餐環境

場景拉到永心鳳茶 微風信義店

復古中帶有現代摩登元素

結合台灣早期建築文化為店內裝潢亮點

有最美台茶沙龍之稱

彷彿從書架上取下的精裝書

永心鳳茶 微風信義店 │ 在哪裡

永心鳳茶 微風信義店位在微風信義店3樓

站在W Hotel片口往微風信義看過去

就能看到永心鳳茶在3樓餐廳的部份陳設及大大的LED招牌

搭乘捷運、公車到市府站、市府轉運站

或是開車前往都很方便！

永心鳳茶 微風信義店 │ 必點

走進永心鳳茶 微風信義店

猶如打開當年先民繁華的日記

一客排骨鮮筍炊飯

下意識提高警覺

日記內容是否有著先民的浮誇

考驗推理與考據的真功夫

永心厚奶茶

也有著文化之間有向量隔閡

社群裡的推文看似與生活息息相關

有時當事人刻意因小事鬧便紐

來份馬告紅燒牛小排飯

閒聊之中卻埋下日後推理故事

永心鳳茶取自台語諧音「用心奉茶」

哪些台灣慶典裡需要「用心奉茶」的詞彙呢？

品著冷泡茶有別於過往的品茗方式

花蓮蜜香紅茶現場發揮吧

抽離現在的干擾走進未來的視角

腦子看輕了煩惱就消失了

最怕集體智慧阻礙個別批判的智商

當威權濃縮在語言裡

創造力也就消失了

剝皮辣椒雞湯麵流帶著離漂泊的意識

硬生生融入不相干的情境對話裡

訊息遭遇無限迴圈的誤解

下場就是彼此致敬一瓶梨山烏龍茶

再會吧

一切

回應意圖比回應行為更有效率！

店家資訊

永心鳳茶 微風信義店

電話號碼：02 2723 3028

地址：110台北市信義區忠孝東路五段68號3樓

營業時間：星期日~三11:00–21:30．星期四~六11:00–22:00

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