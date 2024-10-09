屎蛋一家參加了高雄鳥會「護雉蓮盟」美濃湖體驗活動！

大家可能不知道，高雄美濃湖原本是一座人工修建作為蓄水灌溉用的陂塘，近年來多虧了地方團體發起，以及高雄市政府觀光局提送水利署全國水環境改善計畫，經歷數次的水岸整治跟環境改善，包含入口造景、棲地營造、工作站搭建與水岸美化，提升了整體觀光品質，最重要的是採用環境友善的工法施作，成功營造出水雉棲地，也讓我們可以超近距離的觀賞到水雉生態，讓屎蛋大感驚奇！

這麼美好體驗，讓屎蛋一家忍不住分享給大家～

美濃湖水雉生態觀察體驗活動每個月的第二個周六上午9點-11點都會固定展開！

把握好高雄鳥會每個月定期舉辦的鳥類自然觀察活動，趕緊手刀報名去！

每個月第二個週六為生態觀察，團體也可以另外報名包含走繩、SUP、趴溪、賞蝶的體驗活動！

不過近期因為水雉在育雛，所以走繩、SUP、趴溪、賞蝶的體驗活動暫時沒開放體驗！

遇雨取消喔！（叮嚀）

更多美濃湖生態觀察活動訊息：

地點 : 高雄市美濃區環湖路81號斜前方雙層綠色貨櫃屋（美濃湖水雉復育園區工作站）

時間：每月第二個周六 上午9點-11點

預約電話: 07-2152525

Email： kwbs.bird@gmail.com

鳥類自然觀察活動就位在美濃湖水雉復育園區工作站，只要在 GOOGLE 地圖上就能找到"高雄市美濃區環湖路 81 號斜前方雙層綠色貨櫃屋"的定位點，位置不難尋找！

這個工作站是全國水環境改善計畫所打造出來的，地方團體投入水雉復育，而高雄市府觀光局深入瞭解地方需求，經過多次的民眾參與討論，最後終於有了復育水雉的基地，除了日常的復育工作，也是進行生態教育推廣的好場所。

你們知道嗎? 其實美濃湖在一百年前就是水雉的棲息地，後來為了滿足灌溉、滯洪和觀光需求進行人為開墾，讓湖面水草逐漸消失，使得水雉一度無法棲息，漸漸消失在美濃湖…

還好 2017 年開始，先由地方團體發起重建棲地計畫，成功找回第一隻水雉回來繁殖，2019 年起再由高雄市府接力，通過全國水環境改善計畫，陸續建置復育工作站、種苗池、大灣、小灣棲地等，就這樣以「公私協力」的方式，來進行美濃湖的水雉生態環境重建，最後由高雄鳥會接手後續的維護管理。今天的講師橘子老師可是高雄鳥會的賞鳥達人！

聽著橘子老師講述著在八年前看見的第一隻水雉，到現今復育的 78 隻水雉～美濃湖堪稱是高雄的水雉保證班吶～（敬禮）

美濃湖水雉復育園區工作站現場也販售各種可愛紀念品和護雉蓮盟禮盒！

邊選購邊為水雉復育工作募款，說什麼也要支持起來！

長長的腳趾，輕鬆漫步在葉子上～

水雉像極了鳥界的凌波仙子～

美濃湖水雉復育園區現場也有掛繩，讓民眾們體驗天龍八部裡凌波微步的身段～

一秒幻化為水雉～

實際走上掛繩，其實跟平衡感只有一點點的關係！

超單薄的掛繩，輕輕一踩就翻轉了啦！

水雉可是標準的母系社會！

女生們除了生蛋外，其於的時間就是交尾（交配） 和占地盤！

像極了女勇士～

公水雉們則負責尋找孵蛋點！

由母水雉分配蛋後，開始幫忙築巢、孵蛋和養育水雉寶寶的工作！

好吃懶做的公水雉，在水雉群裡根本找不到～～

讓身為女生的Stanma好羨慕吶～

水雉的蛋型也好特別～

錐型的蛋，一整個充滿橄欖色系！

美濃湖野蓮田的葉子剛好讓水雉的蛋放在飄浮的葉片上～

就好像被大自然捧在手掌心一樣，盪來盪去～

一定要快快破殼而出喔！

水雉也是農民們的好朋友！負責吃掉大自然的害蟲，讓農民們可以減少農藥的使用量！

"水雉認證"的農作物水蓮，吃起來更安心！高雄市府文化局、青年局媒合天晴文化事業，一同與高雄鳥會、美濃蔬菜產銷班第十八班共創友善農業品牌『護雉蓮盟』蔬菜箱，是結合美濃生態智慧與保育工作的品牌。

護雉蓮盟蔬菜箱：https://kwbs.neticrm.tw/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=14

美濃湖不僅有復育成功的水雉，也有許多不同種類的鳥類生態！

棲地現場也貼心的提供望遠鏡給民眾使用！

高達數千元的望遠鏡，一定要好好愛惜使用喔！（叮嚀）

伴著大自然的鳥聲和橘子老師生動的講解，讓人忍不住到美濃湖一探究竟去！

美濃湖原為客庄先民築堤蓄水的地方！湖光山色的美景，造就了許多自然的生態！

美濃湖不只灌溉百甲良田，還能防洪減災與調節氣候！透過水利署的全國水環境改善計畫，陸續完成棲地改善工程，並採用對環境友善的施作法，才得以保留原生態。水環境改善後也邀請高雄鳥會與地方共同協力營造大灣、小灣水雉棲地與種苗區等，後續高雄市野鳥學會更無償認養大灣棲地、種苗池與水雉復育工作站，繼續與推廣水雉生態，也讓屎蛋一家有機會參加這麼棒的生態體驗活動!週邊環繞著玉山山脈，依山傍水，讓識貨的水雉也忍不住在美濃湖定居下來～

圖片來源：社團法人高雄市野鳥學會

大灣棲地空拍的形狀像一滴大水滴，在大灣棲地觀看水雉，真的好近吶～

輕輕鬆鬆就能拍到水雉們的倩影，真的讓人驚喜連連！

昨天也誕生了許多水雉小寶寶，用高倍數的望遠鏡，就能清楚看見！

由農民和志工組成的護雉蓮盟也一起出資租了一大塊民間集資棲地，作為水雉的復育區！

高達 100個志工們每年合力出資，讓人好感動吶！

只要 5000元就能一起合租水雉的家，讓水雉擁有安心生活的棲地！

快點拿起零用錢一起＋1 去！（啾咪）

圖片來源：社團法人高雄市野鳥學會

水雉復育工作站旁邊有兩處種苗池，這可說是水雉復育相當重要的地方，小種苗池，為臺灣原生的水草，大種苗池則是傳統來做水雉棲地的水草為主，持續育苗、保種，才有辦法讓水雉好好生兒育女!

平常只能遠觀而不敢褻玩焉的水雉，竟然在美濃湖隨處可見，讓人好想每週都前來造訪吶～

看看又多了幾個水雉新寶貝～如果隨時想要關心水雉們的一舉一動，也可以透過生態攝影機，看到牠們哦！

1 號機 - 種苗池巢位https://www.youtube.com/live/p77Rpjlydns?si=Dln900UXMyqtDWFO

2 號機 - 大灣棲地巢位https://www.youtube.com/live/0WLXXk1QQvU?si=FAXkfmrlxrlbQ2SK

而且高雄鳥會每個月定期舉辦生態觀察活動，包括中寮山、布袋鹽田濕地、黃蝶翠谷、大樹舊鐵橋溼地，對生態活動有興趣的朋友，一定要去了解一下！

沒想到經過水利署的全國水環境改善計畫後，美濃湖變得這麼有趣，不僅保留並復育原生態，還加以推廣讓大家可以利用週末進行生態體驗。

既然來到美濃了，千萬別錯過在美濃湖周邊的美濃客家文物館！

你知道嗎? 美濃區有百分之九十以上都是客家人喔!

因此民國 90 年建置了客家文物館，要保存傳統風俗與生活方式；展區營造了美濃當地的景點及習俗，讓大家可以用不同視角了解美濃的客家文化。

美濃民俗村也是相當熱門的景點，屎蛋一家在這裡拍照拍到不想離開，整個民俗村保留了完整的客家文化，以及許多客家小吃美食，一定不能錯過的就是傳統油紙傘 DIY 啦!

屎蛋一家在美濃湖周遭玩了一整天真是超級開心，從一早的水雉復育工作站生態體驗，認識了公私協力改造過後的美濃湖及水雉生態復育成果，再到旁邊的美濃客家文物館及美濃民俗村，感受美濃客家人文氣息，下次規劃一日親子行程，不妨就跟著屎蛋一家，來趟美濃湖周遭生態與人文之旅!



