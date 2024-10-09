今年三次高雄住宿： 萬豪酒店 、福華大飯店、寒軒大飯店，價位有高也有較親民的

福華大飯店是CP值不錯的選擇

價錢不貴，雖然不是新飯店，但是房間、設施都維護的還不錯

晚餐選擇在福華大飯店的30樓享用高樓層火鍋店(Smile One精緻涮涮鍋)，有美食又有美景

福華大飯店設施除了有泳池還有適合小小孩的遊戲室，地理位置也很棒

整體來說是不錯的選擇

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福華大飯店

座落於高雄市金融財經商圈的五星級國際觀光大飯店，全棟30樓高可俯瞰大高雄全景。

臨近火車站、美麗島捷運站、信義國小捷運站及高速公路，至高雄洽公、觀光的旅客可享盡地利之便。

(取自官方介紹：https://www.howard-hotels.com.tw/zh_TW/HotelBusiness/136)

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停車資訊

飯店樓下有地下停車場，為平面停車位

需注意是有限高為220公分…某些樓層為則是限高175公分

接待大廳/入住時間

接待大廰位於一樓，高雄福華大飯店的停車場與客房電梯是分開的

所以需先搭停車場至一樓辦理入住手續，再轉搭客房電梯至房間

接待櫃檯並沒有那麼氣派…比較實務型的感覺

入住時間

入住時間為16:00，退房時間為11:00

一樓有「福華名品」販售商品 (衣服、床包…

沒有去逛…小人急著要去游泳池玩水

一樓還有麵包、蛋糕店可以選購

這樣的蛋糕價錢在飯店販售應該不算太高價

但…媽媽的荷包有限，趕快把小孩拉走

如前面提到要去房間的話，要轉搭客房電梯

而客房電梯前都有福華熊的各式圖樣

像這個是福華熊搭配高樓層火鍋店Smile One當主題

霏仔喜歡這福華熊…說每隻都要拍到

Mickey內心：何必為難你娘呢)

高雄福華大飯店成立於1984年，不難看出並非新的飯店

擺設有呈現出古色古香味…但整體來說飯店都蠻乾淨 不會有霉味

入住房型 - 家庭房

我們是透過訂房網站訂房，房型為「家庭房」

這房型在官方網站沒有詳細介紹

家庭房為35坪方公尺，有兩張雙人床

沒有特別標示尺吋…但覺得是雙人床(寬150左右)，並非加大雙人床

若需要嬰兒床這房型可以加嬰兒床。衛浴設備是浴缸、乾溼分離

床頭櫃有充電孔、USB插頭，燈的開關

書桌、電視

電熱水壺

茶包是中式茶包(凍頂烏龍茶、香片)、UCC咖啡包，旁邊還有茶壺

冰箱內沒有冰飲 …(這房價不強求啦

冰箱下方有紙拖鞋供使用…有貼心提醒這紙拖鞋不可以穿去泳池

衣櫃內有多一條綿被供使用

衛浴間 - 採乾溼分離 、浴缸

免治馬桶

浴缸 ，洗手檯上方還有修容鏡

是提供「茶仔堂」洗髮乳、沐浴露

牙刷、刮鬍刀、修容組…等

房卡是飯店大樓的圖樣

休閒行樂 -

樓層介紹： • 30樓 Smile One、 • 11-29樓 客房、 • 10樓 游泳池、健身房、彩晶宮

• 8-9樓 客房、 • 7樓會議室、金龍廳、 • 6樓 江南春、麒麟廳

• 5樓 麗香苑、餐飲服務中心、兒童遊戲室、 • M3樓珍珠坊、福華廳• 1樓 客房櫃檯

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晚餐在：高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物

連結：s2905074.pixnet.net/blog/post/576682428

房客有打扣，用完餐記得告訴店員做打折的優惠

兒童遊戲室

官方介紹寫：邀請高雄當地設計師以童趣意象現場繪製牆面，室內設有簡易遊戲道具、樂高積木牆等，

是寶貝們能夠輕鬆放電的歡樂新天地！

身為二寶媽坦言這兒童遊戲室比較適合小小孩…

健身房

健身器材包含有心肺功能訓練器材及重量訓練器材

開放時間：週一～週五 -07:00-11:00，14:00-22:00

週六、週日 -07:00-22:00

雖然健身房沒有很大，但器材也蠻多的哦

健身房看出去的景色，對面有小學

戶外游泳池

開放時間：週一～週五 -07:00-11:00，14:00-22:00

週六、週日 -07:00-22:00

泳池有提供毛巾

有三個池：游泳池、溫水按摩池及兒童戲水池

這大泳池為150公分。因為我們早上七點就先去游泳…所以都沒有其他房客，

等到七點多就開始好幾個小孩跑來玩水啦~~~小孩果然假日活力都特別好

溫水按摩池

兒童戲水池

小孩在這泳池玩的很開心~~前天晚上報到，早上七點又出現在這裏~

整體來說福華大飯店CP值不錯，房間、設施也都不錯

若是到高雄旅行不妨可以選擇福華大飯店

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高雄住宿：

高雄-高雄萬豪酒店✓經典雙床房✓超強健身房✓泳池、水療池✓交通方便

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高雄-寒軒國際大飯店

高雄景點：

高雄鳳山-鳳儀書院➤趣味塑像➤好拍好有趣

高雄-壽山動物園➤動物多可近距離觀賞➤親子景點、動物小孩好喜歡

高雄左營區-蓮池潭風景區、龍虎塔、春秋閣、五里亭➤來點不一樣的親子景點吧

高雄餐廰食記：

高雄-銅花精緻涮涮鍋 (美術館店)➤無法取代的地位☺好吃☺

高雄-和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店(高雄美術館店)➤包廂➤肉質優

高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽

高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥