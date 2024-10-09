今年三次高雄住宿： 萬豪酒店 、福華大飯店、寒軒大飯店，價位有高也有較親民的
福華大飯店是CP值不錯的選擇
價錢不貴，雖然不是新飯店，但是房間、設施都維護的還不錯
晚餐選擇在福華大飯店的30樓享用高樓層火鍋店(Smile One精緻涮涮鍋)，有美食又有美景
福華大飯店設施除了有泳池還有適合小小孩的遊戲室，地理位置也很棒
整體來說是不錯的選擇
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▪ 福華大飯店
▪ 停車資訊
▪ 休閒行樂
▪ 飯店資訊
福華大飯店
座落於高雄市金融財經商圈的五星級國際觀光大飯店，全棟30樓高可俯瞰大高雄全景。
臨近火車站、美麗島捷運站、信義國小捷運站及高速公路，至高雄洽公、觀光的旅客可享盡地利之便。
(取自官方介紹：https://www.howard-hotels.com.tw/zh_TW/HotelBusiness/136)
停車資訊
飯店樓下有地下停車場，為平面停車位
需注意是有限高為220公分…某些樓層為則是限高175公分
接待大廳/入住時間
接待大廰位於一樓，高雄福華大飯店的停車場與客房電梯是分開的
所以需先搭停車場至一樓辦理入住手續，再轉搭客房電梯至房間
接待櫃檯並沒有那麼氣派…比較實務型的感覺
入住時間
入住時間為16:00，退房時間為11:00
一樓有「福華名品」販售商品 (衣服、床包…
沒有去逛…小人急著要去游泳池玩水
一樓還有麵包、蛋糕店可以選購
這樣的蛋糕價錢在飯店販售應該不算太高價
但…媽媽的荷包有限，趕快把小孩拉走
如前面提到要去房間的話，要轉搭客房電梯
而客房電梯前都有福華熊的各式圖樣
像這個是福華熊搭配高樓層火鍋店Smile One當主題
霏仔喜歡這福華熊…說每隻都要拍到
Mickey內心：何必為難你娘呢)
高雄福華大飯店成立於1984年，不難看出並非新的飯店
擺設有呈現出古色古香味…但整體來說飯店都蠻乾淨 不會有霉味
入住房型 - 家庭房
我們是透過訂房網站訂房，房型為「家庭房」
這房型在官方網站沒有詳細介紹
家庭房為35坪方公尺，有兩張雙人床
沒有特別標示尺吋…但覺得是雙人床(寬150左右)，並非加大雙人床
若需要嬰兒床這房型可以加嬰兒床。衛浴設備是浴缸、乾溼分離
床頭櫃有充電孔、USB插頭，燈的開關
書桌、電視
電熱水壺
茶包是中式茶包(凍頂烏龍茶、香片)、UCC咖啡包，旁邊還有茶壺
冰箱內沒有冰飲 …(這房價不強求啦
冰箱下方有紙拖鞋供使用…有貼心提醒這紙拖鞋不可以穿去泳池
衣櫃內有多一條綿被供使用
衛浴間 - 採乾溼分離 、浴缸
免治馬桶
浴缸 ，洗手檯上方還有修容鏡
是提供「茶仔堂」洗髮乳、沐浴露
牙刷、刮鬍刀、修容組…等
房卡是飯店大樓的圖樣
休閒行樂 -
樓層介紹： • 30樓 Smile One、 • 11-29樓 客房、 • 10樓 游泳池、健身房、彩晶宮
• 8-9樓 客房、 • 7樓會議室、金龍廳、 • 6樓 江南春、麒麟廳
• 5樓 麗香苑、餐飲服務中心、兒童遊戲室、 • M3樓珍珠坊、福華廳• 1樓 客房櫃檯
晚餐在：高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物
連結：s2905074.pixnet.net/blog/post/576682428
房客有打扣，用完餐記得告訴店員做打折的優惠
兒童遊戲室
官方介紹寫：邀請高雄當地設計師以童趣意象現場繪製牆面，室內設有簡易遊戲道具、樂高積木牆等，
是寶貝們能夠輕鬆放電的歡樂新天地！
身為二寶媽坦言這兒童遊戲室比較適合小小孩…
健身房
健身器材包含有心肺功能訓練器材及重量訓練器材
開放時間：週一～週五 -07:00-11:00，14:00-22:00
週六、週日 -07:00-22:00
雖然健身房沒有很大，但器材也蠻多的哦
健身房看出去的景色，對面有小學
戶外游泳池
開放時間：週一～週五 -07:00-11:00，14:00-22:00
週六、週日 -07:00-22:00
泳池有提供毛巾
有三個池：游泳池、溫水按摩池及兒童戲水池
這大泳池為150公分。因為我們早上七點就先去游泳…所以都沒有其他房客，
等到七點多就開始好幾個小孩跑來玩水啦~~~小孩果然假日活力都特別好
溫水按摩池
兒童戲水池
小孩在這泳池玩的很開心~~前天晚上報到，早上七點又出現在這裏~
整體來說福華大飯店CP值不錯，房間、設施也都不錯
若是到高雄旅行不妨可以選擇福華大飯店
高雄住宿：
高雄-高雄萬豪酒店✓經典雙床房✓超強健身房✓泳池、水療池✓交通方便
高雄-H2O Hotel 水京棧國際酒店✓早餐吃龍蝦✓網美泳池✓收服一家大小的心❤
高雄景點：
高雄-壽山動物園➤動物多可近距離觀賞➤親子景點、動物小孩好喜歡
高雄左營區-蓮池潭風景區、龍虎塔、春秋閣、五里亭➤來點不一樣的親子景點吧
高雄餐廰食記：
高雄-和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店(高雄美術館店)➤包廂➤肉質優
高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物
高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味
高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽
高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥
高雄 - 福華大飯店
地址： 高雄新興區七賢一路311號
電話 07-2362323
官方網站：
臉書：https://www.facebook.com/HowardPlazaHotelKaohsiung/?locale=zh_TW
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