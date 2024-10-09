這次九州自駕行程，有安排一天至下關唐戶市場與門司港，
直接在門司港入住一晚，讓行程更悠閒。
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門司港的住宿飯店選擇入住普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko ()
普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko地點很不錯，
就在JR門司港站附近，步行大概3分鐘就抵達。
從飯店步行至門司港懷舊展望台以及藍翼橋都很近。
(入住日期: 2023年7月)
大廳正對著關門海峽風景很好，
可以想像海景房的風景會更好。
大廳處還有提供迎賓飲料。
這次在agoda預訂雙床市景房，
7月週日的價格為16200日圓無早餐，自駕停車另收1100日圓。
房間意外還蠻大的，有21平方公尺，
床鋪可惜無法併床，但睡兩大兩小還是很可以，床邊還有小茶几。()
雖然是市景房，但窗外面對的風景也不差。
窗外可以看到門司港的香蕉人。
裝潢上算是中規中矩，較為老派一點。
房內備有快煮壺、礦泉水與茶包、也有小冰箱可供使用。()
玄關處也設置有衣櫃。
浴室空間也蠻大的，洗澡起來很舒服。()
普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko步行前往門司港懷舊展望台
以及藍翼橋都很近，傍晚散步相當悠閒，很舒服的一個小城市。
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訂房連結：
普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko
地址： 福岡縣北九州市門司區港町9−11
電話：+81 93-321-1111
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