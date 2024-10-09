這次九州自駕行程，有安排一天至下關唐戶市場與門司港，

直接在門司港入住一晚，讓行程更悠閒。

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門司港的住宿飯店選擇入住普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko ()

普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko地點很不錯，

就在JR門司港站附近，步行大概3分鐘就抵達。

從飯店步行至門司港懷舊展望台以及藍翼橋都很近。

(入住日期: 2023年7月)

大廳正對著關門海峽風景很好，

可以想像海景房的風景會更好。

大廳處還有提供迎賓飲料。



這次在agoda預訂雙床市景房，

7月週日的價格為16200日圓無早餐，自駕停車另收1100日圓。

房間意外還蠻大的，有21平方公尺，

床鋪可惜無法併床，但睡兩大兩小還是很可以，床邊還有小茶几。()

雖然是市景房，但窗外面對的風景也不差。

窗外可以看到門司港的香蕉人。

裝潢上算是中規中矩，較為老派一點。

房內備有快煮壺、礦泉水與茶包、也有小冰箱可供使用。()

玄關處也設置有衣櫃。

浴室空間也蠻大的，洗澡起來很舒服。()

普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko步行前往門司港懷舊展望台

以及藍翼橋都很近，傍晚散步相當悠閒，很舒服的一個小城市。

查普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko目前最便宜的價錢與旅客的住宿評價

訂房連結：

普樂美雅飯店門司港Premier Hotel Mojiko

地址： 福岡縣北九州市門司區港町9−11

電話：+81 93-321-1111

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